¿Crop tops para hombres? ¿Sí o no?

La tendencia de crop top para hombres

Cuando se trata de prendas que rompen con las reglas, el estilo arriesgado y dramático de Machine Gun Kelly es la referencia perfecta, y esto se debe a la manera en que el cantante ha hecho de su estilo una extensión de su personalidad con una estética que va desde lo gótico, lo punk y el glam rock, logrando consolidarse como uno de los referentes masculinos más atrevidos de los últimos años al apostar por cortes cropped, piezas genderless y looks que van más allá de la moda clásica masculina.

Machine Gun Kelly ha convertido a la moda en una extensión super iconica de su personalidad y las prendas con corte cropped no podrían faltar en su estilo dramático, punk y con esa vibe del glam rock (Cortesía Getty Images )

Y un claro ejemplo de este estilo tan icónico, donde una pieza cropped se convierte en protagonista, podemos verlo en el look que llevó a los Billboard Music Awards, donde apostó por un traje negro de Dolce & Gabbana con el cual su saco tomó protagonismo con un corte cropped y unos detalles de espinas, que acompañó con un jersey de cuello alto con aplicaciones, que sin duda reflejaron la estética gótica y rebelde que tanto ha caracterizado a sus looks.

Aunque los cortes tipo cropped han ganado bastante popularidad en los últimos años, estos llevan siendo parte de la moda masculina desde la década de los 70, donde sus primeras apariciones fueron en la moda deportiva, cuando algunos deportistas comenzaron a cortar sus camisetas con la finalidad de poder entrenar con mayor libertad.

Las piezas con corte cropped han apostado por reinventarse con el paso de los años con la finalidad de experimentar con diferentes siluetas y estilos para la moda masculina (Cortesía Spotlight)

Con el paso del tiempo, esta tendencia salió de los gimnasios para convertirse en una prenda esencial para la cultura pop que terminaría por conquistar a diferentes pasarelas y al street style.