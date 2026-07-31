Un dúo icónico: la reina Letizia celebra junto a Adolfo Domínguez su 50 aniversario

Un recorrido por el legado tan único de Adolfo Domínguez

En su visita del pasado 24 de julio, la reina Letizia tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo que existe detrás de la marca y que ha logrado consolidar su identidad y estética durante las últimas cinco décadas.

Comenzó con una parada por el showroom, donde pudo conocer algunas de las piezas de Zenit, las cuales forman parte de la colección de primavera-verano 2026 y que se presentaron en septiembre durante la pasarela del Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Continuó con una visita por el taller de sastrería para conocer el trabajo artesanal que los ha distinguido y, sin duda alguna, sigue siendo parte de la identidad tan icónica de Adolfo Domínguez.

Durante su visita, la reina Letizia tuvo la oportunidad de conocer el proceso creativo que existe detrás de las colecciones de Adolfo Domínguez. (Cortesía Adolfo Domínguez)

Para continuar, la monarca recorrió el Ágora, el laboratorio creativo de la firma, en el cual pudo conocer el proceso creativo de las próximas colecciones junto al equipo de diseño encabezado por su directora, Tiziana Domínguez. Este es uno de los espacios más importantes, pues refleja la visión de Adolfo Domínguez y la manera en que la firma busca evolucionar constantemente para sorprendernos al combinar la creatividad, la innovación y el cuidado por el detalle en cada uno de sus diseños.

Durante su estancia, Adriana Dominguez, presidenta de Adolfo Dominguez, compartió que “La Reina es la mejor embajadora de la moda española y para nosotros es un honor que haya tenido la gentileza de venir a ver cómo trabajamos con motivo de nuestro aniversario y de que nos elija en ocasiones especiales, como para animar a España en la final del Mundial de Fútbol”, lo cual reafirmó la complicidad que existe en su relación y el porqué nos resulta tan icónica e inspiradora.