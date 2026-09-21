La moissanita ahora es parte de la joyería de lujo. Te contamos qué es y dónde puedes encontrarla

Moissan cambia de boutique y apuesta por una nueva visión en la alta joyería

Moissan ha logrado crear el match perfecto con el estilo contemporáneo al redefinir los códigos que la han caracterizado para demostrarnos que la alta joyería también puede entender el lujo desde una perspectiva distinta y llena de significado.

Y para entender mejor esta nueva propuesta, y por qué nos resulta tan atractiva, debemos tener en cuenta que el origen de la moissanita surge en 1893, cuando el químico francés Henri Moissan descubrió unas pequeñas partículas de carburo de silicio en un cráter del meteorito Canyon Diablo en Arizona. Un descubrimiento con el cual logró crear lo que hoy en día sería una gema que ha destacado por su peculiar brillo y resistencia.



Sin embargo, la maison ha trabajado para mostrarnos el lado más especial de la moissanita para llevarla a una conversación dentro del mundo de lujo donde tanto el diseño como la innovación y la creatividad también son parte de este universo, reflejando la sofisticación y el estilo para todos aquellos que hacen de la joyería su propia declaración de estilo. Porque más que plantearla como un sustituto para el diamante, H. Moissan busca reconocer a la moissanita por lo que es: una gema con identidad, historia y cualidades propias.



La moissanita apuesta por convertirse en la nueva protagonista de Moissan. (Cortesía @h.moissan)

Así que sí, podemos confirmar que el lujo y la alta joyería y el estilo personal de cada persona pueden contar una historia sobre quienes somos y, sin duda, esta propuesta de Moissan nos permite hacer de una pieza de joyería nuestra propia declaración de estilo