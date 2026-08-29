¿Quieres correr un maratón? Estas son las prendas que te ayudaran con tu era runner

Estas son las prendas que necesitas para comenzar a correr

Sin duda, la parte esencial es el look, pero sentirte cómoda es algo que siempre debes tener en cuenta. Y sí, atrévete a combinar colores, siluetas y cortes para crear el conjunto deportivo más cool y que mejor refleje tu estilo.

Si eres del team clásico, las prendas monocromáticas y minimalistas te ayudarán a no sentirte fuera de tu zona segura. Nuestra recomendación más top es la marca Oysho, sus opciones destacan por el uso de colores pasteles que te va a encantar si buscas una opción mucha más femenina. Con una gran variedad de siluetas; sin duda amamos este conjunto de tank top y shorts en baby blue, súper cómodo y ligero para comenzar a correr.

La ventaja de este top es que prácticamente es dos en uno, así que el soporte es más alto que un top común y el short al ser tan ligero te permite más libertad de movimiento.

Tank top Compressive transparencia $629 MXN, Shorts técnico mid rise 2 en 1 cuadros $839 MXN (oysho.com)

Otra opción monocromática la tiene Alo, una de las marcas más trendy del momento; con un conjunto todo en negro, perfecto para los que se sienten mucho más cómodos corriendo con leggings y un top deportivo. Apuesta por las cinturas altas para sentirte más segura, solo cuida que no apriete de más esa zona pues puedes tener dolores o roces al correr.

Airlift High-Waist Suit Up Legging $3,790 MXN, Alo (aloyoga.com)

Si quieres apostar por un algo mucho más colorido, ¡no te limites y haz tus propias combinaciones! Busca tops, leggings y shorts de distintos colores y combínalos como tú quieras.

En Lululemon están estos biker shorts que pueden ser una gran opción, sencillos de combinar y sobretodo, perfectos para correr y uno de nuestros tips sería elegirlos en un color vibrante, para agregarle un toque divertido al look. Cuida que no sea tan apretado de las piernas ni que se enrrolle pues puede causar molestias mientras entrenas.