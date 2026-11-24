Cómo llevar looks tipo cosy a todas partes

Durante mucho tiempo, las prendas de inspiración pijamera estuvieron reservadas para los momentos de relax en casa. Hoy, los conjuntos de satén, los pantalones fluidos, las camisas oversize y los tejidos suaves son los protagonistas del street style. Esta tendencia apuesta por siluetas relajadas, texturas agradables y una estética effortless que transmite elegancia sin demasiado esfuerzo.

Para esta temporada, Aerie nos presenta una colección de pijamas pensada para acompañarnos durante estos días de fiestas. Incluyen sets coordinados, siluetas más baggy y materiales súper suaves que hacen de la comodidad una parte muy importante del look. Y aunque normalmente relacionamos las fiestas con vestidos elegantes, tacones y outfits mucho más producidos, esto nos recuerda que también podemos encontrar nuestro estilo en ropa mucho más sencilla.



Estas festividades podemos sentirnos bien con nosotros mismos con Macarena y Aerie. (Cortesía Aerie)

Macarena García se convierte en nuestra guía perfecta para imaginar cómo queremos pasar esta época del año. Desde abrir los regalos todavía en pijama hasta disfrutar de un desayuno sin prisas con uno de los grandes protagonistas de esta tendencia: los conjuntos tipo pijama. Las camisas de botones y los pantalones coordinados, especialmente en satén, algodón o tejidos ligeros, son perfectos para crear un look que combina comodidad y un mood fresco al instante. Para llevarlos fuera de casa, basta con sumar unos pointy shoes, bailarinas o mocasines, además de un bolso estructurado. Otra alternativa es apostar por pantalones de pijama con estampados de rayas, motivos geométricos o diseños florales, combinándolos con prendas más pulidas, como un blazer, un abrigo largo o un top minimalista. El secreto está en equilibrar la sensación relajada de la prenda con elementos que eleven tu outfit.