Gabardinas que te van a salvar de la lluvia por menos de $2000

Los has visto en Casablanca de 1942 y en Audrey Hepburn en Breakfast at Tiffany's. Los trench coats son una pieza clásica e indispensable dentro del clóset de cualquiera. Desde el siglo XX sigue siendo una pieza que, además de aportar estilo y elegancia, es súper útil para los cambios repentinos de clima en la ciudad.
El trench coat o gabardina originalmente nació como una prenda para los soldados durante la Primera Guerra Mundial, destacándose por la comodidad y ligereza de su material impermeable gracias al empresario Thomas Burberry, el fundador de la firma de lujo inglesa. Con el paso del tiempo, el trench coat se destacó por su elegancia y estilo, logrando pasar de un uso militar a una prenda de uso diario.
A más de 100 años de su invento, el trench coat se mantiene como una pieza atemporal emblemática y existen piezas de lujo como el icónico de Burberry, cuya demanda ha orillado la industria a expandirlos a distintas marcas, reinventando el diseño temporada tras temporada en colores siluetas y diferentes telas, manteniendo la importancia de la tan aclamada prenda.
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La gabardina que te puede salvar por menos de $2000
Si quieres agregar este básico del estilo a tu clóset y buscas cuál es la mejor opción, nosotros aquí te traemos las opciones más top de nuestras marcas favoritas y estamos seguros que ¡te van a encantar!
MANGO
Lo sabes, una de nuestras marcas de cabecera no nos puede fallar con los modelos de estética minimalista y atemporal. Aquí podrás encontrar gabardinas desde los $1,500 y para todos los estilos: desde la emblemática silueta de corte largo y en el clásico color beige, hasta un diseño renovado en corte medio con variaciones de cuellos y en colores neutros que te funcionarán para combinar con toda tu ropa.
Stradivarius
Si buscas una marca mucho más accesible, Stradivarius puede ser la opción ideal para ti. Con una amplia variedad de colores y siluetas, nuestra recomendación es ir por el diseño clásico, la trench larga, con el fitting suelto por comodidad; un diseño disponible en color beige, verde y negro, con un precio de $749. Una pieza atemporal, efectiva y en un excelente precio.
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ZARA
La marca española Zara siempre se ha destacado por tener tanto piezas en tendencia como básicas; es por eso que el trench que te traemos de opción es justamente, una combinación entre clásico y un diseño renovado; la idea principal es crear una abrigo reversible, con un lado en color beige y el otro en un diseño de cuadros, recordando el diseño que popularizó el trench coat.
Definitivamente una de las opciones que más nos encanta si tu estilo son las piezas clásicas pero con un toque diferente.
Si tu estilo es mucho más contemporáneo y moderno, tenemos como opción uno de los diseños que más está en tendencia. Un trench coat con el largo hasta la cintura, dejando el clásico largo mientras mantiene la elegancia de la pieza; sin duda alguna, un diseño súper versátil y fácil de combinar.