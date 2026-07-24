El exclusivo reloj que Luis de la Fuente lució durante la consagración de España como campeón del mundo

El reloj que acompañó una victoria histórica

Durante las celebraciones al finalizar cada partido, Luis de la Fuente destacó por su impecable estilo, donde sin duda alguna, el protagonista de su look fue un lujoso reloj IWC Ingenieur Automatic 42, una pieza clásica de la relojería suiza.

El IWC Ingenieur Automatic 42 destaca por su equilibrio entre ingeniería de precisión y diseño refinado. Está fabricado con una robusta caja de 42 milímetros y al momento de usarlo, da un mood moderno sin perder la elegancia característica de la alta relojería suiza. Su brazalete está integrado y tiene el emblemático bisel con cinco tornillos funcionales. En su interior existe un movimiento automático de manufactura IWC con una generosa reserva de marcha, visible a través del fondo de cristal de zafiro, que permite admirar el meticuloso trabajo mecánico.

Además, el cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y su resistencia al agua lo hacen un reloj preparado para el uso diario, combinando durabilidad, precisión y un estilo atemporal que lo convierte en una pieza imprescindible para los amantes de la relojería y la moda.

Luis de la Fuente ahora tiene un amuleto de la suerte y es un reloj de IWC. (Getty Images)

Fundada en 1868 por el relojero estadounidense Florentine Ariosto Jones, IWC Schaffhausen se ha consolidado como una de las firmas más reconocidas dentro de la relojería suiza. Desarrollando modelos que fusionan la atemporalidad con la funcionalidad y elegancia.