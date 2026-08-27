¿Qué tenía de polémico el disfraz infantil de Halloween de Target?

La controversia comenzó alrededor de un disfraz infantil llamado 'Kids' Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume', comercializado por la marca de temporada Hyde and EEK! Boutique, propiedad de Target.

El producto estaba pensado como un disfraz de payaso para Halloween y tenía un diseño en tonos naranja y negro, además de guantes negros, un accesorio para la cabeza y una máscara con una sonrisa exageradamente grande, con un precio de aproximadamente 25 dólares.

Target fue el centro de atención en las redes sociales por su poco cuidado al promover sus productos en su sitio web. (Kids' Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume, $25 dólares, Target, Target.com)

¿Por qué el disfraz de Target fue señalado por racismo?

Lo que inicialmente podía parecer un disfraz más para la temporada de Halloween provocó críticas cuando usuarios de redes sociales señalaron que algunos elementos del diseño recordaban a imágenes utilizadas históricamente en representaciones racistas.

En particular, las críticas compararon el aspecto de la máscara con caricaturas asociadas al blackface y a los antiguos espectáculos de minstrel. Estas representaciones, populares en Estados Unidos durante diferentes periodos de los siglos XIX y XX, utilizaban estereotipos exagerados para burlarse у reforzar ideas racistas.