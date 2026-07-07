Travolta lo tiene claro: Las boinas están de vuelta (también para hombres)

La 79.ª edición del Festival de Cine de Cannes , celebrado en la Riviera Francesa, fue el spot perfecto para el debut como director de John Travolta. Además de celebrar esta nueva faceta profesional en la película Ven a volar conmigo, la estrella de Hollywood recibió un merecido reconocimiento por su trayectoria.
Sin embargo, el actor, de 72 años, no solo dio de qué hablar en las salas de cine, también lo hizo con su estilo en la red carpet del evento: dejó impresionados a los expertos en moda con un look sumamente clásico y elegante, donde la protagonista fue una boina de lana, marcando así el regreso de uno de los accesorios más elegantes.
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La historia de la boina y por qué está en tendencia
Todo inició en Europa, específicamente en Francia, donde ha tenido una gran evolución desde ser una prenda militar hasta convertirse uno de los accesorios más chic. Con ayuda de la icónica diseñadora francesa Coco Chanel se popularizó como un accesorio asociado a la elegancia y el estilo. Después, retomó popularidad en la película estadounidense Bonnie and Clyde de 1967, donde el personaje de la actriz Faye Dunaway destacó por su boina como sello de la estética de su personaje, conviertiéndolo en un ícono de la cultura pop.
Aunque muchas personas han pensado que la evolución de la boina se ha direccionado por la moda femenina, podemos asegurar que hasta hoy sigue siendo un accesorio para todos. El ejemplo más reciente es la reaparición de este accesorio en la exitosa serie Peaky Blinders. Aunque es una serie ambientada en 1920, su impacto volvió a popularizar la idea de llevarlas como complemento de outfit. Y justo de eso se trata, de darle un toque retro a tu look con solo un accesorio.
Desde la casa francesa que inició todo, CHANEL, hasta recientemente las nuevas colecciones de Dior, hemos presenciado la consolidación de la boina como un clásico. A su paso por la red carpet del festival de Cannes, John Travolta usó una boina de lana como el accesorio principal de todo el look porque, aunque parte del código de vestimenta del Festival de Cannes es llevar la cabeza descubierta, él decidió destacar este accesorio.
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¿Cuáles son los modelos más cool de boinas y cómo puedes usarlas?
Aunque hay variedad de texturas, materiales y colores, existen distintos modelos de boinas, aquí te dejamos nuestros tres modelos favoritos; son fáciles de combinar y las más cool.
Boina clásica Francesa
Es la clásica boina con estilo french chic que podemos ver en las películas. Normalmente están hechas de lana o fieltro, con una silueta circulas y sin estructura fija. Si te gustaría llevarla al puro estilo parisino te recomendamos usarla inclinada en la cabeza. La puedes combinar con piezas clásicas y largas como los trench coats o chaquetas estructuradas. Definitivamente es ideal si buscas una estética cool y chic.
Boina Inglesa
También conocidas como flat caps, son una opción mucho más elegante. Con una visera frontal y una silueta mucho más estructurada, las puedes ver en tweed o en algodón. Si quieres stylearla te recomendamos un look mucho más elegante con camisas, piezas de sastrería como blazers o incluso pantalones formales. Sin duda alguna para ir por una estética old money recomendamos usarla en colores neutros o con estampados clásicos tipo rayas o cuadros.
Boina Vasca
Esta es una versión parecida a la boina francesa, pero con una silueta mucho más estructurada y amplia. Normalmente se utiliza en colores llamativos para dar un toque dramático y único. Como no es un accesorio tan común, te recomendamos que la destaques completamente, lo puedes hacer en looks casuales y monocromáticos con siluetas limpias para resaltar la amplitud del accesorio. El accesorio perfecto si tu estilo es súper creativo.
Sencillo de combinar y muy elegante. No cabe duda que la boina es uno de nuestros accesorios favoritos y ¡amamos el comeback que está haciendo!