Anthony Vaccarello deja Saint Laurent después de 10 años

Durante una década, Anthony Vaccarello convirtió a Saint Laurent en una de las marcas más importantes y con una de las estéticas más reconocibles. Desde su nombramiento en abril de 2016, el diseñador belga construyó una identidad que combinó sensualidad, sastrería afilada, transparencias y una estética nocturna que mantuvo vivo el espíritu provocador de Yves Saint Laurent.
Su llegada ocurrió para suceder a Hedi Slimane, quien tenía 4 años al frente de la marca. Hoy, 10 años después de ese momento, Vaccarello dice adiós a una de las eras más importantes de la industria de la moda.