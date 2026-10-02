Gucci está entrando en una nueva etapa y, con ella, llega una de sus colecciones más importantes para entender hacia dónde quiere llevar Demna a la Maison. Se trata de The Store Show, la primera colección que refleja de manera personal la visión del diseñador desde su llegada a la marca. Y curiosamente el nombre tiene mucho sentido, pues en lugar de presentar la colección en una runway tradicional, el desfile se llevó a cabo dentro de un espacio inspirado en una tienda. Entre ropa súper estructurada, elementos ecuestres, prendas clásicas y accesorios que ya nos urge tener en nuestro clóset, Demna nos presenta una Gucci que mira al pasado, pero que definitivamente no quiere quedarse ahí.
Gucci empieza una nueva era con The Store Show, la primera colección de Demna
Una nueva era para Gucci
La colección gira alrededor de tres personalidades que forman parte de este nuevo universo Gucci: el Aristócrata Rebelde, el Snob y el Excéntrico. Tres personajes completamente diferentes que, de alguna manera, encuentran su lugar dentro de la misma Maison. Y justo esa mezcla es lo que hace que la propuesta se sienta tan interesante para nosotros. El desfile comienza con pantalones cropped y mocasines usados sin calcetines. A partir de ahí, Demna comienza a jugar con los elementos clásicos de la alta sociedad y los combina con una sastrería precisa y bien marcada. Uno de los detalles que más llaman la atención son los hombros tipo pagoda, que aparecen en diferentes prendas y le dan una silueta muy particular a los looks. En la ropa de hombre, estos se combinan con telas efecto stonewashed, mientras que los abrigos cropped son amplios y redondeados. El contraste está en la combinación con la mezclilla que hace que los outfits no se sientan tan formales.
La sastrería se combina con el estilo ecuestre
Para la ropa de mujer, Gucci vuelve a sus elementos ecuestres, pero con un twist mucho más trendy. Los primeros looks juegan con trajes sastre y conjuntos de falda. Después llegan las chamarras con hombros marcados y formas redondeadas, esta vez combinadas con camisas boxy, tops de rugby y faldas evasé. El tartán escocés, la piel y la lana de cuadros aparecen mucho, dando ese toque clásico que Gucci sabe hacer tan bien. Pero si hay un elemento que definitivamente no podía faltar, es el famoso Horsebit. Este símbolo histórico de la Maison aparece en diferentes proporciones a lo largo de la colección, desde versiones oversized hasta en pequeños detalles.
Las bolsas que queremos llevar esta temporada
La Horsebit Uptown, una de las bolsas que más nos gustaron, combina elegancia con practicidad. Por otro lado, las famosas asas Bamboo aparecen en nuevos diseños de bolsas y modelos messenger, mientras que el 3X convierte el clásico cinturón con tres Horsebits en una pequeña bolsa de fiesta. La GG Marmont y Ophidia nos recuerdan que, aunque la marca está comenzando esta nueva etapa, sus piezas más icónicas siguen siendo parte fundamental de su identidad
De los mocasines al glamour
Demna también nos presenta su primera interpretación de un mocasín Gucci moderno, con una suela tipo driver y una punta angular. También hay slippers con borlas que prácticamente llegan hasta el suelo, stilettos con tacones metálicos y botas ecuestres altas con espuelas monogramadas. También la lencería aparece debajo de enormes abrigos de shearling. Con el paso de la colección, los looks se vuelven más fluidos y elegantes hasta llegar al vestido Gravity, que nos encantó por su silueta.
Gucci como un espacio para ser quienes queramos
Pero quizá lo más interesante de The Store Show no está solamente en la ropa. La colección retoma la conexión de Gucci con The Savoy, el histórico hotel de Londres que forma parte de los orígenes de la Maison. La idea detrás de esta referencia es bastante bonita, pues es un lugar donde personas completamente diferentes pueden encontrarse, convivir e inspirarse. Y eso es exactamente lo que Demna parece querer hacer con esta nueva Gucci. Crear un espacio donde el aristócrata pueda convivir con el rebelde, donde lo clásico pueda mezclarse con lo excéntrico y donde cada persona podamos construir nuestra propia versión del lujo. Si esto es apenas el comienzo de la era Demna en Gucci, definitivamente queremos ver qué viene después.