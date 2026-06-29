El nuevo HardWear by Tiffany confirma que la relojería también puede ser una joya

Estos son todos los detalles del nuevo reloj de Tiffany & Co.

Antes de convertirse en reloj, HardWear ya ocupaba un lugar especial dentro de Tiffany & Co. Inspirada en un brazalete de 1962 encontrado en los archivos de la Casa, la colección llamó la atención por sus característicos eslabones de inspiración industrial, una propuesta que contrastaba con la imagen más clásica y tradicional con la que durante años se había asociado a la firma.

Con el tiempo, HardWear ayudó a mostrar una faceta distinta de Tiffany & Co. Más contemporánea, más versátil y pensada para una generación que buscaba piezas capaces de acompañar tanto un look de diario como una ocasión especial.

Sus eslabones se convirtieron en uno de los códigos más reconocibles de la casa y en una de esas colecciones que lograron mantenerse vigentes temporada tras temporada. Ahora, esa misma personalidad encuentra una nueva forma de expresarse a través de la relojería, sin perder el carácter que la convirtió en una de las favoritas de la firma.

Parte de su éxito también tiene que ver con que HardWear llegó en un momento en el que el lujo comenzó a verse de una forma distinta. Las joyas dejaron de reservarse únicamente para eventos especiales y empezaron a formar parte del día a día.

En ese contexto, la colección encontró un lugar entre quienes buscaban piezas con presencia, pero lo suficientemente versátiles para acompañar diferentes estilos y momentos. Esa capacidad de adaptarse sin perder identidad es, precisamente, lo que hoy hace tan natural su salto al universo de la relojería.