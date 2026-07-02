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Moda

Love Is The Answer: Así celebra Desigual 40 años de historia en el mundo de la moda

Más que un aniversario, la celebración en Ibiza fue un recordatorio de aquello que ha distinguido a Desigual durante cuatro décadas.
jue 02 julio 2026 11:49 AM
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Cortesía Desigual

Desigual regresó a Ibiza para celebrar los 40 años de la apertura de su primera tienda y presentar oficialmente Desigual Vintage, una colección de edición limitada inspirada en algunas de las piezas que han definido la identidad de la marca a lo largo de las décadas. La firma eligió la isla no solo por su valor histórico, sino también por representar el espíritu libre, creativo y espontáneo que ha acompañado su historia desde el inicio.

Fundada en 1984, Desigual se ha distinguido por una propuesta donde el color, los estampados y la autoexpresión ocupan un lugar central. Cuatro décadas después, la firma aprovechó esta celebración para recordar algunos de los códigos que han definido su trayectoria y que hoy siguen formando parte de su identidad.

La celebración reunió a invitados internacionales, personalidades de la moda y amigos de la marca en una experiencia que fue mucho más allá de una presentación de colección. Bajo el concepto Love Is The Answer, la noche estuvo marcada por una puesta en escena inmersiva donde la música, el movimiento y la moda se convirtieron en protagonistas. Entre las invitadas estuvieron Ester Expósito, Demi Lovato y Zara Larsson, quienes lucieron algunas de las piezas más representativas de Desigual Vintage durante la celebración en Ibiza.

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Así celebra Desigual 40 años

Desigual regresó a Ibiza para celebrar los 40 años de la apertura de su primera tienda y presentar oficialmente Desigual Vintage, una colección de edición limitada inspirada en algunas de las piezas que han definido la identidad de la marca a lo largo de las décadas. La firma eligió la isla no solo por su valor histórico, sino también por representar el espíritu libre, creativo y espontáneo que ha acompañado su historia desde el inicio.

Cortesía Desigual

La celebración reunió a invitados internacionales, personalidades de la moda y amigos de la marca en una experiencia que fue mucho más allá de una presentación de colección. Bajo el concepto Love Is The Answer, la noche estuvo marcada por una puesta en escena inmersiva donde la música, el movimiento y la moda se convirtieron en protagonistas.

Cortesía Desigual

A través de una performance especialmente diseñada para la ocasión, Desigual retomó algunos de los valores que han formado parte de su ADN durante cuatro décadas: la libertad de expresión, la creatividad y una visión optimista de la moda que sigue distinguiéndola dentro de la industria.

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La colección que recupera el espíritu más reconocible de Desigual

La celebración también sirvió para presentar Desigual Vintage, una propuesta que reúne algunos de los elementos más característicos de la firma. Estampados gráficos, mensajes escritos a mano, colores vibrantes y siluetas que marcaron distintas etapas de la marca reaparecen en una colección que mira al pasado desde una perspectiva actual.

Entre las asistentes destacaron figuras como Demi Lovato, Zara Larsson y Ester Expósito, quienes llevaron algunas de las piezas protagonistas de la colección durante la celebración en Ibiza. Sus looks reflejaron la esencia de una propuesta que apuesta por la individualidad y la personalidad como parte fundamental del estilo.

Demi Lovato, Zara Larsson y Ester Expósito fueron algunas de las invitadas que asistieron a la celebración del 40 aniversario de Desigual en Ibiza. Cortesía Desigual

Lejos de seguir una tendencia específica, Desigual aprovechó este aniversario para recordar aquello que la ha convertido en una de las marcas más reconocibles de la moda española. Cuarenta años después, la firma continúa apostando por el color, la autoexpresión y una identidad propia que sigue conectando con nuevas generaciones.

Cortesía Desigual

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Desigual Ibiza

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