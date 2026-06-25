Esta es toda la merch que DEBES tener para los mejores outfits, antes de que termine el mundial

Olvídate de todo lo tradicional, lo de hoy es llevar esa energía imparable a tu rutina con prendas audaces y llenas de historia. Te presentamos algunas de las colecciones más top que están causando furor en el street style de las calles de nuestro México.
Publicidad
Estas son las colecciones inspiradas en la Selección Mexicana de Futbol
Jorge Campos x American Eagle
American Eagle desató la locura junto a la mítica leyenda mexicana Jorge Campos, con una línea unisex inspirada en la Copa Mundial de 1994 y su histórico duelo contra Italia. Los colores vibrantes: rosa mexicano, verde lima, azul y amarillo neón, son los protagonistas de esta colección. Entre la chamarra y shorts de calentamiento, playeras con los colores icónicos del portero y los trajes de baño, playeras tipo polo y flip flops, definitivamente esta es una de las entregas que más ha gustado a la afición. Si no eres tanto de llevar prendas deportivas, bolsos de rafia y gorras y una toalla con energía noventera podrán ser parte de tu clóset ¡desde ya!
Atlética regresa con homenaje a México
La marca 100% mexicana celebra su regreso al mercado con una propuesta inspirada en México, tomando como referencia la riqueza cultural, los colores vibrantes y la energía que caracterizan a nuestro país. Las prendas tienen detalles que emiten a México en toda la extensión de la palabra. La colección tiene prendas que puedes llevar desde una cascarita con tus amigos o combinar para cualquiera de tus looks casuales. Este es uno de los regresos más cool y sobretodo el que nos hace sentir muy orgullosos, pues ¡lo hecho en México, está bien hecho!
Anuar Layón también se une a la fiebre futbolera
El famoso diseñador de la marca, MEXICO IS THE SHIT y Lala unieron fuerzas para llevar la pasión que se vive en cada partido mucho más allá de la cancha. La idea fue capturar todas esas emociones que hacen único al futbol y transformarlas en una propuesta de moda fresca, auténtica y con mucha personalidad. Esta colaboración tiene como nombre: GoLALAzo y desde una nueva perspectiva, conecta de forma natural el deporte con la moda, la música y todas las experiencias que giran alrededor del juego. El resultado es una colección que celebra la diversidad de culturas y demuestra que el futbol también puede ser una poderosa forma de expresión.
Publicidad
Willy Chavarria x Adidas
Adidas unió su visión deportiva a la del aclamado diseñador chicano Willy Chavarria en la colección Comienza Con El Sueño. Jerseys holgados, tracksuits y playeras tipo rugby tomaron inspiración del futbol como un lenguaje cultural que conecta comunidades a ambos lados de la frontera.
Con una estética que mezcla la elegancia del tailoring con la esencia del sportswear, las piezas destacan por sus siluetas amplias, colores sobrios y detalles que hacen referencia a la identidad latina y mexicana. La colección celebra el orgullo, la diversidad y la pasión que rodean al futbol en México. A pesar de que el diseñador ha estado en el ojo del huracán desde la reinterpretación que hizo de los huaraches mexicanos, esta colección fue mucho más aceptada por los fans de ambas marcas.
Champion también es tricolor
La colección de Champion inspirada en México y el futbol celebra dos de las mayores pasiones del país: su identidad cultural y el amor por el balón. A través de jerseys, sudaderas y prendas de estilo retro, la marca incorpora colores, gráficos y detalles que evocan la energía de las canchas, las porras y la tradición futbolera mexicana. La propuesta combina la herencia deportiva de Champion con referencias a la cultura urbana contemporánea, creando piezas que transmiten orgullo, comunidad y ese espíritu festivo que convierte al futbol en mucho más que un deporte en México.
Pull & Bear y su fiebre mundialista
Para llevar este fenómeno a todos los rincones, Pull&Bear México lanzó su Colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como ya sabes, los precios de esta propuesta son muy accesibles, las prendas van desde los $549 a $999. Muy a su estilo urbano, Pull&Bear incluyó sudaderas con gorro, camisetas, playeras tipo polo y bermudas. Aunque claro que los diseño de México son nuestros favoritos, la marca también apostó por el vibrante amarillo de Brasil decorado con la palabra Futebol y otros guiños especiales para España, Argentina, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal.
Publicidad
#32: Diego Zúñiga
El diseñador mexicano también hizo una propia versión del jersey que fusiona la pasión por el futbol con la estética del streetwear que caracteriza su marca. Inspirada en la riqueza visual de los agaves, nopales y cactus mexicanos, la pieza celebra la identidad nacional a través de una propuesta de diseño que enaltece nuestro país. El número 32, protagonista del diseño, rinde homenaje a los 32 estados que conforman México. Este jersey está diseñado y producido en México y la preventa ¡ya está disponible!
Original Penguin a la mexicana
La alternativa con un mood más preppy la tiene Original Penguin y su Colección Mundial. Con el ADN de la marca, los colores de nuestra bandera se convierten en los protagonistas que combinan tradición deportiva y estilo casual. Polos, playeras, camisas y accesorios incorporan guiños al futbol y al orgullo nacional sin perder la elegancia característica de la firma. El resultado es una colección versátil, ideal para acompañar los partidos, reuniones con amigos o cualquier ocasión en la que quieras mostrar tu apoyo a México con un look sofisticado y relajado al mismo tiempo.