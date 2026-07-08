La increíble colección de alta joyería de Gucci

La colección de alta joyería de Gucci

Gucci Flora

Esta colección fue creada en 1966 por Vittorio Accornero, específicamente para Grace Kelly, y desde ese momento el motivo Flora es uno de los más icónicos de la marca. Una línea que se destaca por los collares, aretes y los fabulosos anillos que llaman la atención de cualquiera. La línea Lily es una de las protagonistas y ahora entendemos por qué: es hecha de titanio, zafiros azules y diamantes que nos recuerdan a la flor de lis.

Gucci Flora Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci) Gucci Flora Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única. Cortespia (Gucci)

Otro de los conjuntos más destacados es el Orchid. Cuenta con un set espectacular de collar, aretes y anillo elaborados con oro blanco, diamantes u zafiros rosas. El broche White Orchid es una creación independiente, pero no menos relevante: el tallo es fabricado en titanio blanco, con diamantes del mismo color y una pieza central espectacular, un diamante amarillo. No podemos dejar atrás el fabuloso conjunto Peonies, que destaca por su impresionante estética y por ser una pieza súper elegante.

Gucci Nodo

Esta línea también tiene recuerdos del pasado, su icónico símbolo de cuerda es el significado de unión y viene desde 1960. Esta colección está formada por collares, aretes y anillos que destacan por los toques sencillos y elegantes. El primer conjunto está elaborado de diamantes negros con zafiros amarillos que lo hacen perfecto para un evento de noche. El segundo conjunto destaca por la mezcla de turmalinas, zafiros y diamantes que aportan un toque que nos recuerda al cielo y al mar.