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Moda

Anthony Vaccarello deja Saint Laurent después de 10 años

En su último desfile entregó las llaves de la maison a su qhijo Luca, ¿acaso fue un aviso de su salida?
vie 09 octubre 2026 11:51 AM
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Adiós a toda una era de estilo y elegancia (Getty Images)

Durante una década, Anthony Vaccarello convirtió a Saint Laurent en una de las marcas más importantes y con una de las estéticas más reconocibles. Desde su nombramiento en abril de 2016, el diseñador belga construyó una identidad que combinó sensualidad, sastrería afilada, transparencias y una estética nocturna que mantuvo vivo el espíritu provocador de Yves Saint Laurent.

Su llegada ocurrió para suceder a Hedi Slimane, quien tenía 4 años al frente de la marca. Hoy, 10 años después de ese momento, Vaccarello dice adiós a una de las eras más importantes de la industria de la moda.

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Los grandes momentos de Anthony Vaccarello en Saint Laurent

La primera colección de Anthony Vaccarello para Saint Laurent se presentó el 27 de septiembre de 2016 en París. Con esta colección, dejó una propuesta que mantenía ese lado sexy, rebelde y provocador que caracteriza a la marca, pero dándole su propio giro. Entre minifaldas, cuero, transparencias y siluetas asimétricas, dejó claro que lo suyo era mezclar la elegancia parisina con una vibra rockera y atrevida. Respetó la esencia de Yves Saint Laurent, pero con un mood más moderno, esta fue la primera muestra de que la maison se colocaría en las más destacadas de la industria bajo su mando.

Saint Laurent : Runway - Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2017
La primera entrega de Anthony Vaccarello para Saint Laurent en septiembre 2016 en París. (Getty Images)


Uno de los momentos más emblemáticos fue en septiembre de 2017, cuando presentó su colección SS2018 frente a la Torre Eiffel. Desde entonces, París y sus monumentos se convirtieron en parte fundamental de su lenguaje visual, con desfiles que transformaron la ciudad en una extensión de la identidad Saint Laurent. Y fue justo en este lugar donde se vivió su última entrega para la casa. Al final de este desfile, Charlotte Gainsbourg apareció para interpretar una canción relacionada con Yves Saint Laurent, convirtiendo el cierre en un homenaje bastante emotivo al fundador de la casa.

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La perfecta y brillante colección con la que Vaccarello se despidió de la maison. (launchmetrics.com/spotlight)

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Las amigas de la marca y de Vaccarello

Además de los lugares icónicos, su camino también estuvo marcado por las grandes amistades que hizo con celebridades que se convirtieron en musas y cómplices. Betty Catroux, musa histórica de Yves Saint Laurent, también estuvo cerca de Anthony, Charlotte Gainsbourg se convirtió en una de sus colaboradoras más cercanas, mientras que Anja Rubik y Zoë Kravitz encarnaron distintas versiones de la mujer Saint Laurent: independiente, sensual y alejada de las convenciones.

Saint Laurent x Vanity Fair Pre-Oscar Dinner
Anja Rubik, Rosé, Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz. (Getty Images)

La nueva etapa de Saint Laurent: La pantalla grande

En 2019, con la apertura de Saint Laurent Rive Droite, el universo de la marca se abrió hacia el arte, la fotografía, los libros y la cultura. Después, gracias a Vaccarello y su interés por el cine, se creó Saint Laurent Productions, plataforma que participó en proyectos como Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar, y Emilia Pérez, de Jacques Audiard.

"Monster" Red Carpet - The 76th Annual Cannes Film Festival
Manuel Rios, Jason Fernández, Ethan Hawke, Pedro Almodóvar, Anthony Vaccarello, José Condessa y George Steane durante la res carpet de 'Monster´ en Cannes 2023. (Getty Images)

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La entrega de las llaves: El anuncio previo a su salida

Uno de los momentos más comentados fue el gesto de las llaves que entregó a su hijo Luca durante el cierre del show. La imagen fue interpretada como una metáfora del fin de ciclo y del legado que pasa a una nueva generación. Sin embargo, no se confirmó que fueran literalmente las llaves de la maison ni que el gesto representara una sucesión oficial.

Después de diez años, Vaccarello deja una estética reconocible, una relación estrecha con el cine y el arte, y una comunidad de musas y colaboradores que contribuyó a definir su universo. Su mayor logro fue reinterpretar los códigos históricos de Saint Laurent con toques vanguardistas. Su salida deja un gran espacio dentro de la moda y las especulaciones sobre quién podría ser el siguiente director creativo de la marca no se han hecho esperar. Entre los nombres más mencionados están Chemena Kamali, actual directora creativa de Chloé y antigua integrante del equipo de Saint Laurent. ¿Qué opinas? Para ti, ¿quién sería el sucesor perfecto de Anthony Vaccarello?

Vaccarello y Maddona
Anthony Vaccarello y Madonna en la más reciente Met Gala (Getty Images)

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Yves Saint Laurent Anthony Vaccarello

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