Love Is The Answer: Así celebra Desigual 40 años de historia en el mundo de la moda

Desigual regresó a Ibiza para celebrar los 40 años de la apertura de su primera tienda y presentar oficialmente Desigual Vintage, una colección de edición limitada inspirada en algunas de las piezas que han definido la identidad de la marca a lo largo de las décadas. La firma eligió la isla no solo por su valor histórico, sino también por representar el espíritu libre, creativo y espontáneo que ha acompañado su historia desde el inicio.

Fundada en 1984, Desigual se ha distinguido por una propuesta donde el color, los estampados y la autoexpresión ocupan un lugar central. Cuatro décadas después, la firma aprovechó esta celebración para recordar algunos de los códigos que han definido su trayectoria y que hoy siguen formando parte de su identidad.

La celebración reunió a invitados internacionales, personalidades de la moda y amigos de la marca en una experiencia que fue mucho más allá de una presentación de colección. Bajo el concepto Love Is The Answer, la noche estuvo marcada por una puesta en escena inmersiva donde la música, el movimiento y la moda se convirtieron en protagonistas. Entre las invitadas estuvieron Ester Expósito, Demi Lovato y Zara Larsson, quienes lucieron algunas de las piezas más representativas de Desigual Vintage durante la celebración en Ibiza.