Anthony Vaccarello deja Saint Laurent después de 10 años

Los grandes momentos de Anthony Vaccarello en Saint Laurent

La primera colección de Anthony Vaccarello para Saint Laurent se presentó el 27 de septiembre de 2016 en París. Con esta colección, dejó una propuesta que mantenía ese lado sexy, rebelde y provocador que caracteriza a la marca, pero dándole su propio giro. Entre minifaldas, cuero, transparencias y siluetas asimétricas, dejó claro que lo suyo era mezclar la elegancia parisina con una vibra rockera y atrevida. Respetó la esencia de Yves Saint Laurent, pero con un mood más moderno, esta fue la primera muestra de que la maison se colocaría en las más destacadas de la industria bajo su mando.



La primera entrega de Anthony Vaccarello para Saint Laurent en septiembre 2016 en París. (Getty Images)



Uno de los momentos más emblemáticos fue en septiembre de 2017, cuando presentó su colección SS2018 frente a la Torre Eiffel. Desde entonces, París y sus monumentos se convirtieron en parte fundamental de su lenguaje visual, con desfiles que transformaron la ciudad en una extensión de la identidad Saint Laurent. Y fue justo en este lugar donde se vivió su última entrega para la casa. Al final de este desfile, Charlotte Gainsbourg apareció para interpretar una canción relacionada con Yves Saint Laurent, convirtiendo el cierre en un homenaje bastante emotivo al fundador de la casa.