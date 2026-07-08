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Moda

La increíble colección de alta joyería de Gucci

Gucci es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial dentro de la industria de la moda y esta vez nos sorprenden con su colección de alta joyería.
mié 08 julio 2026 09:43 AM
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gucci joyería
Gucci estrena colección de Alta Joyería ¡y nos encanta! (Cortesía Gucci)

Francesca Ballettini y Demna Gvasalia han trabajado juntos para que Gucci siga siendo símbolo de lujo, moda y creatividad. Su colección de alta joyería es la definición de este gran esfuerzo y amor por la marca italiana. Sus piezas y son el reflejo perfecto de los símbolos icónicos de la maison.

Esta colección es el recuerdo del mundo natural y del gran legado que representa Gucci. Está inspirada en los motivos más emblemáticos de la marca y esto hace que sea aún más especial. La colección se divide en cuatro familias únicas y distintivas, Gucci Flora, Gucci Nodo, Everlasting G y Iconic Signature. Todas las piezas fueron elaboradas con materiales de primera calidad y juntas representan todo lo que es Gucci.

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La colección de alta joyería de Gucci

Gucci Flora
Esta colección fue creada en 1966 por Vittorio Accornero, específicamente para Grace Kelly, y desde ese momento el motivo Flora es uno de los más icónicos de la marca. Una línea que se destaca por los collares, aretes y los fabulosos anillos que llaman la atención de cualquiera. La línea Lily es una de las protagonistas y ahora entendemos por qué: es hecha de titanio, zafiros azules y diamantes que nos recuerdan a la flor de lis.

Gucci Flora

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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)
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Gucci Flora

Una línea espectacular inspirada en distintas flores que la vuelven única.
Cortespia (Gucci)

Otro de los conjuntos más destacados es el Orchid. Cuenta con un set espectacular de collar, aretes y anillo elaborados con oro blanco, diamantes u zafiros rosas. El broche White Orchid es una creación independiente, pero no menos relevante: el tallo es fabricado en titanio blanco, con diamantes del mismo color y una pieza central espectacular, un diamante amarillo. No podemos dejar atrás el fabuloso conjunto Peonies, que destaca por su impresionante estética y por ser una pieza súper elegante.

Gucci Nodo

Esta línea también tiene recuerdos del pasado, su icónico símbolo de cuerda es el significado de unión y viene desde 1960. Esta colección está formada por collares, aretes y anillos que destacan por los toques sencillos y elegantes. El primer conjunto está elaborado de diamantes negros con zafiros amarillos que lo hacen perfecto para un evento de noche. El segundo conjunto destaca por la mezcla de turmalinas, zafiros y diamantes que aportan un toque que nos recuerda al cielo y al mar.

Gucci Nodo

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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Nodo

El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)
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El icónico símbolo de la cuerda tomar vida en esta impecable colección.
Cortesía (Gucci)

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Otro de sus conjuntos se inclina por lo simple y lo versátil, elaborado de esmeraldas y diamantes. Un collar y una pulsera de ensueño, sin duda es uno de los favoritos por ser el balance perfecto entre elegancia y modernidad. Por ultimo el conjunto aguamarina y turmalina destaca por esa perfecta combinación de tonos azules con diamantes blancos y se vuelve icónico por tener el motivo de la cuerda que tanto amamos.

Gucci Nodo

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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
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Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Gucci Nodo

Piezas únicas elaboradas con materiales únicos.
Cortesía (Gucci)

Everlasting G

Este conjunto es perfecto no solamente por su diseño contemporáneo, sino por tener uno de los símbolos más icónicos de la marca, el logotipo G. Formas geométricas que lo convierten en un parure único, hecho de oro blanco, turmalinas y diamantes. También se presentó una versión más sencilla que destaca por tener un tono rosado, el conjunto está formado de un collar y aretes que cualquiera amaría tener.

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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)
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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)
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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)
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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)
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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)
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Everlasting G

Piezas geométricas alineadas a la perfección para crear joyas únicas.
Cortesía (Gucci)

Iconic signatures

El Horsebit y la cadena Marina son el símbolo principal de esta línea, siendo dos de los más reconocidos y amados de la marca, no solo por estar en estas piezas de alta joyería, sino por aparecer en otros diseños de la maison. Los conjuntos están hechos en otro blanco con tsavoritas y diamantes, los podemos ver en collares, anillos y aretes al igual que los demás.

Horsebit y Marina Chain

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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Marina Chain

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Marina Chain

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
(Obligatorio)

Marina Chain

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit

Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)
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Horsebit y Marina Chain son dos clásicos de la marca y no podían faltar en esta colección.
Cortesía (Gucci)

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Gucci alta joyería

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