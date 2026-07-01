Cómo llevar unos kitten heels con estilo

Cómo llevar kitten heels con mucho estilo

Una de las razones por las cuales hemos amado con locura el regreso de los kitten heels es por la manera en que combinan la nostalgia, elegancia y comodidad, razones por las que dominaron la década de los 50 y 60 con un toque súper femenino y pulido que ahora, los convierte, en nuestro mejor aliado para caminar por toda la ciudad sin perder el estilo, muy al estilo de Carrie Bradshaw.

Y si esta tendencia te ha conquistado tanto como a nosotras y lo tuyo va más por añadir un toque único y diferente para tus looks, te compartimos algunas propuestas para que puedas tomar inspiración para agregarlos a tu clóset y puedan ser parte de tu día a día.

El dúo perfecto: con denim

Las piezas de denim continúan siendo uno de los esenciales que no pueden faltar en nuestro clóset; y que mejor manera de llevarlas que con unos kitten heels para crear un look equilibrado y muy contemporáneo. Y este diseño de Fendi nos demuestra cómo es que un par de zapatos puede transformar por completo cualquier look para darle ese toque femenino y sofisticado sin tener que perder la esencia relajada que le ha caracterizado.

Con unos kitten heels en denim sí puedes lograr un look muy clásico y sofisticado (Chamarra Roberto Cavalli, $21,400, robertocavalli.com / Jeans Allsaints $4,850, Antara / Top Massimo Dutti $875, massimodutti.com / Kitten heels Fendi $24,900, fendi.com)

Atemporal y sofisticado

Una de las piezas que nunca podrá faltar en nuestro clóset y que nunca pasará de moda es el vestido negro, ya que su versatilidad nos permite transformarlo por completo según los accesorios que elijamos. Y qué mejor manera para lograrlo que estos kitten heels de Versace que, sin duda, son la opción perfecta para darle ese toque super femenino y sofisticado a tu look.

Los kitten heels negros nos demuestran cómo una silueta clásica siempre creará el equilibrio perfecto en cualquier look para darle ese toque de elegancia único. (Vestido YSL $23,755, farfetch.com / Biker Jacket Allsaints $12,000, allsaints.com / Aretes $5,500 / Cinturón Carolina Herrera $5,800, chcarolinaherrera.com / Kitten heels Versace $20,150, elpalaciodehierro.com )

Un look clásico con un toque animal print

Una de las tendencias que año con año se mantiene como una de las favoritas es el animal print, y nos ha demostrado que su versatilidad le permite crear el dúo perfecto con unos kitten heels para crear un look muy relajado y femenino, donde este modelo de Massimo Dutti se convierte en la opción perfecta para tomar inspo y recrear un look muy al estilo de Hailey Bieber, donde la estética effortless será el protagonista, logrando una propuesta muy chic y moderna que podrá ser parte de tu día a día.