Hay prendas que muchas veces guardamos para una ocasión especial: ese abrigo bordado, una falda con detalles o una pieza que parece demasiado elegante para un día cualquiera. Pero esta temporada la moda nos invita a darles otro lugar en nuestro clóset. Los bordados, el terciopelo, los volúmenes y los detalles vintage regresan con el opera dressing, una tendencia que recupera el glamour de la ropa de noche y lo lleva a looks más casuales.
Hailey Bieber es una de las celebridades que mejor ha llevado esta tendencia. Su abrigo combina bordados y detalles de pelo que le dan un toque romántico y llamativo. Lo mejor es que no necesita mucho para destacar: basta con combinarlo con básicos para conseguir un outfit que también funciona para el día a día.
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Las claves para llevar el opera dressing
El encanto de esta tendencia está en sus materiales y detalles. Los bordados de flores y animales aportan un aire romántico, mientras que telas como la seda, el satén y el terciopelo le dan suavidad y elegancia. El jacquard y los tapices también forman parte de esta inspiración vintage. Y si hablamos de dramatismo, las texturas de pelo, los cuellos XL y las prendas con volumen son algunos de los detalles que más llaman la atención. El color también cambia la personalidad del look. Los tonos pastel y los colores claros crean una combinación más romántica; en cambio, los tonos oscuros resaltan el lado más teatral de estas prendas. No necesitas reunir todos estos elementos en un solo outfit: a veces, un bordado o una textura diferente son suficientes para darle un toque diferente a un conjunto.
Del glamour de la ópera a los abrigos vintage de Conner Ives
El opera dressing toma su inspiración de la forma de vestir para ir a la ópera durante los siglos XVIII y XIX, cuando asistir a una función era también una ocasión para arreglarse. El terciopelo, la seda y los abrigos con detalles eran parte de esos conjuntos. Uno de los diseñadores que ha vuelto a despertar nuestro interés por los abrigos vintage es Conner Ives. Su propuesta es tomar textiles y tapices antiguos que transforma en abrigos actuales, conservando sus bordados y detalles originales. Para su colección otoño-invierno 2026, presentó diseños hechos con tapices chinos de la dinastía Qing, reconocidos por sus bordados de grullas. Lo interesante es que estas piezas pueden llevarse con algo súper sencillo como unos jeans y una T-shirt blanca.
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De Kendall Jenner a tu clóset: cómo llevar el opera dressing
Kendall Jenner también ha llevado esta tendencia, con un abrigo en butter yellow que demuestra cómo los colores claros y los bordados pueden darle un toque romántico.
Para llevarla a tu clóset, no necesitas vestirte de pies a cabeza con prendas llamativas. Puedes elegir una sola pieza y combinarla con básicos que ya tienes. Una falda bordada, por ejemplo, queda muy bien con un top sencillo y stilettos; también puedes darle un giro a unos jeanscon un top estructurado y tacones. Si prefieres empezar con algo más discreto, una bolsa bordada o un pañuelo pueden ser suficientes para darle un toque diferente a un conjunto básico.
Si todavía buscas inspiración, estos tres looks son una buena forma de empezar.
Un look relajado con un twist vintage Un pantalón pareo en tono dorado puede ser una buena forma de llevar esta tendencia durante el día. Combínalo con una T-shirt blanca y unos tacones de cuña para mantener el look relajado y dejar que la textura del pantalón destaque. El bolso bordado con flores y el collar tipo babero suman ese toque artesanal que hace la diferencia. Una combinación que demuestra que no necesitas guardar estas piezas para una ocasión especial: también funcionan para ir por un café.
El kimono que Kendall aprobaría para un plan casual
Un kimono bordado con flores y cuentas es la pieza que necesitas para darle un toque diferente a unos jeans rectos y una T-shirt blanca. Llévalo abierto y suma unos zapatos destalonados y un choker de terciopelo para completar el look. Una combinación cómoda, con un toque vintage y sin darle demasiadas vueltas.
El lado más romántico del opera dressing Los tonos pastel y los bordados florales de la falda midi le dan al look un toque romántico, mientras que la bolsa negra de terciopelo le da un toque más elegante. Para equilibrar la combinación, una T-shirt blanca es el básico perfecto. Los tacones de mesh y el choker con flor terminan de darle ese toque especial sin que se vea muy producido.
Lo interesante es que no necesitas buscar demasiado para encontrar piezas con esta estética. Entre las nuevas colecciones, las tiendas vintage y hasta algunas prendas que ya tienes en tu clóset, hay muchas formas de acercarte a esta tendencia. Al final, cualquier plan puede ser el pretexto perfecto para sacar esa pieza especial y darle un lugar en tu día a día.