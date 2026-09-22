La famosa bolsa Birkin tiene una versión en denim cortesía de GAP por solo $600

Gap presentó una bolsa casi idéntica a la Birkin

Pero, ¿por qué la colección Gapbag resulta tan icónica? Posiblemente se deba a su peculiar diseño a cargo de Reed Krakoff, director ejecutivo de accesorios de Gap. Y con el cual nos ha sorprendido con la manera en que ha logrado transformar al denim al tomar inspiración de los clásicos jeans de cinco bolsillos de Gap para llevarlos a una silueta estructurada que sin duda ha creado el equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado y que apuesta por convertirla en la nueva it-bag, por la cual toda chica sí o sí querrá apostar.

Pero cabe mencionar que existe un detalle más que ha logrado que este nuevo lanzamiento sea el tema de conversación, especialmente con la Five-Pocket Tote, la cual nos regaló un guiño muy peculiar hacia la ya icónica Birkin de Hermès. Su diseño estructurado, unas asas cortas y su cierre superior es que ha logrado consolidarse como la bolsa “Jirkin”, convirtiendo a este lanzamiento en uno de los más comentados actualmente para la marca.



Y aunque esta comparación con la Birkin ha resultado inevitable, cabe mencionar que este lanzamiento ha creado para GAP una nueva era en cuanto a su expansión en el sector de accesorios de una manera original y muy leal a sus códigos más clásicos para convertirlos en las bolsas más top.



Gap apostó por tomar su clásico denim para convertirlo en la nueva it-bag y que sin duda ya nos tiene fascinadas. (Cortesía @gap)

La colección mezcla diferentes siluetas, pero con un toque contemporáneo que ha apostado por reinterpretar tanto su denim como su clásico hoodie para convertirlos en uno de los complementos más versátiles que no podrán faltar en nuestro clóset y que podremos adquirir por precios que oscilan entre los $29.95 y los $148 dólares en la colección principal a través de su página web.