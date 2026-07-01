Gabardinas que te van a salvar de la lluvia por menos de $2000

La gabardina que te puede salvar por menos de $2000

Si quieres agregar este básico del estilo a tu clóset y buscas cuál es la mejor opción, nosotros aquí te traemos las opciones más top de nuestras marcas favoritas y estamos seguros que ¡te van a encantar!

MANGO

Lo sabes, una de nuestras marcas de cabecera no nos puede fallar con los modelos de estética minimalista y atemporal. Aquí podrás encontrar gabardinas desde los $1,500 y para todos los estilos: desde la emblemática silueta de corte largo y en el clásico color beige, hasta un diseño renovado en corte medio con variaciones de cuellos y en colores neutros que te funcionarán para combinar con toda tu ropa.

Trench largo doble botonadura, $1,599 MXN, Mango (shop.mango.com)

Trench cuello embudo cinturón, $1,399 MXN, Mango (shop.mango.com)

Stradivarius

Si buscas una marca mucho más accesible, Stradivarius puede ser la opción ideal para ti. Con una amplia variedad de colores y siluetas, nuestra recomendación es ir por el diseño clásico, la trench larga, con el fitting suelto por comodidad; un diseño disponible en color beige, verde y negro, con un precio de $749. Una pieza atemporal, efectiva y en un excelente precio.