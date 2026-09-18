El newspaper dress regresa para convertirse en el nuevo fashion statement

El vestido que conquistó a Carrie Bradshaw en los 2000s está de regreso

El newspaper dress se ha convertido en más que un simple vestido, para ser un símbolo de la época de los 2000, como ese estampado que inmediatamente reconoceremos apenas aparezca frente a nosotros, y aun con el paso de los años nos ha demostrado que este print siempre encontrará la manera de conquistar al street style para dejarnos en claro que los clásicos jamás pasarán de moda.

Y si hay alguien que ha logrado convertir a este tipo de piezas en looks super memorables e iconos de la cultura pop, es Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, para una de nuestras series favoritas de todos los tiempos, Sex and the City, regalándonos con esta pieza uno de los looks más memorables y que terminó por convertirse en una referencia de estilo que sin duda ya ha inspirado a varias de nuestras celebridades favoritas.



Carrie Bradshaw llevó el icónico Newspaper Dress de Christian Dior, consolidándolo como uno de los looks más memorables de la serie y en todo un referente para la moda de los 2000 (Cortesía Getty Images)

Y como bien sabemos, la nostalgia se ha consolidado como una de las tendencias favoritas de este año, y la estética de esta década en concreto no podría ser la excepción. Y lo que lo ha hecho aún más icónico es la forma por la que ha apostado para reinterpretarse a través de nuevas siluetas, accesorios o piezas poco convencionales.

Una prueba de ello es Rosalía, quien durante su estancia en la Ciudad de México para los conciertos de su LUX Tour apostó por el icónico newspaper print, pero bajo el diseño de la marca española Desigual, convirtiendo a esta pieza en toda una declaración de estilo.