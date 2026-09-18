El newspaper dress regresa para convertirse en el nuevo fashion statement

Cuando hablamos de looks icónicos y muy fabulosos, existen dos cosas que inmediatamente vienen a nuestra mente: la persona que lo llevó y la pieza en concreto que terminó por tomar el protagonismo. Y para esta temporada nuestras celebridades han dejado claro que el Newspaper Dress está de vuelta. Originalmente diseñado por John Galliano para la colección prêt-à-porter FW 2000 de Christian Dior y que terminaría por tomar aún más el protagonismo cuando Carrie Bradshawlo llevó en Sex and the City, convirtiéndolo en una de nuestras referencias favoritas y más importantes de la industria de la moda.
Con su regreso después de más de dos décadas, este estampado de periódico ha regresado para recordarnos que algunos diseños simplemente nacieron para convertirse en clásicos que nunca pasarán de moda y que son capaces de adaptarse a cualquier tipo de estilo.
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El vestido que conquistó a Carrie Bradshaw en los 2000s está de regreso
El newspaper dress se ha convertido en más que un simple vestido, para ser un símbolo de la época de los 2000, como ese estampado que inmediatamente reconoceremos apenas aparezca frente a nosotros, y aun con el paso de los años nos ha demostrado que este print siempre encontrará la manera de conquistar al street style para dejarnos en claro que los clásicos jamás pasarán de moda.
Y si hay alguien que ha logrado convertir a este tipo de piezas en looks super memorables e iconos de la cultura pop, es Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, para una de nuestras series favoritas de todos los tiempos, Sex and the City, regalándonos con esta pieza uno de los looks más memorables y que terminó por convertirse en una referencia de estilo que sin duda ya ha inspirado a varias de nuestras celebridades favoritas.
Y como bien sabemos, la nostalgia se ha consolidado como una de las tendencias favoritas de este año, y la estética de esta década en concreto no podría ser la excepción. Y lo que lo ha hecho aún más icónico es la forma por la que ha apostado para reinterpretarse a través de nuevas siluetas, accesorios o piezas poco convencionales.
Una prueba de ello es Rosalía, quien durante su estancia en la Ciudad de México para los conciertos de su LUX Tour apostó por el icónico newspaper print, pero bajo el diseño de la marca española Desigual, convirtiendo a esta pieza en toda una declaración de estilo.
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Pero ¿qué es lo que hace realmente atractivo e icónico a este print? Sin duda, es la estética de los diferentes titulares, tipografías, fotografías y fragmentos que parecen sacados directamente de la página de un periódico, y los cuales han logrado crear esa personalidad tan fabulosa y llena de carácter que ha caracterizado a este print y que, por supuesto, resulta imposible de pasar por desapercibido.
Así que no importa si apostamos por llevarlo en un vestido, una bolsa, una t-shirt o una chamarra; este print siempre tomará el protagonismo de cualquier look sin pensarlo dos veces.
Y aunque el estampado en sí continúa manteniendo esa esencia tan única que lo hizo reconocible desde su primera aparición en la pasarela de Dior, algunas celebridades y fashion girls, así como otras maisons como Chanelpara su colección Off Season 27, resort women, es que han apostado por reinterpretarlo con siluetas que resultan más arriesgadas y con ese toque moderno.
Con la finalidad de adaptarlo a su propio estilo, ya sea con looks más ceñidos al cuerpo o con siluetas clásicas jugando con las diferentes proporciones para lograr ese estilo tan único que siempre le ha caracterizado.
Así que podemos confirmar que, desde el look tan icónico de Carrie Bradshaw hasta el más casual de Rosalía, este print continúa conquistando a todas nuestras celebridades favoritas y que solo basta con que alguna tendencia resurja o bien que alguna de nuestras fashion girls tome inspiración para que estos vuelvan a tomar el protagonismo de la temporada.