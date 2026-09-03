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Moda

Jeans con flats, la tendencia ideal para cualquier plan (incluida la oficina)

Desde el año pasado los flats están en tendencia, atrévete a llevarlos con los jeans más cool perfectos para elevar cualquier look.
jue 03 septiembre 2026 02:49 PM
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Lleva tus flats con los jeans más cool para lograr un outfit top. ((@trendytradecr))

Dos básicos se pueden convertir en el outfit perfecto y los jeans con flats nos lo demuestran. Desde los mary jane que llevan meses siendo los favoritos, hasta los mesh en diferentes colores y texturas. Entre todos puedes encontrar el par perfecto para ti. Lo que más amamos es que son súper cómodos y se pueden convertir en el statement piece de tu outfit.

Los hemos visto por todo el internet siguiendo las tendencias más cool, puedes optar por un outfit más relajado y a la moda llevándolos con jeans. Juega con patrones, colores y texturas para que tu effortless look capte todas las miradas. Las fashion influencers más top como Pam Allier, María Bottle y Ale de la Garza nos enseñan como stylearlos a la perfección.

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Los flats más cool que si o si necesitas

Amamos que hay mucha variedad para todo tipo de estilos, mil colores, texturas y algunos con un twist que los hacen únicos. Son perfectos para el día a día y la mejor opción si quieres dejar los tenis a un lado pero no quieres usar tacones todos los días. Tú también necesitas un par de ellos y aquí te dejamos las mejores opciones para llevarlos con jeans.

Mary Janes

Los flats estilo mary jane son y siguen siendo unos de los más amados, con la perfecta combinación de colores y esa textura aterciopelada que tanto nos encanta. Puedes armar outfits increíbles y darle un pop de color al tu look para que se vea espectacular. Agrega un blazer y t-shirt básica si quieres algo más simple, o una blusa divertida para salir de tu zona de confort.

Mary Jane Flabelus.jpg
Perfectos para darle un pop de color a tu look. (Lucrecia, $3,890, Flabelus, flabelus.com)

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Estoperoles

Los detalles lo son todo y en este caso los estoperoles pueden hacer que tus flats se vean aún más cool, hay de distintos tamaños y colores, pero metálicos nos encantan y van con todo. Puedes combinarlos con tu joyería para que todos tus accesorios se vean igual o mezclar metales y jugar con tu outfit. Llévalos con jeans de mezclilla en el tono que más te guste para verte increíble pero cómoda.

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Amamos los toques metálicos y si tu también los amas, esta es tu mejor opción. (Archer Black Leather, $2,799, Steve Madden, stevemadden.com)

Ballerina style

Hay flats con diferentes siluetas y los ballerina son nuestros favoritos, si eres ese tipo de persona que le gusta salir un poco de su zona de confort estos son ideales para ti. Dale un twist a tu look con unos zapatos que parezcan puntas de ballet para seguir una estética clásica pero diferente. Puedes optar por un rosa baby, o en negro también se ven increíble, sin duda son un must en tu clóset y los necesitas si o sí.

ballerina flats miu miu.jpg
Flats con puntera redonda, $22,500, Miu Miu, farfetch.com (Una silueta clásica pero perfecta para tu día a día.)

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Con estampados

Todas amamos los estampados, pero no siempre los queremos en nuestra ropa, por eso llevar un estampado en los zapatos es la mejor opción. Desde el clásico estampado de vaca que tanto nos encanta, hasta un estampado más loco y divertido. Ideal para un look muy colorido y maximalista o para un outfit sencillo que necesita ese último toque que lo eleve a la perfección.

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Amamos los estampados y el de vaca esta en tendencia. (Synergy-a Brown Multi, $2,599, Steve Madden, stevemadden.com)

Mesh

Claro que no pueden faltar los flats mesh que vemos en todos lados y están en súper tendencia. Si ya tienes mary janes, o algún otro par más sencillo, los mesh te van a encantar, perfectos para esos días calurosos después de vacaciones, por eso amamos como se ven con jeans. Frescos, cómodos, pero ideales para esas tardes que ya hace un poco más de frio.

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Flats únicos y que están súper trendy. (ZAPATO PLANO NOAM, $3,088.53, Raye, revolve.com)

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mary janes jeans Tendencias

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