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Moda

Los suéteres ligeros que elevarán tus looks por menos de $1,500

Desde tejidos calados hasta diseños de algodón y cuellos tipo polo, estas opciones demuestran que una capa ligera puede convertirse en la protagonista de cualquier outfit sin rebasar el presupuesto.
mar 29 septiembre 2026 11:58 AM
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CHANEL Pre-Fall Women (launchmetrics.com/spotlight)

Aunque el verano suele asociarse con prendas frescas y ligeras, con la llegada del otoño comienzan los cambios de temperatura, los días lluviosos y el aire acondicionado convirtiendo al knitwear en uno de los básicos más versátiles de la temporada .

La buena noticia es que no hace falta invertir una fortuna para sumarse a la tendencia: reunimos opciones por menos de $1,500 que combinan diseño, comodidad y ese toque effortless que está dominando el street style.

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Las opciones más top de tus marcas favoritas

Desde las opciones más trendy con prints súper coloridos, hasta los básicos de colores neutros que nunca fallan, estas son nuestras opciones favoritas para renovar tu clóset. Estamos seguros que vas a encontrar la prenda ideal ¡para tu estilo!

Zara

Los rombos son sin duda, uno de los prints más trendy y Zara lo sabe. Inspirada en la estética preppy elegante, esta opción es ideal si amas incorporar colores de manera sutil a tus looks. Sencilla de combinar y con botones, la prenda está hecha de punto, lo que hará el frío mucho más soportable sin perder el estilo. No tenemos duda que esta opción va a elevar todos tus outfits.

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SUÉTER PUNTO ROMBOS, $999 MXN, Zara (zara.com)

Si tu estilo es mucho más creativo y siempre estás buscando opciones novedosas y diferentes, este suéter de Zara en $849 MXN es la respuesta. En un color crema, con un fitting mucho más suelto y ajustado a la cintura, lo interesante de la prenda es que tiene el zipper de manera lateral, desde el cuello hasta los costados lo que le crea un cuello estilo tortuga que ¡amamos!

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SUÉTER PUNTO ZIPPER LATERAL, $849 MXN, Zara (zara.com)

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Mango

Otra de nuestras opciones favoritas es este cardigan de Mango en verde oliva en $1,099 MXN. Una opción sencilla pero vanguardista que le va a dar un toque mucho más casual a tu look. Tiene una silueta un poco más oversized con escote en pico que con los botones abiertos, te permite hacer layering, dándole un toque mucho más interesante.

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Cardigan cuello pico botones, $1,099 MXN, Mango (shop.mango.com)

Massimo Dutti

Si buscas una pieza mucho más timeless, esta opción de Massimo Dutti ¡te va a encantar! Esta marca siempre se distingue por su estética minimalista y esta vez no es la excepción, ya que tiene una gran variedad de colores neutros; una prenda completamente cerrada con cuello de tortuga que te permite usarla por encima o debajop de otras prendas. Sin duda, un suéter con tela de punto de calidad por $1,495 MXN.

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Suéter de punto con lana y cuello cisne, $1,495 MXN, Massimo Dutti (massimodutti.com)

Stradivarius

Para las actividades de todos los días, Stradivarius tiene muchas opciones en distintos estilos. Así que si tu estilo es mucho más casual y relajado, nuestra elección es para tí. Con un corte asimétrico de los hombros, su silueta fluida y en color gris, es una pieza versátil súper accesible en $549 MXN que vas a poder usar en miles de ocasiones.

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Jersey punto asimétrico, $549 MXN, Stradivarius (stradivarius.com)

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H&M

Para un pop de color, H&M tiene una variedad de opciones que van desde rojos, verdes, amarillos y azules. El otoño usualmente se asocia con tonos cálidos, sobrios y neutrales, pero para esta temporada opta por añadir un toque de color que le brinde vida a tus outfits.

Suéter azul H&M
Un toque de color siempre le da una perspectiva diferente a tus looks. (SUÉTER CON MANGAS RANGLAN, $509 MXN, H&M (hm.com))

American Eagle

Los patrones también pueden ser una forma distinta de añadir diversión a tus outfits. Ya sean rayas, lunares, cuadros o diseños gráficos, los patrones pueden combinarse con cualquier prenda neutra como los jeans, pantalones de vestir, faldas e incluso vestidos. American Eagle tiene suéteres increíbles para esta temporada.

Suéter American Eagle
Las rayas son un patrón que se ha mantenido muy trendy en las últimas temporadas (Suéter extragrande con cuello redondo, $979.30 MXN, American Eagle (ae.com))

Se vienen las lluvias y esta selección de suéteres podría ser tu salvación para cubrirte muy bien y verte siempre muy chic. Desde cuellos de tortuga, cuadros, colores audaces o cárdigans, los suéteres serán tus mejores aliados en esta próxima fría temporada de otoño e invierno.

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suéter Verano Zara

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