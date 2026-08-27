Target quedó en el centro de una fuerte polémica después de retirar de sus tiendas y de su sitio web un disfraz infantil de Halloween que fue señalado de racismo por aparentar una representación ofensiva y cercana a antiguas caricaturas racistas contra personas afrodescendientes.
La empresa reconoció el error, ofreció disculpas y aseguró que revisará cómo el producto llegó a formar parte de su catálogo. Aunque el disfraz ya no se encuentra a la venta, te contamos todo lo que pasó.
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¿Qué tenía de polémico el disfraz infantil de Halloween de Target?
La controversia comenzó alrededor de un disfraz infantil llamado 'Kids' Glows Under Blacklight Circus Clown Halloween Costume', comercializado por la marca de temporada Hyde and EEK! Boutique, propiedad de Target.
El producto estaba pensado como un disfraz de payaso para Halloween y tenía un diseño en tonos naranja y negro, además de guantes negros, un accesorio para la cabeza y una máscara con una sonrisa exageradamente grande, con un precio de aproximadamente 25 dólares.
¿Por qué el disfraz de Target fue señalado por racismo?
Lo que inicialmente podía parecer un disfraz más para la temporada de Halloween provocó críticas cuando usuarios de redes sociales señalaron que algunos elementos del diseño recordaban a imágenes utilizadas históricamente en representaciones racistas.
En particular, las críticas compararon el aspecto de la máscara con caricaturas asociadas al blackface y a los antiguos espectáculos de minstrel. Estas representaciones, populares en Estados Unidos durante diferentes periodos de los siglos XIX y XX, utilizaban estereotipos exagerados para burlarse у reforzar ideas racistas.
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Target retira el disfraz y ofrece disculpas
Ante la polémica, Target retiró el disfraz de su catálogo y publicó una disculpa. La compañía reconoció que el producto era ofensivo y afirmó que nunca debió haber formado parte de su oferta.
Les ofrecemos nuestras disculpas: hemos retirado un disfraz de Halloween ofensivo que nunca debió formar parte de nuestro catálogo. Ya no está a la venta. Como empresa, cometimos un error y lamentamos profundamente lo sucedido. Sabemos que esto resulta especialmente hiriente para nuestros clientes, miembros del equipo y socios. Retirar el disfraz es un primer paso importante; estamos analizando detenidamente cómo ocurrió esto y qué cambios son necesarios para garantizar que no vuelva a suceder.
Informó Target en sus redes sociales
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¿Qué queda después de la polémica de Target?
El principal reto para Target será demostrar que la disculpa está acompañada de cambios reales. Retirar el producto fue una respuesta inmediata, pero la pregunta de fondo es cómo evitar que un artículo similar vuelva a pasar por los filtros de diseño, producción, marketing y aprobación. Para una empresa del tamaño de Target, revisar un producto no significa solamente comprobar si funciona o si puede venderse. También implica analizar cómo pueden interpretarse sus imágenes, mensajes y diseños por los consumidores.
Esta polémica nos muestra cómo un producto puede convertirse rápidamente en un problema de reputación cuando los consumidores perciben que reproduce estereotipos ofensivos.