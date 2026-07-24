El exclusivo reloj que Luis de la Fuente lució durante la consagración de España como campeón del mundo
Luis de la Fuente, director técnico de la selección española, se convirtió en uno de los protagonistas del Campeonato Mundial gracias a la histórica victoria de España y a su impecable elección de accesorios.
Durante semanas estuvimos de fiesta por el Campeonato Mundial de Fútbol . Y la gran final fue más allá; el domingo 19 de julio, España se consolidó como Campeón del Mundo bajo la dirección técnica de Luis de la Fuente. Su conocimiento y estrategia, lo llevaron a tener un torneo casi perfecto, con únicamente un gol en contra ¡una participación histórica, destacando dentro y fuera de la cancha!
Durante la entrega de este merecido premio, el entrenador Luis de la Fuente captó la atención del mundo fashion por portar un elegante reloj de la firma IWC, una pieza que se convirtió en su amuleto durante una de las victorias más importantes de su carrera.
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El camino de Luis de la Fuente con la Furia Roja
Luis de la Fuente asumió el cargo de Director Técnico de la selección española en diciembre de 2022 tras una serie de victorias con las ligas inferiores. Consolidó una nueva generación de jóvenes deportistas y rápidamente se destacó por su singular estrategia de una solidez defensiva y una alta posesión del balón. Llevando a la Furia Roja a ganar la Nations League en 2023, su primer gran título desde 2012 y, finalmente la Eurocopa en 2024.
España llegó al Mundial 2026 como uno de los grandes contendientes al título. El equipo liderado por De La Fuente se mantuvo invicto durante todo el campeonato, disputando siete partidos en total, logrando vencer naciones como Portugal y Francia, la gran favorita y finalmente, derrotando a Argentina, con un gol en el minuto 106, asegurando la segunda estrella.
Más allá de sus logros deportivos, Luis de la Fuente logró consolidar un grupo de jóvenes basado en la disciplina, unión y confianza entre compañeros; manteniéndose fiel a su estilo de liderazgo, proyectó frente al escenario global una imagen de elegancia y seguridad dentro y fuera del terreno de juego.
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El reloj que acompañó una victoria histórica
Durante las celebraciones al finalizar cada partido, Luis de la Fuente destacó por su impecable estilo, donde sin duda alguna, el protagonista de su look fue un lujoso reloj IWC Ingenieur Automatic 42, una pieza clásica de la relojería suiza.
El IWC Ingenieur Automatic 42 destaca por su equilibrio entre ingeniería de precisión y diseño refinado. Está fabricado con una robusta caja de 42 milímetros y al momento de usarlo, da un mood moderno sin perder la elegancia característica de la alta relojería suiza. Su brazalete está integrado y tiene el emblemático bisel con cinco tornillos funcionales. En su interior existe un movimiento automático de manufactura IWC con una generosa reserva de marcha, visible a través del fondo de cristal de zafiro, que permite admirar el meticuloso trabajo mecánico.
Además, el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y su resistencia al agua lo hacen un reloj preparado para el uso diario, combinando durabilidad, precisión y un estilo atemporal que lo convierte en una pieza imprescindible para los amantes de la relojería y la moda.
Fundada en 1868 por el relojero estadounidense Florentine Ariosto Jones, IWC Schaffhausen se ha consolidado como una de las firmas más reconocidas dentro de la relojería suiza. Desarrollando modelos que fusionan la atemporalidad con la funcionalidad y elegancia.