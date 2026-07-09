Las bolsas que llegaron para conquistar a la moda masculina

La bolsa: el nuevo complemento imprescindible masculino

Aunque en los últimos años este accesorio ha ganado popularidad en el menswear, su presencia en los looks masculinos siempre ha estado presente. Comenzando por el uso de portafolios, neceseres y bolsas de viaje, este accesorio ha tenido un papel importante en la vida cotidiana del hombre. Sin embargo, el detalle que las ha hecho destacar y ser una de las tendencias favoritas, y que al mismo tiempo nos ha demostrado cómo es que los diferentes estereotipos y estándares comienzan a dejarse de lado, es el como estas han reinventado la estética y la percepción en cómo el hombre apuesta por sus accesorios hoy en día.

Diferentes marcas como Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dior y Hermès, así como algunas otras, han apostado por reinventar sus diseños con un estilo más atemporal y moderno, que ha sido capaz de aportar ese toque único de personalidad y sofisticación, convirtiéndolas en una extensión de estilo único.

Sin duda, este cambio ha permitido que los accesorios encuentren una nueva manera para adaptarse a los diferentes estilos y ocasiones, creando el equilibrio perfecto entre el diseño y la funcionalidad que les ha caracterizado. Pero sobre todo está inspirando para experimentar y apostar por un detalle vaya perfecto con su personalidad.

Y es que su popularidad también va de la mano con la manera en que los hombres han apostado por ver y consumir la moda, apostando por nuevas siluetas, estilos, así como texturas. Y nos queda claro que hoy en día los hombres también han comenzado a buscar piezas que les permitan combinar la funcionalidad con estilo, pero sobre todo que estas sean capaces de adaptarse a su ritmo de vida sin tener que sacrificar su estilo personal.

Erling Haaland se ha consolidado como uno de los favoritos en esta tendencia, ya que ha ganado bastante popularidad por la manera en que ha apostado para incorporar bolsas de lujo en sus looks, convirtiéndolos en una clara referencia de su estilo personal y que sin duda hemos amado. (@herrelandslaget)

Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es la influencia que algunas de las pasarelas de nuestras marcas favoritas, así como el street style, se han reflejado en diferentes celebridades, influencers y deportistas, quienes no han dejado de darnos una lección de estilo para mostrarnos el lado más cool de estos accesorios en la vida cotidiana.