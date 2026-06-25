Esta es toda la merch que DEBES tener para los mejores outfits, antes de que termine el mundial

Estas son las colecciones inspiradas en la Selección Mexicana de Futbol

Jorge Campos x American Eagle

American Eagle desató la locura junto a la mítica leyenda mexicana Jorge Campos, con una línea unisex inspirada en la Copa Mundial de 1994 y su histórico duelo contra Italia. Los colores vibrantes: rosa mexicano, verde lima, azul y amarillo neón, son los protagonistas de esta colección. Entre la chamarra y shorts de calentamiento, playeras con los colores icónicos del portero y los trajes de baño, playeras tipo polo y flip flops, definitivamente esta es una de las entregas que más ha gustado a la afición.

Si no eres tanto de llevar prendas deportivas, bolsos de rafia y gorras y una toalla con energía noventera podrán ser parte de tu clóset ¡desde ya!

Un poco de esta colección. (vía: American Eagle)

Atlética regresa con homenaje a México

La marca 100% mexicana celebra su regreso al mercado con una propuesta inspirada en México, tomando como referencia la riqueza cultural, los colores vibrantes y la energía que caracterizan a nuestro país. Las prendas tienen detalles que emiten a México en toda la extensión de la palabra. La colección tiene prendas que puedes llevar desde una cascarita con tus amigos o combinar para cualquiera de tus looks casuales. Este es uno de los regresos más cool y sobretodo el que nos hace sentir muy orgullosos, pues ¡lo hecho en México, está bien hecho!

Colección de Atletica (Atletica)

Anuar Layón también se une a la fiebre futbolera

El famoso diseñador de la marca, MEXICO IS THE SHIT y Lala unieron fuerzas para llevar la pasión que se vive en cada partido mucho más allá de la cancha. La idea fue capturar todas esas emociones que hacen único al futbol y transformarlas en una propuesta de moda fresca, auténtica y con mucha personalidad. Esta colaboración tiene como nombre: GoLALAzo y desde una nueva perspectiva, conecta de forma natural el deporte con la moda, la música y todas las experiencias que giran alrededor del juego. El resultado es una colección que celebra la diversidad de culturas y demuestra que el futbol también puede ser una poderosa forma de expresión.