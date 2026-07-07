Travolta lo tiene claro: Las boinas están de vuelta (también para hombres)

La historia de la boina y por qué está en tendencia

Todo inició en Europa, específicamente en Francia, donde ha tenido una gran evolución desde ser una prenda militar hasta convertirse uno de los accesorios más chic. Con ayuda de la icónica diseñadora francesa Coco Chanel se popularizó como un accesorio asociado a la elegancia y el estilo. Después, retomó popularidad en la película estadounidense Bonnie and Clyde de 1967, donde el personaje de la actriz Faye Dunaway destacó por su boina como sello de la estética de su personaje, conviertiéndolo en un ícono de la cultura pop.

La actriz Faye Durnway y el actor Warren Beatty en la premiere de Bonnie and Clyde (@60sfactorygirl)

Aunque muchas personas han pensado que la evolución de la boina se ha direccionado por la moda femenina, podemos asegurar que hasta hoy sigue siendo un accesorio para todos. El ejemplo más reciente es la reaparición de este accesorio en la exitosa serie Peaky Blinders. Aunque es una serie ambientada en 1920, su impacto volvió a popularizar la idea de llevarlas como complemento de outfit.

Y justo de eso se trata, de darle un toque retro a tu look con solo un accesorio.

Cillian Murphy protagonista de la exitosa serie Peaky Blinders (@cilliqnmurphy)

Desde la casa francesa que inició todo, CHANEL, hasta recientemente las nuevas colecciones de Dior, hemos presenciado la consolidación de la boina como un clásico. A su paso por la red carpet del festival de Cannes, John Travolta usó una boina de lana como el accesorio principal de todo el look porque, aunque parte del código de vestimenta del Festival de Cannes es llevar la cabeza descubierta, él decidió destacar este accesorio.