Hay accesorios que completan un look y otros que terminan definiéndolo. HardWear by Tiffany pertenece a esta última categoría. Inspirado en una de las colecciones más reconocibles de la firma, el reloj retoma algunos de sus código s más característicos para convertirse en una pieza versátil, sofisticada y pensada para acompañar mucho más que una sola temporada.
El nuevo HardWear by Tiffany confirma que la relojería también puede ser una joya
Estos son todos los detalles del nuevo reloj de Tiffany & Co.
Antes de convertirse en reloj, HardWear ya ocupaba un lugar especial dentro de Tiffany & Co. Inspirada en un brazalete de 1962 encontrado en los archivos de la Casa, la colección llamó la atención por sus característicos eslabones de inspiración industrial, una propuesta que contrastaba con la imagen más clásica y tradicional con la que durante años se había asociado a la firma.
Con el tiempo, HardWear ayudó a mostrar una faceta distinta de Tiffany & Co. Más contemporánea, más versátil y pensada para una generación que buscaba piezas capaces de acompañar tanto un look de diario como una ocasión especial.
Sus eslabones se convirtieron en uno de los códigos más reconocibles de la casa y en una de esas colecciones que lograron mantenerse vigentes temporada tras temporada. Ahora, esa misma personalidad encuentra una nueva forma de expresarse a través de la relojería, sin perder el carácter que la convirtió en una de las favoritas de la firma.
Parte de su éxito también tiene que ver con que HardWear llegó en un momento en el que el lujo comenzó a verse de una forma distinta. Las joyas dejaron de reservarse únicamente para eventos especiales y empezaron a formar parte del día a día.
En ese contexto, la colección encontró un lugar entre quienes buscaban piezas con presencia, pero lo suficientemente versátiles para acompañar diferentes estilos y momentos. Esa capacidad de adaptarse sin perder identidad es, precisamente, lo que hoy hace tan natural su salto al universo de la relojería.
Los detalles del reloj HardWear by Tiffany & Co.
Parte del atractivo de HardWear by Tiffany & Co. está en que no se siente como el típico reloj que compras para completar un look. De hecho, a primera vista podría confundirse con una de las piezas de joyería de la colección. Los característicos eslabones siguen siendo protagonistas del diseño, haciendo que la pieza conserve esa personalidad que convirtió a HardWear en una de las líneas favoritas de la firma.
Esa conexión con el universo de la joyería también se refleja en los detalles. La caja incorpora acabados facetados inspirados en el Tiffany Diamond, mientras que la esfera de nácar blanco y los diamantes engastados aportan brillo sin resultar excesivos.
Es de esos accesorios que funcionan igual con una camisa blanca para una reunión, que con un vestido para una cena o un evento especial.
Disponible en tres tamaños de brazalete, el reloj mantiene una silueta continua gracias a un cierre oculto integrado entre los eslabones. La combinación de oro amarillo de 18 quilates, diamantes y referencias a algunas de las creaciones más reconocibles de Tiffany & Co. hace que la pieza se sienta mucho más cercana a una joya que a un reloj tradicional, algo que probablemente explica por qué su llegada a la colección HardWear resulta tan natural.