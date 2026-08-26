El bedazzling llega en el momento correcto para decorar, transformar y hacer que hasta la prenda más aburrida se convierta en un statement. La tendencia, que nos recuerda mucho a la estética Y2K de finales de los años 90 y principios de los 2000, está de vuelta gracias a celebs como Kylie Jenner. Y como ella nos lo ha demostrado, lo mejor de este revival es que no hace falta hacer demasiado, solo basta con elegir una prenda o accesorio y dejar que haga todo el trabajo.
Bedazzling, la tendencia que Kylie Jenner hizo viral
Bedazzling, el brillo que todas las celebs e influencers están llevando
La popularización del bedazzling también forma parte del interminable regreso de la estética Y2K. Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo, el quiet luxury y los looks perfectos, la moda parece estar recuperando una relación mucho más divertida con la ropa. La nostalgia por los años 2000 tiene mucho que ver con esto. En esos años, iconos como Paris Hilton, Britney Spears y Christina Aguilera hicieron del brillo, los accesorios llamativos y la personalización una parte importante de su imagen. Ahora, Kylie Jenner dio pie a esta revolución que poco a poco ha ocupado nuestros feeds. Desde Paris Fashion Week hasta las influencers más importantes llevan esta tendencia.
La diferencia es que el bedazzling de 2026 no tiene que verse exactamente como el de hace 20 años. Hoy puede ser mucho más delicado, colorido o incluso inesperado. Unos cuantos cristales alrededor de tus flats pueden transformar un look sencillo, una funda llena de pedrería puede convertirse en el accesorio principal y unos jeans con pequeñas gemas pueden darle personalidad a un outfit básico.
¿Cómo llevar el bedazzling este verano 2026?
La manera más fácil de incorporar esta tendencia es empezar por los accesorios. Si normalmente vistes con prendas lisas y colores neutros, una bolsa con cristales, unos lentes decorados o un teléfono con una funda brillante pueden darle un twist al look. Otra opción muy veraniega es llevar sandalias o zapatos con gemas brillantes. Los tacones decorados funcionan especialmente bien con vestidos sencillos, bermudas o conjuntos de lino. Así, el brillo se convierte en el punto central sin que todo el outfit compita por la atención.
También puedes apostar por la ropa con pedrería. Los jeans decorados, las chamarras de mezclilla con cristales, los tops brillantes y las prendas con estas aplicaciones están recuperando protagonismo. Incluso en la moda masculina los rhinestones están ganando popularidad, con camisas, shorts, chamarras, gorras y zapatos decorados. Para este verano, una buena fórmula es combinar una pieza statement con prendas mucho más sencillas. Como unos jeans con gemas de colores у una camiseta blanca.
Lo importante es que el bedazzling se sienta divertido y no como una obligación. Después de años de tendencias que apostaban por la perfección y la sobriedad, esta propuesta nos parece decir exactamente lo contrario, que la moda también puede ser divertida, exagerada y over the top.
Ya sea en tus kitten heels, en una funda de celular, en un par de jeans o en un look completo, el bedazzling nos recuerda que no siempre necesitamos una gran transformación para renovar nuestro estilo. A veces, unos cuantos cristales adhesivos son suficientes para cambiarlo todo.