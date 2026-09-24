La icónica tienda de Chanel 31 Rue Cambon ahora tiene una copia en Nueva York

Tom Sachs hace una copia de la famosa tienda de Chanel en París

El 31 Rue Cambon de Tom Sachs sin duda ha logrado cautivarnos con la manera en que ha representado uno de los lugares más emblemáticos de la maison y que fueron parte clave para construir el universo creativo que existió alrededor de Gabrielle "Coco" Chanel. Porque, como bien sabemos, fue en este edificio, situado en el corazón de París, donde Chanel estableció su casa de alta costura, así como sus talleres, y algo más importante es que ahí también se encontraba el apartamento de la diseñadora.



Asi que con toda una historia icónica y muy inspiradora, Tom Sachs ha tomado estas referencias del universo de Chanel como punto de partida para recrear 31 de los looks más icónicos de la maison y que han lucido mujeres como: la princesa Diana, Elizabeth Taylor, Naomi Campbell, Olivia Rodrigo, Margot Robbie o Marge Simpson.

A esta colección se sumaron algunos de los accesorios y bolsas más populares que llamaron nuestra atención al ser diseñados con cartón y piezas de Lego, siendo una exposición que nos muestra cómo el arte y la moda de lujo también tienen su lado más divertido y lleno de creatividad sin dejar de lado la precisión y atención por el detalle.



Tom Sachs reinterpretó algunos de los looks más icónicos en madera con algunos detalles artesanales, para darnos una nueva perspectiva sobre el lujo. (Cortesía @fujiwarahiroshi)

Y detrás de todo este universo creativo, también se encuentra el historiador de la moda Colby Mugrabi, quien trabajó de mano con Sachs para poder crear esta réplica tan fabulosa de esta boutique, donde los vestidos presentados están hechos de madera contrachapada que ha sido pintada, creando detalles increíbles para no solo simular el estampado del tweed, sino también para darle ese toque único de texturas, bordados y detalles que caracterizan a estas piezas que tanto amamos.



Con esta exposición, Tom Sachs nos presenta una manera distinta de ver el lujo, haciendo de los códigos de Chanel algo más divertido. (Cortesía @tomsachs)

Y para hacerlo aún más especial para todos los amantes de la moda, esta exposición estará abierta al público del 11 de septiembre al 10 de octubre de este año en el estudio de Tom Sachs, el cual se encuentra ubicado en 245 Centre St, en el barrio de SoHo de Nueva York.