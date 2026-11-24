Hay algo especial en esos días de diciembre en los que los planes se vuelven más chill, las mañanas comienzan un poquito más tarde y cualquier pretexto es bueno para reunirse con las personas que más queremos, pero de una forma mucho más relajada, sin tanta producción... simplemente, viviendo el momento.
Si eres de este team, tienes que tener en tu radar la tendencia en la que las pijamas se convierten en las piezas principales de esta temporada que seguro estará llena de momentos muy cozy, risas y planes en casa, ¡y también para el exterior!
¿Pijama en la oficina? La tendencia de outfits calientitos y cómodos para esta temporada
Hay algo especial en esos días de diciembre en los que los planes se vuelven más chill, las mañanas comienzan un poquito más tarde y cualquier pretexto es bueno para reunirse con las personas que más queremos, pero de una forma mucho más relajada, sin tanta producción... simplemente, viviendo el momento.
Cómo llevar looks tipo cosy a todas partes
Durante mucho tiempo, las prendas de inspiración pijamera estuvieron reservadas para los momentos de relax en casa. Hoy, los conjuntos de satén, los pantalones fluidos, las camisas oversize y los tejidos suaves son los protagonistas del street style. Esta tendencia apuesta por siluetas relajadas, texturas agradables y una estética effortless que transmite elegancia sin demasiado esfuerzo.
Para esta temporada, Aerie nos presenta una colección de pijamas pensada para acompañarnos durante estos días de fiestas. Incluyen sets coordinados, siluetas más baggy y materiales súper suaves que hacen de la comodidad una parte muy importante del look. Y aunque normalmente relacionamos las fiestas con vestidos elegantes, tacones y outfits mucho más producidos, esto nos recuerda que también podemos encontrar nuestro estilo en ropa mucho más sencilla.
Macarena García se convierte en nuestra guía perfecta para imaginar cómo queremos pasar esta época del año. Desde abrir los regalos todavía en pijama hasta disfrutar de un desayuno sin prisas con uno de los grandes protagonistas de esta tendencia: los conjuntos tipo pijama. Las camisas de botones y los pantalones coordinados, especialmente en satén, algodón o tejidos ligeros, son perfectos para crear un look que combina comodidad y un mood fresco al instante. Para llevarlos fuera de casa, basta con sumar unos pointy shoes, bailarinas o mocasines, además de un bolso estructurado. Otra alternativa es apostar por pantalones de pijama con estampados de rayas, motivos geométricos o diseños florales, combinándolos con prendas más pulidas, como un blazer, un abrigo largo o un top minimalista. El secreto está en equilibrar la sensación relajada de la prenda con elementos que eleven tu outfit.
Los tejidos también juegan un papel fundamental en el universo cosy. El cashmere, la lana, el punto, el algodón y las texturas acolchadas permiten construir looks envolventes que funcionan tanto para una jornada de trabajo como para un brunch o una tarde de compras. Los suéteres oversize, los pantalones de punto, los jerseys de silueta amplia y las sudaderas de líneas depuradas son piezas clave. Para evitar que el resultado parezca demasiado informal, una buena idea es jugar con las proporciones: combinar un pantalón holgado con una parte superior más ajustada o sumar un cinturón para definir la silueta.
Esta inspiración no se limita a los conjuntos coordinados, los shorts tipo pijama pueden llevarse con medias, botas altas y un jersey de punto; mientras que una camisola satinada funciona perfectamente bajo un traje sastre o combinada con unos jeans rectos. Incluso los pantalones de algodón con cintura elástica pueden convertirse en una pieza urbana cuando se acompañan de una gabardina y accesorios protagonistas. Con los accesorios adecuados, una buena combinación de texturas y un equilibrio entre piezas relajadas y otras más estructuradas, el estilo pijamero deja de ser exclusivo del hogar para convertirse en una de las apuestas más interesantes de la moda contemporánea.
Todo esto conecta muy bien con Aerie, una marca que siempre ha promovido confianza, positivismo y aceptación. Ahora nos invitan a celebrar a las mujeres desde su versión más real, dejando atrás los estereotipos de beauty y apostando por ropa que las permita sentirse cómodas y libres. Con Bring the Party Home, Aerie y Maca llevan ese mismo mensaje a una de las temporadas más especiales del año. Esta colección nos recuerda que no todos los momentos memorables ocurren en una fiesta o en una cena elegante. A veces, los mejores planes son quedarnos en casa, ponernos nuestra pijama favorita, preparar algo rico y pasar horas platicando o viendo películas.