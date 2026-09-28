Milan Fashion Week nos dejó en-can-ta-dos. Desde Cardi B llegando a Roberto Cavalli hasta el nostálgico reencuentro de Leighton Meester y Kelly Rutherford, pasando por la expectativa alrededor de Gucci, estos días nos dejaron muchísima inspo para nuestros moodboards. Entre maximalismo, prendas clásicas, colores intensos y mucho glamour italiano, te contamos algunos de los momentos de MFW que nos tienen obsessed.
Los momentos que más amamos de Milan Fashion Week
Cardi B se adueñó del desfile de Roberto Cavalli
La rapera Cardi B llegó al desfile de Roberto Cavalli y, obviamente, todas las miradas estuvieron sobre ella. La cantante apareció con un look súper llamativo que iba perfecto con la esencia maximalista de la firma italiana. El animal print, los accesorios y el styling dramático hicieron que su llegada se sintiera casi como parte del show. La colección tampoco pasó desapercibida. Fausto Puglisi volvió a jugar con algunos de los elementos más reconocibles de la casa, como el animal print, transparencias, plumas, flores, detalles dorados y mucha mezclilla. Básicamente, todo lo que esperaríamos de Cavalli, pero llevado al máximo. Entre nuestros favoritos estuvieron los low waisted jeans combinados con tops tipo bra, vestidos de malla y piezas de mezclilla llenas de cristales y plumas. Una propuesta súper sensual y divertida.
Blair Waldorf y Lily van der Woodsen volvieron a reunirse
Si eres fan de Gossip Girl, este momento fue imposible de ignorar. Leighton Meester y Kelly Rutherford volvieron a encontrarse en Milán y, obviamente, no tardamos nada en emocionarnos. Las actrices, conocidas por interpretar a Blair Waldorf y Lily van der Woodsen, respectivamente, protagonizaron un reencuentro importantísimo. Porque siendo honestos, verlas juntas otra vez en una Fashion Week rodeadas de moda, lujo y glamour se sintió como si el Upper East Side hubiera viajado directamente hasta Italia. ¿Qué mejor lugar para un reencuentro entre Blair y Lily que Milan Fashion Week? Solo nos faltaron Serena, Chuck y Nate.
Todos los ojos estuvieron sobre Gucci
La casa italiana presentó la segunda colección de Demna como director creativo y, obviamente, la expectativa era altísima. Después de su debut en febrero, esta nueva colección era una oportunidad para conocer un poco más hacia dónde quiere llevar el diseñador a la firma. Desde su llegada a Gucci, Demna ha generado muchísimo interés por la manera en la que mezcla el lujo con referencias de cultura pop y elementos mucho más trendy. Así que todos estábamos pendientes de qué sucedería esta vez. Y definitivamente Gucci volvió a hacerlo.
Si algo nos está demostrando esta temporada es que no existe una sola manera de vestir o de entender la moda. Podemos tener un look súper maximalista lleno de animal print y plumas o simplemente una camisa blanca con una buena trench coat. Podemos apostar por el color o quedarnos en tonos neutros. Lo importante es encontrar esa prenda o combinación que haga que el outfit se sienta nuestro. Y ahora, después de estos días llenos de moda, solo nos queda una pregunta: ¿cuál de todos estos momentos fue tu favorito?