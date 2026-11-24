De Kendall Jenner a tu clóset: cómo llevar el opera dressing

Kendall Jenner también ha llevado esta tendencia, con un abrigo en butter yellow que demuestra cómo los colores claros y los bordados pueden darle un toque romántico.

Kendall Jenner lució su abrigo en butter yellow durante una cena en la ciudad.

(Cortesía @kendalljenner)

Para llevarla a tu clóset, no necesitas vestirte de pies a cabeza con prendas llamativas. Puedes elegir una sola pieza y combinarla con básicos que ya tienes. Una falda bordada, por ejemplo, queda muy bien con un top sencillo y stilettos; también puedes darle un giro a unos jeans con un top estructurado y tacones. Si prefieres empezar con algo más discreto, una bolsa bordada o un pañuelo pueden ser suficientes para darle un toque diferente a un conjunto básico.

Si todavía buscas inspiración, estos tres looks son una buena forma de empezar.

Un look relajado con un twist vintage

Un pantalón pareo en tono dorado puede ser una buena forma de llevar esta tendencia durante el día. Combínalo con una T-shirt blanca y unos tacones de cuña para mantener el look relajado y dejar que la textura del pantalón destaque. El bolso bordado con flores y el collar tipo babero suman ese toque artesanal que hace la diferencia. Una combinación que demuestra que no necesitas guardar estas piezas para una ocasión especial: también funcionan para ir por un café.

Los accesorios bordados y las telas con movimiento también pueden llevarse en el día a día si los combinas con una T-shirt básica. (Los accesorios bordados y las telas con caída también tienen lugar en el día a día cuando los equilibras con una camiseta básica (Pantalón pareo jacquard, ZARA, $1,599 / Camiseta minimal manga corta, ZARA, $299 / Collar babero joyas, ZARA, $699 / Bolso de mano abalorios, ZARA, $1,599 / Zapato tacón cuña, ZARA, $1,699, zara.com)

El kimono que Kendall aprobaría para un plan casual



Un kimono bordado con flores y cuentas es la pieza que necesitas para darle un toque diferente a unos jeans rectos y una T-shirt blanca. Llévalo abierto y suma unos zapatos destalonados y un choker de terciopelo para completar el look. Una combinación cómoda, con un toque vintage y sin darle demasiadas vueltas.

Un kimono bordado con flores que le da un twist a unos jeans básicos y hace que un look sencillo se sienta mucho más especial. (Kimono bordado flores cuentas Limited Edition, ZARA, $5,799 / Camiseta minimal manga corta, ZARA, $299 / Jeans Z1975 regular tiro alto long length, ZARA, $799 / Zapato destalonado piel, ZARA, $1,199 / Collar choker velvet con brillos, ZARA, $449, zara.com)

El lado más romántico del opera dressing

Los tonos pastel y los bordados florales de la falda midi le dan al look un toque romántico, mientras que la bolsa negra de terciopelo le da un toque más elegante. Para equilibrar la combinación, una T-shirt blanca es el básico perfecto. Los tacones de mesh y el choker con flor terminan de darle ese toque especial sin que se vea muy producido.

Los tonos pastel y románticos se mezclan con detalles oscuros en terciopelo, mostrando dos caras del opera dressing sobre una T-shirt blanca. (Falda midi bordados flores cuentas, ZARA, $2,499 / Camiseta minimal manga corta, ZARA, $299 / Mini bolsa bordada, ZARA, $1,399 / Collar choker tejido flor brillos, ZARA, $599 / Zapato tacón mesh, ZARA, $1,399, zara.com)

Lo interesante es que no necesitas buscar demasiado para encontrar piezas con esta estética. Entre las nuevas colecciones, las tiendas vintage y hasta algunas prendas que ya tienes en tu clóset, hay muchas formas de acercarte a esta tendencia. Al final, cualquier plan puede ser el pretexto perfecto para sacar esa pieza especial y darle un lugar en tu día a día.