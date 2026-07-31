Un dúo icónico: la reina Letizia celebra junto a Adolfo Domínguez su 50 aniversario
Una de las relaciones más influyentes de la moda española volvió a hacerse presente con la reciente visita de la reina Letizia a la sede de Adolfo Domínguez para ser parte de la celebración por su 50 aniversario.
Sin duda alguna, la relación entre la reina Letizia y Adolfo Domínguez ha creado uno de los styling más importantes e icónicos para la monarquía y moda española. Y es que por más de 20 años hemos podido ver cómo es que la reina de España ha hecho parte de sus diferentes apariciones públicas a la marca con prendas que reflejan una elegancia natural y muy atemporal, pero que también dejan en claro la dualidad tan icónica que existe entre ellos.
Para celebrar el 50 aniversario de Adolfo Domínguez, la reina Letizia se unió en un recorrido por la sede central de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Orense, acompañada por la presidenta ejecutiva Adriana Domínguez, los directivos y consejeros de la empresa y la familia Domínguez, para conocer el proceso creativo que ha convertido a la firma en una de las referentes más importantes para la moda española.
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Un recorrido por el legado tan único de Adolfo Domínguez
En su visita del pasado 24 de julio, la reina Letizia tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que existe detrás de la marca y que ha logrado consolidar su identidad y estética durante las últimas cinco décadas.
Comenzó con una parada por el showroom, donde pudo conocer algunas de las piezas de Zenit, las cuales forman parte de la colección de primavera-verano 2026 y que se presentaron en septiembre durante la pasarela del Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Continuó con una visita por el taller de sastrería para conocer el trabajo artesanal que los ha distinguido y, sin duda alguna, sigue siendo parte de la identidad tan icónica de Adolfo Domínguez.
Para continuar, la monarca recorrió el Ágora, el laboratorio creativo de la firma, en el cual pudo conocer el proceso creativo de las próximas colecciones junto al equipo de diseño encabezado por su directora, Tiziana Domínguez. Este es uno de los espacios más importantes, pues refleja la visión de Adolfo Domínguez y la manera en que la firma busca evolucionar constantemente para sorprendernos al combinar la creatividad, la innovación y el cuidado por el detalle en cada uno de sus diseños.
Durante su estancia, Adriana Dominguez, presidenta de Adolfo Dominguez, compartió que “La Reina es la mejor embajadora de la moda española y para nosotros es un honor que haya tenido la gentileza de venir a ver cómo trabajamos con motivo de nuestro aniversario y de que nos elija en ocasiones especiales, como para animar a España en la final del Mundial de Fútbol”, lo cual reafirmó la complicidad que existe en su relación y el porqué nos resulta tan icónica e inspiradora.
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Durante su visita, la monarca también tuvo la oportunidad de conocer algunos de los proyectos impulsados por la fundación de Adolfo Domínguez y por Antonio Roade, quien es director de sostenibilidad y de la fundación, entre ellos la cátedra I+AD de Innovación Textil con la Universitat Politècnica de Catalunya. Además, abordaron su más reciente proyecto de este año, la película "El eco de otras voces", la cual está dedicada a la trayectoria del diseñador y a la presentación de una cápsula confeccionada que toma al algodón cultivado en España como el protagonista de ésta.
Pero uno de los proyectos que terminó por cautivar la atención de la reina fue la iniciativa galega polo Liño, un proyecto ambicioso que busca recuperar el cultivo del lino en Galicia y refleja el compromiso de la firma por la sostenibilidad bajo el lema "La arruga es bella".
La historia de Adolfo Domínguez surgió en un pequeño espacio familiar, al que los abuelos paternos de la actual presidenta, Adriana Domínguez, trasladaron un pequeño taller de confección de Pobra en Trives a Ourense para fundar "El Faro", un espacio que años después terminaría por convertirse en una de las firmas españolas más reconocidas. Así, en 1976, nació de manera oficial Adolfo Domínguez con sede en San Cibrao das Viñas.
Desde entonces Adolfo Domínguez es uno de los referentes más importantes para la industria, al internacionalizarse y crear una filial en Japón en 1986. Además, fue la primera firma en lanzar un perfume en 1990 y la primera empresa textil española en salir a la bolsa en el año de 1997.
Hace dos años se convirtieron, además, en la principal empresa de moda de España en obtener la certificación de sostenibilidad B Corp.
Podemos confirmar que hoy en día la firma continúa llevando su esencia atemporal y sofisticada alrededor del mundo para demostrarnos que la tradición, la innovación y una visión creativa muy consciente también pueden caminar de la mano en la creación de colecciones espectaculares.