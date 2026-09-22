Donatella Versace oficialmente está de vuelta. Después de alejarse de la dirección creativa de Versace hace aproximadamente un año y medio, la diseñadora italiana está lista para comenzar una nueva aventura, y lo hará de la mano de Revolve Group. Están trabajando en el lanzamienro una nueva marca de moda y belleza, aunque por ahora todavía no sabemos cómo se llamará. Lo que sí sabemos es que el proyecto busca conectar con las nuevas generaciones y tendrá un alcance bastante internacional, comenzando en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y Medio Oriente. Y sí, aunque tendremos que esperar un poquito para conocer todos los detalles, ya podemos decir que este regreso nos promete muchísimo.
Luego de vender Versace, Donatella está de vuelta con una marca nueva de moda y belleza
Donatella tendrá una nueva marca de moda y belleza
La diseñadora italiana ha pasado décadas construyendo una de las identidades más reconocibles de la industria y su nombre, junto con el de su hermano, se convirtió en sinónimo de glamour, sensualidad y mucha personalidad. Después de alejarse de la dirección creativa de Versace, la casa fundada por su hermano Gianni, Donatella está lista para darle un twist a su carrera con un proyecto completamente nuevo. Esta vez no se trata de tomar las riendas de una firma que va existe sino de crear una marca desde cero.
Donatella será la chief creative officer de esta nueva compañía, es decir, estará al frente de toda la parte creativa. Esto significa que será una de las principales responsables de definir la estética, el concepto y la dirección que tendrá la marca.
¿Cuál será la marca de beauty de Donatella Versace?
Aunque el nombre de la nueva marca todavía es un misterio, ya sabemos algo importante: tendrá una propuesta enfocada en la moda y la belleza, pero su primer lanzamiento será dirigido al beauty. Todavía no se han revelado los productos que formarán parte de esta primera colección, así que tendremos que esperar un poco para descubrir si Donatella sacará maquillaje, skincare, perfumes o algo más.
Lo que sí sabemos es que la marca no llegará únicamente al mercado estadounidense. Desde el inicio, el proyecto contempla posicionarse en Estados Unidos, LATAM, Asia y Medio Oriente, lo que nos deja muy claro que su intención es construir una marca global. Donatella aseguró que esto le dará la libertad de hablar de una manera completamente nueva y personal a través de la moda y la belleza. Hoy la música, las celebs, las redes sociales, el entretenimiento y la belleza forman parte del mismo universo.
Donatella Versace se une a Revolve
Donatella tendrá como partner a Revolve Group, una compañía estadounidense con una fuerte presencia en el mundo digital y el e-commerce. Donatella llega con toda su experiencia creativa y su enorme conocimiento de la moda, mientras que Revolve pondrá su infraestructura digital. En pocas palabras: Donatella se encargará de la visión creativa y Revolve ayudará a convertirla en un negocio global. La compañía estará involucrada en áreas como marketing, operaciones e e-commerce, por lo que la diseñadora podrá concentrarse principalmente en desarrollar la identidad de la marca.
Según Mike Karanikolas, cofundador у co-CEO de Revolve Group, la compañía considera esta alianza como su colaboración más importante hasta ahora. La empresa ya ha trabajado anteriormente con nombres conocidos como Nicole Richie y Elsa Hosk, además de haber hecho collabs con celebs como Jennifer Lopez y el diseñador Peter Dundas.
Por ahora nos toca esperar. El nombre de la marca todavía no lo conocemos y tampoco tenemos demasiados detalles sobre sus primeros productos o precios. Después de tantos años siendo una de las caras más importantes de Versace, nos emociona mucho ver a Donatella comenzar un proyecto desde cero. Así que estaremos al pendiente de lo que venga, porque si algo nos ha demostrado a lo largo de los años es que cuando se trata de moda, siempre tiene algo que decir. Ahora solo nos falta descubrir qué tiene preparado para esta nueva era.