Jeans con flats, la tendencia ideal para cualquier plan (incluida la oficina)

Dos básicos se pueden convertir en el outfit perfecto y los jeans con flats nos lo demuestran. Desde los mary jane que llevan meses siendo los favoritos, hasta los mesh en diferentes colores y texturas. Entre todos puedes encontrar el par perfecto para ti. Lo que más amamos es que son súper cómodos y se pueden convertir en el statement piece de tu outfit.

Los hemos visto por todo el internet siguiendo las tendencias más cool, puedes optar por un outfit más relajado y a la moda llevándolos con jeans. Juega con patrones, colores y texturas para que tu effortless look capte todas las miradas. Las fashion influencers más top como Pam Allier, María Bottle y Ale de la Garza nos enseñan como stylearlos a la perfección.