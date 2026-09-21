Todo lo que necesitas saber de los premios LVMH

Cuando hablamos de premios que unen innovación y moda, LVMH Prize toma el protagonismo con una serie de reconocimientos que buscan impulsar a las nuevas generaciones de diseñadores y dar visibilidad a su talento.
Cuando hablamos de moda, existe algo que cada vez toma más fuerza en nuestras conversaciones y es el hecho de que la industria cada vez más se ve conquistada por nuevas ideas y mentes creativas que, sí o sí, están cambiando la manera en cómo vemos, consumimos y entendemos a la moda. Y cada año nuevos diseñadores entran en nuestras rondas para presentarnos propuestas que salen de lo convencional para contarnos una historia a través de sus colecciones.
¿Y quién mejor para demostrarnos que la moda está en constante evolución y la importancia que esto tiene en la industria que el LVMH Prize? Un reconocimiento que no solo busca celebrar al talento emergente, sino que también busca impulsarlos para que continúen dejando su huella en la moda y, por supuesto, darle voz a su creatividad con la finalidad de que puedan conectar con el público y ofrecernos una nueva manera de experimentar con nuestro estilo.
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¿Qué es el LVMH Prize?
El LVMH Prize es un reconocimiento fundado en el 2013 por LVMH y que se ha caracterizado desde su primera edición en el 2014 por crear una plataforma que no solo tiene como fin el descubrir a una nueva generación de diseñadores, sino que también busca impulsarlos en su proceso creativo con la finalidad de que continúen creando nuevas propuestas que conquisten a la industria de la moda.
Y los requisitos para ser parte de este concurso se basan en ser diseñador de entre 18 y 40 años que cuente con al menos dos colecciones de ready-to-wear, siendo así que de todos los aspirantes solo serán seleccionados 20 semifinalistas, quienes podrán presentar sus colecciones al jurado que está conformado por diferentes directores creativos de las maisons de LVMH y este año fueron Jonathan Anderson, Nicolas Ghesquière, Phoebe Philo, Michael Rider y Pharrell Williams los encargados de elegir a los ganadores.
Y es que el LVMH Prize es más que un premio en la industria de la moda, ya que esta plataforma cuenta con tres reconocimientos diferentes que son conocidos como el Karl Lagerfeld Prize, el cual fue creado en el 2022 en honor al diseñador, quien fue miembro del jurado, y su ganador recibe una gratificación de 200 mil euros y un año de mentoría por parte de LVMH.
Por otro lado, existe el Savoir-Faire Prize, que fue recientemente creado en el 2024 y se enfoca en el trabajo artesanal, la innovación en sus técnicas, así como la sostenibilidad, y en este caso su ganador también recibe una gratificación por 200 mil euros y un año de mentoría personalizada.
Pero el principal de ellos es el LVMH Prize, el cual se caracteriza por elegir al nuevo diseñador emergente, el cual debe destacar por su visión creativa, la innovación en sus diseños y el potencial que puede ofrecer para la industria y su ganador recibe una gratificación de 400 mil euros y un año de mentoría personalizada por los expertos de LVMH.
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Y para esta edición, el pasado 4 de septiembre, el LVMH Prize reconoció a tres diseñadores que sin duda prometen darnos una nueva perspectiva sobre la manera en que vemos y entendemos a la moda en una ceremonia que se llevó a cabo en la Fondation Louis Vuitton en París.
Siendo así que la ganadora principal fue Julie Kegels, una diseñadora belga de 27 años con una propuesta que nos muestra las distintas facetas de la feminidad a través de una colección donde sus prendas contemporáneas destacaron por la manera en que combina la sastrería con unas siluetas inesperadas y con ese toque experimental, manteniendo el lado más seductor de la mujer.
Por su parte, el Karl Lagerfeld Prize fue para la firma Lii de la diseñadora china de 25 años Zane Li, con una propuesta muy innovadora y con ese toque de frescura que tomó protagonismo al combinar la estética del sportswear con algunos elementos que fueron inspirados por la moda couture, creando un contraste único en cada una de sus piezas.
Y finalmente, el Savoir-Faire Prize fue para Yoshita 1967, la firma del diseñador keniano Anil Padia, de 35 años, consolidándose como el primer finalista keniano del LVMH Prize con una propuesta que destacó por la manera en que representó a la artesanía y el trabajo de algunas de las comunidades de artesanas en Kenia, siendo sin duda una colección que conectó y representó de manera única las técnicas tradicionales que existen en la moda.
Siendo así que la edición de este año ha puesto en el radar a tres diseñadores con tres universos creativos diferentes, pero que comparten una cosa en común, la cual consiste en demostrarnos que el futuro de la moda es capaz de construirse desde nuevas y diferentes perspectivas, donde los distintos materiales, técnicas, inspiraciones y estilos prometen crear un nuevo capítulo en la historia de la moda.