¿Quieres correr un maratón? Estas son las prendas que te ayudaran con tu era runner

El healthy lifestyle se ha convertido en la tendencia más top del momento y con ella, la obsesión por encontrar nuevas formas de mantenernos activos ; entre ellas, el running que se ha convertido en uno de los grandes favoritos.
Ser runner no solo significa salir a correr, es todo un nuevo lifestyle. Si estás pensando en sumarte a esta actividad, pero no sabes por dónde empezar, nosotros te contamos cuáles son las prendas que vas a necesitar para entrar en tu nueva era. Por que lo importante es encontrar tu propio estilo y disfrutar cada kilómetro.
Publicidad
Estas son las prendas que necesitas para comenzar a correr
Sin duda, la parte esencial es el look, pero sentirte cómoda es algo que siempre debes tener en cuenta. Y sí, atrévete a combinar colores, siluetas y cortes para crear el conjunto deportivo más cool y que mejor refleje tu estilo.
Si eres del team clásico, las prendas monocromáticas y minimalistas te ayudarán a no sentirte fuera de tu zona segura. Nuestra recomendación más top es la marca Oysho, sus opciones destacan por el uso de colores pasteles que te va a encantar si buscas una opción mucha más femenina. Con una gran variedad de siluetas; sin duda amamos este conjunto de tank top y shorts en baby blue, súper cómodo y ligero para comenzar a correr.
La ventaja de este top es que prácticamente es dos en uno, así que el soporte es más alto que un top común y el short al ser tan ligero te permite más libertad de movimiento.
Otra opción monocromática la tiene Alo, una de las marcas más trendy del momento; con un conjunto todo en negro, perfecto para los que se sienten mucho más cómodos corriendo con leggings y un top deportivo. Apuesta por las cinturas altas para sentirte más segura, solo cuida que no apriete de más esa zona pues puedes tener dolores o roces al correr.
Si quieres apostar por un algo mucho más colorido, ¡no te limites y haz tus propias combinaciones! Busca tops, leggings y shorts de distintos colores y combínalos como tú quieras.
En Lululemon están estos biker shorts que pueden ser una gran opción, sencillos de combinar y sobretodo, perfectos para correr y uno de nuestros tips sería elegirlos en un color vibrante, para agregarle un toque divertido al look. Cuida que no sea tan apretado de las piernas ni que se enrrolle pues puede causar molestias mientras entrenas.
Publicidad
¿También necesitas sudaderas y chamarras ligeras?
Para comenzar a prepararte para un maratón lo tienes que hacer poco a poco y de forma seguida. Si es tu primera vez corriendo, lo ideal es empezar a hacerlo 2 o 3 veces por semana solo por unos 20 o 30 minutos. Después, puedes ir agregando más tiempo y más días, siempre y cuando no te sientas agotada y tu cuerpo lo vaya asimilando. Por eso, es importante mantener una rutina y no romperla, incluso durante las temporadas de frío.
Aerie es una de nuestras favoritas para encontrar las piezas que mejor se acomodan a tu cuerpo y una de sus chamarras estrella es esta pieza súper súper ligera. Sin duda es ideal para llevarla en tus recorridos de la mañana o en los días de frío y sin tener la necesidad de quitártela, pues te dejara respirar, sin sofocarte. ¿Lo mejor? Después la puedes incluir en tu look para seguir con tus actividades.
Claro que no nos podía faltar una de las prendas más hot de la temporada, la Define Jacket de Lululemon, con una amplia variedad de colores, funciona perfecto como una capa ligera sobre el outfit, para que no pierdas la comodidad y destaca sobretodo, su diseño slim fit que se ajusta a ti para mayor libertad. ¡Amamos!
Accesorios
Una vez que tengas definido las piezas que mejor se adapten a ti, es igual de importante tener estos complementos que van a hacer que tu running lifestyle sea mucho más cómoda y stylish. Ahora, está muy de moda las calcetas largas, pero en este caso no es cuestión de tendencia, también se trata de evitar rosaduras en tus pies. Busca las especiales para correr y que no tengan demasiado elástico en la parte de arriba, pues esto puede provocar poca circulación a tus piernas y aumentar el cansancio en tu entrenamiento.
Para esos días soleados, es de suma importancia tener una gorra que puedas usar, porque sin duda, hay que seguir cuidando de nuestra piel. En esta ocasión nuestra recomendación viene de Adidas, que tiene un diseño ligero especializado en el running en opciones versátiles que no importa el color de tu look, siempre va a quedar súper chic.