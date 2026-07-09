Las bolsas que llegaron para conquistar a la moda masculina
No solo han conquistado las pasarelas de menswear, sino también el street style, para convertirse en una extensión de la personalidad masculina, donde la funcionalidad, el lujo y el estilo son uno mismo.
Lo que comenzó como una tendencia diferente y muy icónica terminó por consolidarse como una de las extensiones de estilo más importantes para la moda masculina. Y es que durante las últimas pasarelas de menswear y streetstyle, las bolsas han terminado por conquistar a algunas de nuestras celebridades masculinas favoritas, para demostrarnos que, más que ser una pieza funcional, estas se han convertido en uno de los accesorios clave que no podrán faltar en tu clóset.
Con diseños que van desde una maxi tote y shoulder bags hasta los crossbody más clásicos y las bolsas de mano, esta tendencia nos ha demostrado que su versatilidad le ha permitido adaptarse a los diferentes estilos masculinos para darle a cualquier look ese complemento cool y funcional que no podrás dejar de lado.
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La bolsa: el nuevo complemento imprescindible masculino
Aunque en los últimos años este accesorio ha ganado popularidad en el menswear, su presencia en los looks masculinos siempre ha estado presente. Comenzando por el uso de portafolios, neceseres y bolsas de viaje, este accesorio ha tenido un papel importante en la vida cotidiana del hombre. Sin embargo, el detalle que las ha hecho destacar y ser una de las tendencias favoritas, y que al mismo tiempo nos ha demostrado cómo es que los diferentes estereotipos y estándares comienzan a dejarse de lado, es el como estas han reinventado la estética y la percepción en cómo el hombre apuesta por sus accesorios hoy en día.
Diferentes marcas como Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dior y Hermès, así como algunas otras, han apostado por reinventar sus diseños con un estilo más atemporal y moderno, que ha sido capaz de aportar ese toque único de personalidad y sofisticación, convirtiéndolas en una extensión de estilo único.
Sin duda, este cambio ha permitido que los accesorios encuentren una nueva manera para adaptarse a los diferentes estilos y ocasiones, creando el equilibrio perfecto entre el diseño y la funcionalidad que les ha caracterizado. Pero sobre todo está inspirando para experimentar y apostar por un detalle vaya perfecto con su personalidad.
Y es que su popularidad también va de la mano con la manera en que los hombres han apostado por ver y consumir la moda, apostando por nuevas siluetas, estilos, así como texturas. Y nos queda claro que hoy en día los hombres también han comenzado a buscar piezas que les permitan combinar la funcionalidad con estilo, pero sobre todo que estas sean capaces de adaptarse a su ritmo de vida sin tener que sacrificar su estilo personal.
Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es la influencia que algunas de las pasarelas de nuestras marcas favoritas, así como el street style, se han reflejado en diferentes celebridades, influencers y deportistas, quienes no han dejado de darnos una lección de estilo para mostrarnos el lado más cool de estos accesorios en la vida cotidiana.
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Las bolsas que están conquistando el menswear
Y si esta tendencia está captando tu atención y quieres tomar inspiración para convertir a tu próximo accesorio en tu mejor aliado, debes saber que la clave está en elegir un diseño que sea capaz de adaptarse a las necesidades para tu día a día, pero sobre todo que su diseño refleje tu personalidad con la finalidad de mantenerlo como parte protagonista de tu look.
Puedes apostar por piezas como una tote bag, si lo tuyo es una bolsa amplia pero sofisticada, que las hace ideales para tus looks de oficina, o bien las bolsas de mano serán perfectas para crear una estética más contemporánea y su versatilidad te permitirá adaptarla a cualquier tipo de plan.
Pero si lo tuyo va más por un estilo urbano y más relajado, las crossbody o bandoleras tipo "canguro" serán tu mejor opción, donde la practicidad y comodidad son los protagonistas más cool, además de que se han consolidado como una de las favoritas por la variedad en texturas y diseños que sin duda terminan por darles ese toque moderno y muy chic.
Y otro de los impredecibles en todo clóset masculino son las mochilas, por las cuales varias marcas han apostado por un estilo más reinventado, combinando materiales de alta calidad con diseños más atrevidos e icónicos, que sin duda nos han demostrado cómo un clásico también puede adaptarse al estilo y ritmo de vida del hombre moderno
Por su parte, las maletas de viaje se han convertido en otro de los favoritos para varias celebridades, y quien más nos ha conquistado con sus diseños es la maison de Louis Vuitton, que ha apostado por mostrarnos el lado más contemporáneo de este diseño, combinando al lujo moderno con la moda contemporánea, dejándonos en claro que la funcionalidad también es parte esencial de esta tendencia.