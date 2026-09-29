Los suéteres ligeros que elevarán tus looks por menos de $1,500

La buena noticia es que no hace falta invertir una fortuna para sumarse a la tendencia: reunimos opciones por menos de $1,500 que combinan diseño, comodidad y ese toque effortless que está dominando el street style.
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Las opciones más top de tus marcas favoritas
Desde las opciones más trendy con prints súper coloridos, hasta los básicos de colores neutros que nunca fallan, estas son nuestras opciones favoritas para renovar tu clóset. Estamos seguros que vas a encontrar la prenda ideal ¡para tu estilo!
Zara
Los rombos son sin duda, uno de los prints más trendy y Zara lo sabe. Inspirada en la estética preppy elegante, esta opción es ideal si amas incorporar colores de manera sutil a tus looks. Sencilla de combinar y con botones, la prenda está hecha de punto, lo que hará el frío mucho más soportable sin perder el estilo. No tenemos duda que esta opción va a elevar todos tus outfits.
Si tu estilo es mucho más creativo y siempre estás buscando opciones novedosas y diferentes, este suéter de Zara en $849 MXN es la respuesta. En un color crema, con un fitting mucho más suelto y ajustado a la cintura, lo interesante de la prenda es que tiene el zipper de manera lateral, desde el cuello hasta los costados lo que le crea un cuello estilo tortuga que ¡amamos!
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Mango
Otra de nuestras opciones favoritas es este cardigan de Mango en verde oliva en $1,099 MXN. Una opción sencilla pero vanguardista que le va a dar un toque mucho más casual a tu look. Tiene una silueta un poco más oversized con escote en pico que con los botones abiertos, te permite hacer layering, dándole un toque mucho más interesante.
Massimo Dutti
Si buscas una pieza mucho más timeless, esta opción de Massimo Dutti ¡te va a encantar! Esta marca siempre se distingue por su estética minimalista y esta vez no es la excepción, ya que tiene una gran variedad de colores neutros; una prenda completamente cerrada con cuello de tortuga que te permite usarla por encima o debajop de otras prendas. Sin duda, un suéter con tela de punto de calidad por $1,495 MXN.
Stradivarius
Para las actividades de todos los días, Stradivarius tiene muchas opciones en distintos estilos. Así que si tu estilo es mucho más casual y relajado, nuestra elección es para tí. Con un corte asimétrico de los hombros, su silueta fluida y en color gris, es una pieza versátil súper accesible en $549 MXN que vas a poder usar en miles de ocasiones.
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H&M
Para un pop de color, H&M tiene una variedad de opciones que van desde rojos, verdes, amarillos y azules. El otoño usualmente se asocia con tonos cálidos, sobrios y neutrales, pero para esta temporada opta por añadir un toque de color que le brinde vida a tus outfits.
American Eagle
Los patrones también pueden ser una forma distinta de añadir diversión a tus outfits. Ya sean rayas, lunares, cuadros o diseños gráficos, los patrones pueden combinarse con cualquier prenda neutra como los jeans, pantalones de vestir, faldas e incluso vestidos. American Eagle tiene suéteres increíbles para esta temporada.
Se vienen las lluvias y esta selección de suéteres podría ser tu salvación para cubrirte muy bien y verte siempre muy chic. Desde cuellos de tortuga, cuadros, colores audaces o cárdigans, los suéteres serán tus mejores aliados en esta próxima fría temporada de otoño e invierno.