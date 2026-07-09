Estos son los jeans de hombre que no pasarán de moda y sí o sí DEBES tener

Los jeans que nunca pasan de moda

Y si nos preguntamos, ¿por qué los jeans son una de nuestras prendas favoritas? La respuesta está en su versatilidad, dado que nos permite combinarlos con diferentes prendas y estilos que van desde una camiseta blanca, una camisa, suéteres o bien un blazer, para así lograr looks que pueden funcionar en diferentes ocasiones.

Y aunque en cada temporada conocemos nuevas tendencias para el denim, existen algunos cortes que nunca pasan de moda y que sin duda su estilo y comodidad los ha convertido en una de las piezas más imprescindibles que no podrá faltar en tu closet.

Por ello te compartimos algunos de los cortes por los que podrás apostar, para crear looks atemporales y llenos de estilo que sin duda te harán lucir muy en tendencia en cualquier temporada.

Los straight jeans

Los straight jeans son unos de los cortes que no podrá faltar en tu closet; con una estética atemporal y una silueta que favorece a distintos tipos de cuerpo, es que los hace perfectos para darle ese toque de comodidad a tu look que podrás combinar con facilidad con camisetas y suéteres para un vibe más relajada o bien con alguna camisa o blazer si lo que buscas es algo más effortless que podrás utilizar en cualquier temporada.

Si lo tuyo es la comodidad, los straight jeans son la opción perfecta por la que podrás apostar. (American Eagle Original Straight Jeans, $1,499, www.ae.com)

Los slim jeans

Con una silueta más estilizada y sin ser demasiado ajustados, es que los slim jeans se han consolidado como otra de las piezas imprescindibles para tu día a día y por los que podrás apostar para crear un look mucho más contemporáneo y que podrás combinar, ya sea con prendas más casuales o formales de acuerdo a la ocasión que tengas en mente.

Los slim jeans son ideales para ti, si lo que buscas es llevar un look moderno y favorecedor que pueda adaptarse a cualquier ocasión. (Saint Laurent, Vaqueros Slim,$20,730, www.ysl.com)

Los regular jeans

Los regular jeans son ideales si lo que buscas es un ajuste que sea cómodo, además de que su silueta te permitirá tener más libertad de movimiento sin tener que perder la estructura clásica de su diseño, lo cual los hace ideales para crear el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el estilo, y al ser atemporales es lo que les permite ser uno de los favoritos por los cuales debes apostar temporada tras temporada.