Existen accesorios que son capaces de transformar por completo cualquier look y existen también los que pueden tomar el protagonismo de una manera muy icónica y ¡GAP lo sabe! Con su nueva colección de GapBag, la marca hizo que más de uno volteara a mirarla con mucho interés.
La inconfundible estética por el denim de la marca ha llegado a un terreno mucho más sofisticado y con ese toque effortless, por la que toda girlie debe apostar y que promete ser uno de los favoritos para el street style. Pero esta vez, fueron más allá. La icónica bolsa Birkin es parte de su nueva entrega.
La famosa bolsa Birkin tiene una versión en denim cortesía de GAP por solo $600
Existen accesorios que son capaces de transformar por completo cualquier look y existen también los que pueden tomar el protagonismo de una manera muy icónica y ¡GAP lo sabe! Con su nueva colección de GapBag, la marca hizo que más de uno volteara a mirarla con mucho interés.
Gap presentó una bolsa casi idéntica a la Birkin
Pero, ¿por qué la colección Gapbag resulta tan icónica? Posiblemente se deba a su peculiar diseño a cargo de Reed Krakoff, director ejecutivo de accesorios de Gap. Y con el cual nos ha sorprendido con la manera en que ha logrado transformar al denim al tomar inspiración de los clásicos jeans de cinco bolsillos de Gap para llevarlos a una silueta estructurada que sin duda ha creado el equilibrio perfecto entre lo casual y lo sofisticado y que apuesta por convertirla en la nueva it-bag, por la cual toda chica sí o sí querrá apostar.
Pero cabe mencionar que existe un detalle más que ha logrado que este nuevo lanzamiento sea el tema de conversación, especialmente con la Five-Pocket Tote, la cual nos regaló un guiño muy peculiar hacia la ya icónica Birkin de Hermès. Su diseño estructurado, unas asas cortas y su cierre superior es que ha logrado consolidarse como la bolsa “Jirkin”, convirtiendo a este lanzamiento en uno de los más comentados actualmente para la marca.
Y aunque esta comparación con la Birkin ha resultado inevitable, cabe mencionar que este lanzamiento ha creado para GAP una nueva era en cuanto a su expansión en el sector de accesorios de una manera original y muy leal a sus códigos más clásicos para convertirlos en las bolsas más top.
La colección mezcla diferentes siluetas, pero con un toque contemporáneo que ha apostado por reinterpretar tanto su denim como su clásico hoodie para convertirlos en uno de los complementos más versátiles que no podrán faltar en nuestro clóset y que podremos adquirir por precios que oscilan entre los $29.95 y los $148 dólares en la colección principal a través de su página web.
¿Cuál es la colección de bolsas de GAP?
Y como toda buena y muy icónica colección, GAP hace oficial su lanzamiento con cuatro diseños para la GapBag que te permitirán hacerlas parte de tus looks del día a día y que podrás complementar con una gama de pequeños accesorios que van desde unos preciosos dijes, llaveros, bufandas y hasta cinturones.
Five-Pocket Tote
Una de las favoritas de esta colección por su silueta estructurada y su inspiración por los clásicos jeans de cinco bolsillos de Gap.
Hoodie Tote
Este diseño apuesta por reinventar la clásica hoodie de la marca en una bolsa con ese toque relajado y muy contemporáneo que ya estamos amando.
Favorite Tote
Esta bolsa nos muestra el lado más clásico y versátil de Gap, con una silueta amplia y con ese toque effortless que la hace ideal para llevarla con cualquier look que tengan en mente.
Crescent Bag
Y con un estilo casual y muy contemporáneo es que Gap nos presenta una bolsa más petite y con un diseño curvo que se ha caracterizado por mantener su esencia más casual.
Una colección con la cual Gap apuesta por convertir a sus clásicos en toda una inspiración para hacer de las bolsas una nueva declaración de estilo, manteniendo esa esencia relajada y muy chic que le ha caracterizado para demostrarnos que hasta los accesorios más clásicos son capaces de contar una historia y reflejar un estilo de una manera muy icónica.