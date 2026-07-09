Estos son los jeans de hombre que no pasarán de moda y sí o sí DEBES tener

Los jeans se han consolidado como esa prenda que nunca falla y que a lo largo de los años se mantiene como uno de los principales esenciales de todo clóset. Y una de las razones por las cuales los amamos es porque, no importa cuánto ni cómo cambien las diferentes tendencias en el denim, siempre podremos encontrar un par de jeans que sigan funcionando a la perfección con nuestro estilo.
Y si nos preguntamos, ¿por qué los jeans son una de nuestras prendas favoritas? La respuesta está en su versatilidad, dado que nos permite combinarlos con diferentes prendas y estilos que van desde una camiseta blanca, una camisa, suéteres o bien un blazer, para así lograr looks que pueden funcionar en diferentes ocasiones.
Y aunque en cada temporada conocemos nuevas tendencias para el denim, existen algunos cortes que nunca pasan de moda y que sin duda su estilo y comodidad los ha convertido en una de las piezas más imprescindibles que no podrá faltar en tu closet.
Por ello te compartimos algunos de los cortes por los que podrás apostar, para crear looks atemporales y llenos de estilo que sin duda te harán lucir muy en tendencia en cualquier temporada.
Los straight jeans
Los straight jeans son unos de los cortes que no podrá faltar en tu closet; con una estética atemporal y una silueta que favorece a distintos tipos de cuerpo, es que los hace perfectos para darle ese toque de comodidad a tu look que podrás combinar con facilidad con camisetas y suéteres para un vibe más relajada o bien con alguna camisa o blazer si lo que buscas es algo más effortless que podrás utilizar en cualquier temporada.
Los slim jeans
Con una silueta más estilizada y sin ser demasiado ajustados, es que los slim jeans se han consolidado como otra de las piezas imprescindibles para tu día a día y por los que podrás apostar para crear un look mucho más contemporáneo y que podrás combinar, ya sea con prendas más casuales o formales de acuerdo a la ocasión que tengas en mente.
Los regular jeans
Los regular jeans son ideales si lo que buscas es un ajuste que sea cómodo, además de que su silueta te permitirá tener más libertad de movimiento sin tener que perder la estructura clásica de su diseño, lo cual los hace ideales para crear el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el estilo, y al ser atemporales es lo que les permite ser uno de los favoritos por los cuales debes apostar temporada tras temporada.
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Los tapered jeans
Una de las razones por las cuales los tapered jeans se han consolidado como otro de los imprescindibles en el closet masculino se debe al amplio ajuste con el que cuentan en la parte superior y la forma en la que se estrechan de manera gradual hacia el tobillo, creando así una silueta moderna, que les ha permitido adaptarse a cualquier estilo sin tener que dejar de lado la comodidad.
El regreso de los bootcut jeans
El regreso de los bootcut jeans nos ha demostrado cómo es que las siluetas más icónicas siempre encuentran la manera de volver, y es que con su ligera abertura acampanada que va desde la rodilla y les permite equilibrar las proporciones, los hace ideales para combinar con botas, tenis o zapatos de vestir. Siendo unos jeans donde la estética western y el estilo de los años setenta y dos mil se convierten en protagonistas para lucir un look con una vibe más clásica y atemporal.
Y algo que nos ha quedado claro es que, aunque las tendencias van y vienen con cada temporada, existen básicos como los jeans que, al ser bien elegidos, han terminado por consolidarse como un imprescindible que te permitirá experimentar con tu estilo a través de diferentes cortes capaces de adaptarse a todo tipo de ocasión y que sin duda seguirán acompañando a tu estilo año tras año de una manera auténtica y única.