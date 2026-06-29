Atletica está de vuelta para conquistar la moda futbolera mexicana

El regreso más nostálgico y futbolero de Atletica

Así que, en medio del auge de la moda futbolera y toda la vibe que nos ha conquistado del mundial, Atletica ha tomado inspiración por dos de los momentos más icónicos del fútbol mexicano para relanzar dos colecciones de edición limitada, donde los jerseys que definieron la manera en que se vive este deporte en nuestro país se convierten en los protagonistas para darle la bienvenida a la nostalgia de la manera más cool y llena de estilo.

Atlética se ha unido a la tendencia de la nostalgia al revivir uno de los momentos más icónicos del fútbol mexicano a través de esta colección de edición limitada para celebrar en esta época del mundial. (Cortesía Atletica)

Y es que con estas piezas, Atletica vuelve a darle vida a estos momentos tan icónicos, pero con un toque especial al reinterpretarlos para crear no solo un homenaje para este deporte, sino también para celebrar la identidad y el estilo con el que se ha caracterizado a México para vivir el lado más fashion y emocional del fútbol.

El regreso de un clásico

Esta primera colección se caracteriza por rendir homenaje al jersey que la Selección Mexicana utilizó durante la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón del 2002 y que pasó a la historia del fútbol como uno de los diseños más recordados por la afición al día de hoy pero con un estilo reinventado que conserva la esencia del jersey original, y por el cual Atletica aposto por incorporar algunos detalles bordados exclusivos y conmemorativos en su diseño, además de una bandera mexicana en la manga, y que podremos encontrar en 3 colores diferentes: rojo guinda, verde y blanco, siendo una colección pensada para quienes llevan la pasión por el fútbol más allá de la cancha y, sobre todo, que la han convertido en parte de su estilo.

El jersey que marcó a toda una cultura futbolera regresa de una manera tan única para mantener viva la esencia de la Copa Mundial del 2002 y al mismo tiempo para vestir a la nostalgia de una manera tan chic. (Cortesía Atletica)

Y es que con este relanzamiento, Atletica no solo revive lo que sería uno de los momentos más icónicos para la selección mexicana, sino que también nos demuestra cómo es que la historia del fútbol puede convertirse en parte de nuestro día a día, de una manera única y muy original.