La moissanita ahora es parte de la joyería de lujo. Te contamos qué es y dónde puedes encontrarla

La alta joyería nos ha demostrado que existen momentos en los cuales el lujo es capaz de transformarse y evolucionar, y H. Moissan es una de las marcas que nos ha demostrado que la belleza de una pieza de joyería puede ir junto con la innovación, la ética, la cultura y además, ser capaces de coexistir de una manera llena de estilo y sofisticación.
Con un nuevo espacio, H. Moissan abre sus puertas en Av. Pdte.Masaryk con una boutique diseñada porLANZA Atellier, la cual busca mostrarnos de una manera mucho más genuina la expresión arquitectónica que ha caracterizado al universo de la marca, pero con una perspectiva mucho más contemporánea para la joyería.
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Moissan cambia de boutique y apuesta por una nueva visión en la alta joyería
Moissan ha logrado crear el match perfecto con el estilo contemporáneo al redefinir los códigos que la han caracterizado para demostrarnos que la alta joyería también puede entender el lujo desde una perspectiva distinta y llena de significado.
Y para entender mejor esta nueva propuesta, y por qué nos resulta tan atractiva, debemos tener en cuenta que el origen de la moissanita surge en 1893, cuando el químico francés Henri Moissan descubrió unas pequeñas partículas de carburo de silicio en un cráter del meteorito Canyon Diablo en Arizona. Un descubrimiento con el cual logró crear lo que hoy en día sería una gema que ha destacado por su peculiar brillo y resistencia.
Sin embargo, la maison ha trabajado para mostrarnos el lado más especial de la moissanita para llevarla a una conversación dentro del mundo de lujo donde tanto el diseño como la innovación y la creatividad también son parte de este universo, reflejando la sofisticación y el estilo para todos aquellos que hacen de la joyería su propia declaración de estilo. Porque más que plantearla como un sustituto para el diamante, H. Moissan busca reconocer a la moissanita por lo que es: una gema con identidad, historia y cualidades propias.
Así que sí, podemos confirmar que el lujo y la alta joyería y el estilo personal de cada persona pueden contar una historia sobre quienes somos y, sin duda, esta propuesta de Moissan nos permite hacer de una pieza de joyería nuestra propia declaración de estilo
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Y con su nueva flagship, la maison busca ofrecer a sus clientes una experiencia donde la arquitectura, los materiales y sus diseños conviven en total armonía, pero que al mismo tiempo han logrado redefinir los códigos de la joyería fina para conectar con una nueva generación que apuesta por hacer de la moda contemporánea algo más que un accesorio.
Y es a través de sus colecciones más icónicas, como Tennisy Cuban Link, sus piezas de compromiso y sus propuestas de alta joyería, así comola esmeralda, que se ha convertido en una de sus firmas y que encontramos acompañada por su característico estuche boîte verte que Moissan nos muestra la versatilidad que ha consolidado a su universo joyero como uno de los favoritos.
Cada una de estas piezas, H. Moissan nos ha dejado claro que no busca simplemente formar parte de la conversación sobre el futuro de los diamantes, sino que apuesta por presentarnos una nueva manera de entender el lujo y la alta joyería.
Una nueva apertura, que le da la bienvenida a un nuevo capítulo para la marca en nuestro país, nos ha quedado claro que las piezas más extraordinarias de la joyería también pueden contar una historia sobre quiénes somos, pero de una manera mucho más auténtica y llena de sofisticación.