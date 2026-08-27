Yayoi Kusama y sus icónicas colaboraciones de moda: una historia de lunares, arte e infinitos

Yayoi Kusama entendió la moda de una manera distinta a la de muchos artistas. Para ella, la ropa no era simplemente algo que se ponía sobre el cuerpo, era una extensión de sus obras, el factor para transformar la apariencia de una persona y hasta una forma de llevar el arte a la vida cotidiana . En los años sesenta creó su propia empresa de moda en Nueva York y llegó a vender sus diseños en Bloomingdale's. Décadas después, su arte formó parte de grandes firmas como Louis Vuitton, Uniqlo y el streetwear de X-girl.

A lo largo de los años, diferentes marcas encontraron en ese arte una manera de transformar una playera, una bolsa o un vestido en algo inmediatamente reconocible como Kusama.