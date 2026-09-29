Dr. Martens regresa a México. Te decimos cuál es su nuevo punto de venta

Dr. Martens es una de las marcas de botas más amadas no solo en México, sino en todo el mundo. Son un símbolo de autenticidad y estilo. La historia de la marca se remonta a la Alemania de la posguerra, cuando Klaus Märtens y Herbert Funck crearon una suela con cámara de aire que ofrecía mayor comodidad.
Años después la familia Griggs adquirió la licencia y adaptó el diseño para crear botas pensadas para el mercado laboral. Hoy, seis décadas después, la marca mantiene esa identidad rebelde que tanto amamos y amplia sus propuestas con zapatos , loafers y más.
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Como llevar un par de Dr. Martens en tu día a día
Dr. Martens está de vuelta en México. Después de su salida del país en 2022, la marca regresa cuatro años después con una nueva apuesta que comienza en digital: su e-commerce ya está disponible y, antes de que termine el año, abrirá su primera tienda física en la colonia Roma, en Ciudad de México.
Ya puedes encontrar tus pares favoritos de botas y zapatos en la página oficial de la marca y, muy pronto, vivir la experiencia Dr. Martens directamente en tienda.
Los looks cómodos y con personalidad son nuestros favoritos y, con el comeback de Dr. Martens, llegan nuevas formas de llevar sus clásicos. Desde un día de pendientes hasta una salida casual por la noche, sus botas y zapatos se adaptan prácticamente a cualquier plan. Su característica costura amarilla y la suela AirWair se mantienen como dos de los elementos que han convertido a la marca en un referente de estilo.
El clásico para cualquier hora del día
Los modelos clásicos son nuestros favoritos y, si estás eligiendo tu primer par de Dr. Martens, las 1460 son un gran punto de partida. Su silueta funciona con prácticamente cualquier prenda y puede transformar desde el look más relajado hasta uno mucho más arriesgado.
Llévalas con tus jeans favoritos y una t-shirt básica para conseguir ese estilo effortless que tanto nos gusta, o atrévete a combinarlas con prendas inesperadas para salir de lo habitual. Porque parte de la esencia de Dr. Martens está justo ahí: llevar un clásico y hacerlo completamente tuyo.
Si quieres, también puedo darle un giro más Quién: más cool, fashion y con frases más cortas, para que suene menos a texto comercial.
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El contraste perfecto
Claro que un par de botas pueden ir perfectas con un vestido midi, contrastando la estética de la marca con siluetas femeninas que hagan de tu look algo único. Las 1460 siguen llevando protagonismo y te demostramos que son el par más versátil para llevar con cualquier prenda de ropa. No olvides accesorizar con tus piezas favoritas y si quieres jugar un poco más con tu look agrega un par de calcetas largas que le den ese toque vintage.
De la oficina a una salida por la noche
Aunque no lo creas no todo tiene que ser botas, también puedes lucir el ADN de la marca con uno de sus pares de zapatos más icónicos, los 1461. Ideales para un día en la oficina sintiéndote chic y cómoda todo el día, pero perfectos si después del trabajo quieres salir con tus amigas a cenar. Llévalos con pantalones de vestir, jeans y una blusa elegante que contraste con el resto del look.
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Estilo único y sofisticado
Si eres amante de los zapatos tipo loafers, aquí te dejamos otra opción, el modelo Adrian es uno de los más sofisticados y en tendencia del momento. Puedes combinarlos con pantalones de wide leg, con un traje tipo sastre o con mini falda y blazer si quieres seguir una estética más femenina. Lo que más amamos de este par es que no solo juegas con el diseño de los zapatos, sino que les puedes dar un toque único con calcetas de distintos colores.
Estiliza con altura
Si tu estilo es más de plataformas y botas con mayor protagonismo, las Jadon son la perfecta opción para ti. Llévalas en tu día a día transformando la silueta clásica de Dr. Martens en un statement de tu outfit. Recuerda que puedes darle un giro único a cualquier look y que mejor que hacerlo con un par de botas. Hazlas parte de tu día a día para verte cool y sentirte cómoda a la vez.