La icónica tienda de Chanel 31 Rue Cambon ahora tiene una copia en Nueva York

Cuando hablamos de Chanel, es inevitable no pensar en las perlas, el tweed o la flor de camelia con las cuales la maison ha logrado crear uno de los universos más icónicos y que se ha consolidado como uno de los favoritos del sector de lujo a lo largo de los años.
Y en esta ocasión, la estética clásica y muy sofisticada de la maison ha inspirado al artista y escultor Tom Sachs para su nuevo proyecto que ha dado a conocer bajo el nombre de Tom Sachs “31 Rue Cambon”, la cual consiste en una instalación en su propio estudio donde algunos materiales poco convencionales como el cartón, la madera y piezas de Lego toman el protagonismo para reinventar una de las boutiques de Chanel, mostrándonos una nueva cara del lujo y el arte.
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Tom Sachs hace una copia de la famosa tienda de Chanel en París
El 31 Rue Cambon de Tom Sachs sin duda ha logrado cautivarnos con la manera en que ha representado uno de los lugares más emblemáticos de la maison y que fueron parte clave para construir el universo creativo que existió alrededor de Gabrielle "Coco" Chanel. Porque, como bien sabemos, fue en este edificio, situado en el corazón de París, donde Chanel estableció su casa de alta costura, así como sus talleres, y algo más importante es que ahí también se encontraba el apartamento de la diseñadora.
Asi que con toda una historia icónica y muy inspiradora, Tom Sachs ha tomado estas referencias del universo de Chanel como punto de partida para recrear 31 de los looks más icónicos de la maison y que han lucido mujeres como: la princesa Diana, Elizabeth Taylor, Naomi Campbell, Olivia Rodrigo, Margot Robbie o Marge Simpson.
A esta colección se sumaron algunos de los accesorios y bolsas más populares que llamaron nuestra atención al ser diseñados con cartón y piezas de Lego, siendo una exposición que nos muestra cómo el arte y la moda de lujo también tienen su lado más divertido y lleno de creatividad sin dejar de lado la precisión y atención por el detalle.
Y detrás de todo este universo creativo, también se encuentra el historiador de la moda Colby Mugrabi, quien trabajó de mano con Sachs para poder crear esta réplica tan fabulosa de esta boutique, donde los vestidos presentados están hechos de madera contrachapada que ha sido pintada, creando detalles increíbles para no solo simular el estampado del tweed, sino también para darle ese toque único de texturas, bordados y detalles que caracterizan a estas piezas que tanto amamos.
Y para hacerlo aún más especial para todos los amantes de la moda, esta exposición estará abierta al público del 11 de septiembre al 10 de octubre de este año en el estudio de Tom Sachs, el cual se encuentra ubicado en245 Centre St, en el barrio de SoHo de Nueva York.
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¿Quién es Tom Sachs y por qué su arte nos resulta tan peculiar y único?
El artista estadounidense ha ganado popularidad por la manera en que logra transformar objetos cotidianos y algunos símbolos contemporáneos en obras de arte que se han caracterizado por combinar el arte con un toque de humor y una estética imperfecta que deja a la vista tanto los materiales con los cuales son hechas como las uniones y detalles únicos que existen en cada una de ellas.
Sin embargo, esta no es la primera vez que Sachs toma a la moda como una referencia de inspiración, ya que anteriormente distintas marcas han sido objeto de su visión para llevar algunas de sus piezas más top a su universo creativo, como es el caso del Kelly de Hermès, que reinterpretó con madera contrachapada, lienzo, acero y resina epóxica con tipografía, o los Nikecraft, que poco después darían origen a los icónicos "Mars Yard".
Con 31 Rue Cambon, Tom Sachs no solo crea una nueva manera de mirar el universo de Chanel. Sino que también nos invita a ver el mundo de la moda con otra perspectiva, donde el lujo deja de lado los materiales más sofisticados y el proceso artesanal, para darle una oportunidad a recursos mucho más cotidianos y que no solo resultan diferentes y únicos, sino que también nos demuestra que el arte también puede ser uno mismo con la moda y que, sin duda alguna, este dúo siempre encontrará la manera para sorprendernos.