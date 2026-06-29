Atletica está de vuelta para conquistar la moda futbolera mexicana
La vibe del mundial continúa conquistando a la industria de la moda y en esta ocasión Atletica regresa con una colección que mezcla la nostalgia con la esencia del fútbol mexicano para conquistar el streetstyle.
Los símbolos y referencias que forman parte y representan sin duda alguna a la cultura de nuestro país, creando piezas únicas y que no solo han conquistado a los amantes del fútbol, sino que también a la industria de la moda, al llevarlas a otro nivel, combinando a la moda deportiva con un estilo mexa que sin duda celebra a la pasión y la identidad que une al fútbol con las personas dentro y fuera de la cancha.
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El regreso más nostálgico y futbolero de Atletica
Así que, en medio del auge de la moda futbolera y toda la vibe que nos ha conquistado del mundial, Atletica ha tomado inspiración por dos de los momentos más icónicos del fútbol mexicano para relanzar dos colecciones de edición limitada, donde los jerseys que definieron la manera en que se vive este deporte en nuestro país se convierten en los protagonistas para darle la bienvenida a la nostalgia de la manera más cool y llena de estilo.
Y es que con estas piezas, Atletica vuelve a darle vida a estos momentos tan icónicos, pero con un toque especial al reinterpretarlos para crear no solo un homenaje para este deporte, sino también para celebrar la identidad y el estilo con el que se ha caracterizado a México para vivir el lado más fashion y emocional del fútbol.
El regreso de un clásico
Esta primera colección se caracteriza por rendir homenaje al jersey que la Selección Mexicana utilizó durante la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón del 2002 y que pasó a la historia del fútbol como uno de los diseños más recordados por la afición al día de hoy pero con un estilo reinventado que conserva la esencia del jersey original, y por el cual Atletica aposto por incorporar algunos detalles bordados exclusivos y conmemorativos en su diseño, además de una bandera mexicana en la manga, y que podremos encontrar en 3 colores diferentes: rojo guinda, verde y blanco, siendo una colección pensada para quienes llevan la pasión por el fútbol más allá de la cancha y, sobre todo, que la han convertido en parte de su estilo.
Y es que con este relanzamiento, Atletica no solo revive lo que sería uno de los momentos más icónicos para la selección mexicana, sino que también nos demuestra cómo es que la historia del fútbol puede convertirse en parte de nuestro día a día, de una manera única y muy original.
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El jersey que nos devuelve a la nostalgia del Chiquitibum
Para la segunda colección atlética, toma inspiración por uno de los momentos más top en la publicidad del fútbol mexicano: el chiquitibum de Carta Blanca que nace en el mundial de México de 1986, donde la actriz y modelo Mar Castro fue la protagonista de este comercial para Carta Blanca, en el cual se hizo alusión a una de las porras más populares en la cultura mexicana el ¡Chiquiti bum a la bim bom ba!, y que terminó por convertirse en uno de los mayores símbolos para la afición del fútbol de nuestro país.
Así que Atletica mantiene el hilo de la nostalgia con esta segunda colección de edición limitada para reinterpretar la esencia tan única del chiquitibum que representa este jersey con tres diseños diferentes, los cuales están pensados para rendir homenaje a uno de los momentos más icónicos del fútbol y que sin duda dejó huella en nuestro país. Siendo así que esta colección contará únicamente con 1,986 piezas disponibles por cada diseño y que podremos encontrar también en la página web oficial de Atlética.
Y es que en esta temporada del mundial nos ha quedado claro que la estética futbolera continúa conquistando al streetstyle con una vibe muy mexa y que sin duda nos está inspirando para crear looks muy icónicos y que conecten con esta vibe súper futbolera, pero con un toque único, al traer de regreso la nostalgia por dos de los momentos más importantes y que han hecho del fútbol una parte muy esencial para la cultura mexicana en la manera en cómo vivimos este deporte dentro y fuera de la cancha.