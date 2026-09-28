Los momentos que más amamos de Milan Fashion Week

Cardi B se adueñó del desfile de Roberto Cavalli

La rapera Cardi B llegó al desfile de Roberto Cavalli y, obviamente, todas las miradas estuvieron sobre ella. La cantante apareció con un look súper llamativo que iba perfecto con la esencia maximalista de la firma italiana. El animal print, los accesorios y el styling dramático hicieron que su llegada se sintiera casi como parte del show. La colección tampoco pasó desapercibida. Fausto Puglisi volvió a jugar con algunos de los elementos más reconocibles de la casa, como el animal print, transparencias, plumas, flores, detalles dorados y mucha mezclilla. Básicamente, todo lo que esperaríamos de Cavalli, pero llevado al máximo. Entre nuestros favoritos estuvieron los low waisted jeans combinados con tops tipo bra, vestidos de malla y piezas de mezclilla llenas de cristales y plumas. Una propuesta súper sensual y divertida.







Blair Waldorf y Lily van der Woodsen volvieron a reunirse

Si eres fan de Gossip Girl, este momento fue imposible de ignorar. Leighton Meester y Kelly Rutherford volvieron a encontrarse en Milán y, obviamente, no tardamos nada en emocionarnos. Las actrices, conocidas por interpretar a Blair Waldorf y Lily van der Woodsen, respectivamente, protagonizaron un reencuentro importantísimo. Porque siendo honestos, verlas juntas otra vez en una Fashion Week rodeadas de moda, lujo y glamour se sintió como si el Upper East Side hubiera viajado directamente hasta Italia. ¿Qué mejor lugar para un reencuentro entre Blair y Lily que Milan Fashion Week? Solo nos faltaron Serena, Chuck y Nate.