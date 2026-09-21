Todo lo que necesitas saber de los premios LVMH

¿Qué es el LVMH Prize?

El LVMH Prize es un reconocimiento fundado en el 2013 por LVMH y que se ha caracterizado desde su primera edición en el 2014 por crear una plataforma que no solo tiene como fin el descubrir a una nueva generación de diseñadores, sino que también busca impulsarlos en su proceso creativo con la finalidad de que continúen creando nuevas propuestas que conquisten a la industria de la moda.

Y los requisitos para ser parte de este concurso se basan en ser diseñador de entre 18 y 40 años que cuente con al menos dos colecciones de ready-to-wear, siendo así que de todos los aspirantes solo serán seleccionados 20 semifinalistas, quienes podrán presentar sus colecciones al jurado que está conformado por diferentes directores creativos de las maisons de LVMH y este año fueron Jonathan Anderson, Nicolas Ghesquière, Phoebe Philo, Michael Rider y Pharrell Williams los encargados de elegir a los ganadores.



Y es que el LVMH Prize es más que un premio en la industria de la moda, ya que esta plataforma cuenta con tres reconocimientos diferentes que son conocidos como el Karl Lagerfeld Prize, el cual fue creado en el 2022 en honor al diseñador, quien fue miembro del jurado, y su ganador recibe una gratificación de 200 mil euros y un año de mentoría por parte de LVMH.

Por otro lado, existe el Savoir-Faire Prize, que fue recientemente creado en el 2024 y se enfoca en el trabajo artesanal, la innovación en sus técnicas, así como la sostenibilidad, y en este caso su ganador también recibe una gratificación por 200 mil euros y un año de mentoría personalizada.

Jennifer Lawrence, quien es embajadora de Dior, con Julie Kegels, quien fue ganadora del LVMH Prize de este año (Cortesía @lvmhprize)

Pero el principal de ellos es el LVMH Prize, el cual se caracteriza por elegir al nuevo diseñador emergente, el cual debe destacar por su visión creativa, la innovación en sus diseños y el potencial que puede ofrecer para la industria y su ganador recibe una gratificación de 400 mil euros y un año de mentoría personalizada por los expertos de LVMH.