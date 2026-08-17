¿Crop tops para hombres? ¿Sí o no?

La moda masculina continúa reinventándose y apostando por estilos que rompen las reglas tradicionales para mostrarle al hombre una nueva perspectiva sobre cómo debería vestirse, con propuestas más arriesgadas que prometen convertirse en una parte fundamental para la declaración de su estilo. Las prendas cropped han llegado para conquistar e inspirar tanto al street style como a algunas celebridades que nos han demostrado una vez más que la clave siempre está en jugar con las proporciones.
Es de esta forma que, con el paso de nuevas tendencias y algunas pasarelas, nos ha quedado claro que el hombre en la actualidad está en una continua búsqueda para experimentar con su estilo sin temor alguno, descubriendo nuevas inspiraciones para llevar desde sus prendas más básicas, así como algunas de temporada, de la manera más icónica y fashion que sea posible.
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La tendencia de crop top para hombres
Cuando se trata de prendas que rompen con las reglas, el estilo arriesgado y dramático de Machine Gun Kelly es la referencia perfecta, y esto se debe a la manera en que el cantante ha hecho de su estilo una extensión de su personalidad con una estética que va desde lo gótico, lo punk y el glam rock, logrando consolidarse como uno de los referentes masculinos más atrevidos de los últimos años al apostar por cortes cropped, piezas genderless y looks que van más allá de la moda clásica masculina.
Y un claro ejemplo de este estilo tan icónico, donde una pieza cropped se convierte en protagonista, podemos verlo en el look que llevó a los Billboard Music Awards, donde apostó por un traje negro de Dolce & Gabbana con el cual su saco tomó protagonismo con un corte cropped y unos detalles de espinas, que acompañó con un jersey de cuello alto con aplicaciones, que sin duda reflejaron la estética gótica y rebelde que tanto ha caracterizado a sus looks.
Aunque los cortes tipo cropped han ganado bastante popularidad en los últimos años, estos llevan siendo parte de la moda masculina desde la década de los 70, donde sus primeras apariciones fueron en la moda deportiva, cuando algunos deportistas comenzaron a cortar sus camisetas con la finalidad de poder entrenar con mayor libertad.
Con el paso del tiempo, esta tendencia salió de los gimnasios para convertirse en una prenda esencial para la cultura pop que terminaría por conquistar a diferentes pasarelas y al street style.
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Y quizá ahí está una de las razones por las que el cropped continúa manteniéndose como statement de moda masculina, gracias asu versatilidad que le permite adaptarse a diferentes estilos con total facilidad, y es que si esta pieza te ha llamado la atención, puedes apostar por incorporarla a tu look, ya sea con un par de jeans con un corte más relajado y unos sneakers o bien, si lo tuyo va por algo más estilizado, puedes apostar por llevarlos con unos pantalones de tiro alto o tomar inspo como MGK y hacer de este corte parte de un conjunto de sastrería para lograr un styling mucho más interesante.
Además, no es necesario dejar la piel al descubierto para llevar esta tendencia con total estilo, ya que la clave está en jugar con las proporciones y encontrar la versión que mejor vaya contigo. Ya sea con un corte más sutil o uno más marcado, el cropped es capaz de convertirse en el protagonista de tu look, ya que nos ha demostrado que, más allá de una tendencia, este se ha consolidado como la prenda ideal para experimentar con las siluetas.
Con esto en mente podemos decir que, ¿los crop tops para hombres? Totalmente sí. Porque sin duda nos queda claro que los cropped, con el paso de los años, continúan transformando los códigos para la moda masculina, demostrando que el arriesgarse por algo más atrevido y jugar con las proporciones también puede ser algo divertido y que puede conectar con nuestro estilo de una manera sumamente original, porque al final, la moda también se trata de atreverse a probar cosas diferentes y hacerlo nuestro