Los suéteres ligeros que elevarán tus looks por menos de $1,500

Las opciones más top de tus marcas favoritas

Desde las opciones más trendy con prints súper coloridos, hasta los básicos de colores neutros que nunca fallan, estas son nuestras opciones favoritas para renovar tu clóset. Estamos seguros que vas a encontrar la prenda ideal ¡para tu estilo!

Zara

Los rombos son sin duda, uno de los prints más trendy y Zara lo sabe. Inspirada en la estética preppy elegante, esta opción es ideal si amas incorporar colores de manera sutil a tus looks. Sencilla de combinar y con botones, la prenda está hecha de punto, lo que hará el frío mucho más soportable sin perder el estilo. No tenemos duda que esta opción va a elevar todos tus outfits.



SUÉTER PUNTO ROMBOS, $999 MXN, Zara (zara.com)

Si tu estilo es mucho más creativo y siempre estás buscando opciones novedosas y diferentes, este suéter de Zara en $849 MXN es la respuesta. En un color crema, con un fitting mucho más suelto y ajustado a la cintura, lo interesante de la prenda es que tiene el zipper de manera lateral, desde el cuello hasta los costados lo que le crea un cuello estilo tortuga que ¡amamos!

