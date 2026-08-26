Bedazzling, la tendencia que Kylie Jenner hizo viral

Bedazzling, el brillo que todas las celebs e influencers están llevando

La popularización del bedazzling también forma parte del interminable regreso de la estética Y2K. Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo, el quiet luxury y los looks perfectos, la moda parece estar recuperando una relación mucho más divertida con la ropa. La nostalgia por los años 2000 tiene mucho que ver con esto. En esos años, iconos como Paris Hilton, Britney Spears y Christina Aguilera hicieron del brillo, los accesorios llamativos y la personalización una parte importante de su imagen. Ahora, Kylie Jenner dio pie a esta revolución que poco a poco ha ocupado nuestros feeds. Desde Paris Fashion Week hasta las influencers más importantes llevan esta tendencia.

Los accesorios son un excelente punto de partida (Cortesía (@kyliejenner))

La diferencia es que el bedazzling de 2026 no tiene que verse exactamente como el de hace 20 años. Hoy puede ser mucho más delicado, colorido o incluso inesperado. Unos cuantos cristales alrededor de tus flats pueden transformar un look sencillo, una funda llena de pedrería puede convertirse en el accesorio principal y unos jeans con pequeñas gemas pueden darle personalidad a un outfit básico.