Dr. Martens regresa a México. Te decimos cuál es su nuevo punto de venta

Como llevar un par de Dr. Martens en tu día a día

Dr. Martens está de vuelta en México. Después de su salida del país en 2022, la marca regresa cuatro años después con una nueva apuesta que comienza en digital: su e-commerce ya está disponible y, antes de que termine el año, abrirá su primera tienda física en la colonia Roma, en Ciudad de México.

Ya puedes encontrar tus pares favoritos de botas y zapatos en la página oficial de la marca y, muy pronto, vivir la experiencia Dr. Martens directamente en tienda.

Los looks cómodos y con personalidad son nuestros favoritos y, con el comeback de Dr. Martens, llegan nuevas formas de llevar sus clásicos. Desde un día de pendientes hasta una salida casual por la noche, sus botas y zapatos se adaptan prácticamente a cualquier plan. Su característica costura amarilla y la suela AirWair se mantienen como dos de los elementos que han convertido a la marca en un referente de estilo.

El clásico para cualquier hora del día

Los modelos clásicos son nuestros favoritos y, si estás eligiendo tu primer par de Dr. Martens, las 1460 son un gran punto de partida. Su silueta funciona con prácticamente cualquier prenda y puede transformar desde el look más relajado hasta uno mucho más arriesgado.

Llévalas con tus jeans favoritos y una t-shirt básica para conseguir ese estilo effortless que tanto nos gusta, o atrévete a combinarlas con prendas inesperadas para salir de lo habitual. Porque parte de la esencia de Dr. Martens está justo ahí: llevar un clásico y hacerlo completamente tuyo.

Si quieres, también puedo darle un giro más Quién: más cool, fashion y con frases más cortas, para que suene menos a texto comercial.