Luego de vender Versace, Donatella está de vuelta con una marca nueva de moda y belleza

Donatella tendrá una nueva marca de moda y belleza

La diseñadora italiana ha pasado décadas construyendo una de las identidades más reconocibles de la industria y su nombre, junto con el de su hermano, se convirtió en sinónimo de glamour, sensualidad y mucha personalidad. Después de alejarse de la dirección creativa de Versace, la casa fundada por su hermano Gianni, Donatella está lista para darle un twist a su carrera con un proyecto completamente nuevo. Esta vez no se trata de tomar las riendas de una firma que va existe sino de crear una marca desde cero.

Donatella será la chief creative officer de esta nueva compañía, es decir, estará al frente de toda la parte creativa. Esto significa que será una de las principales responsables de definir la estética, el concepto y la dirección que tendrá la marca.



La diseñadora italiana está lista para embarcarse en una nueva aventura. (Getty Images 2026)

¿Cuál será la marca de beauty de Donatella Versace?

Aunque el nombre de la nueva marca todavía es un misterio, ya sabemos algo importante: tendrá una propuesta enfocada en la moda y la belleza, pero su primer lanzamiento será dirigido al beauty. Todavía no se han revelado los productos que formarán parte de esta primera colección, así que tendremos que esperar un poco para descubrir si Donatella sacará maquillaje, skincare, perfumes o algo más.

Lo que sí sabemos es que la marca no llegará únicamente al mercado estadounidense. Desde el inicio, el proyecto contempla posicionarse en Estados Unidos, LATAM, Asia y Medio Oriente, lo que nos deja muy claro que su intención es construir una marca global. Donatella aseguró que esto le dará la libertad de hablar de una manera completamente nueva y personal a través de la moda y la belleza. Hoy la música, las celebs, las redes sociales, el entretenimiento y la belleza forman parte del mismo universo.