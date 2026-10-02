Gucci empieza una nueva era con The Store Show, la primera colección de Demna

La sastrería se combina con el estilo ecuestre

Para la ropa de mujer, Gucci vuelve a sus elementos ecuestres, pero con un twist mucho más trendy. Los primeros looks juegan con trajes sastre y conjuntos de falda. Después llegan las chamarras con hombros marcados y formas redondeadas, esta vez combinadas con camisas boxy, tops de rugby y faldas evasé. El tartán escocés, la piel y la lana de cuadros aparecen mucho, dando ese toque clásico que Gucci sabe hacer tan bien. Pero si hay un elemento que definitivamente no podía faltar, es el famoso Horsebit. Este símbolo histórico de la Maison aparece en diferentes proporciones a lo largo de la colección, desde versiones oversized hasta en pequeños detalles.

Las bolsas que queremos llevar esta temporada

La Horsebit Uptown, una de las bolsas que más nos gustaron, combina elegancia con practicidad. Por otro lado, las famosas asas Bamboo aparecen en nuevos diseños de bolsas y modelos messenger, mientras que el 3X convierte el clásico cinturón con tres Horsebits en una pequeña bolsa de fiesta. La GG Marmont y Ophidia nos recuerdan que, aunque la marca está comenzando esta nueva etapa, sus piezas más icónicas siguen siendo parte fundamental de su identidad