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Moda

Las piezas estrella de Peyrelongue Chronos en el SIAR

Un año más el SIAR se convierte en el punto de encuentro para las firmas de alta relojería y esta vez vimos piezas icónicas que puedes encontrar en Peyrelongue Chronos.
mié 10 junio 2026 01:49 PM
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Este año el SIAR nos vuelve a sorprender con los diseños más top que puedes encontrar en Peyrelongue Chronos. (Cortesía)

El SIAR, más que ser una exhibición de relojes, es un evento que reúne las piezas más icónicas del mercado, reconocidas por su mecanismo, diseño y por la perfecta elección de materiales para su elaboración. Es un momento para apreciar la evolución de la relojería y para ver cómo los diseños se van adaptando al lujo contemporáneo sin perder su esencia.

Peyrelongue Chronos es reconocida por ser una de las casas más importantes de relojería, encargada de albergar las marcas más top de la industria y sin duda los mejores diseños. Este año destacó con una selección curada de piezas que ayudan a entender y amar este mundo desde una perspectiva diferente. Quédate aquí para saber cuáles fueron los diseños que captaron todas las miradas del SIAR.

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Los diseños más icónicos presentados en el SIAR

Bianchet es una de las marcas que tiene una visión moderna sobre la alta relojería suiza, la firma tiene un enfoque que nos encanta, piezas con diseños arquitectónicos y pensados para que cada detalle tenga el balance perfecto entre lo visual y funcional. Tuvieron tres modelos destacados en el SIAR y no podríamos amar más.

El UltraFino Rotondo se caracteriza por tener una caja redonda con un tourbillon volante automático y una construcción que mezcla resistencia y elegancia en un mismo diseño. Es la perfecta demostración de que un reloj técnico también puede ser moderno, cómodo y fácil de llevar.

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La combinación perfecta entre elegancia, estilo y excelente mecánica. (Cortesía)

El UltraFino Monaco es una edición limitada de la marca y se crearon solo 98 piezas en homenaje al Principado de Mónaco y a su relación con Team Monaco en la E1 Series. Sus principales colores son el rojo y el blanco con caja de fibra de cuarzo; logra reflejar esa mezcla entre elegancia y lujo deportivo.

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Un reloj que fusiona el lujo con el deporte. (Cortesía)

El UltraFino Maserati es también uno de los más amados gracias a su diseño que una a la relojería con la industria automotriz italiana. También es una edición limitada y cuenta solo con 100 piezas inspiradas en el Maserati MCPURA. Los materiales son siempre los mejores, fibra de carbono, tourbillon volante y un diseño súper deportivo que lo convierte en el reloj perfecto.

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Un diseño suizo que logra inspirarse en el arte italiano. (Cortesía)

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La elegancia de Mauron Mussy

Mauron Mussy es una firma suiza independiente que nació gracias a un cuestionamiento sobre la durabilidad de los relojes con la poca duración de las juntas de goma. Gracias a esto nació su tecnología patentada nO-Ring, un sistema que se caracteriza por su excelente mecánica sin las juntas que estamos acostumbrados a ver, convirtiéndose en la esencia de la marca.

Una de las piezas clave fue el MU09 NODE°, el reloj que marca una nueva etapa. Está hecho de titanio grado 5, tiene brazaletes integrados y está equipado con el calibre manufactura MM03. Su diseño único deja ver parte de la mecánica, manteniendo una estética técnica y contemporánea.

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La pieza con una de las tecnologías más icónicas y únicas del momento. (Cortesía)

La otra pieza icónica fue el MU05 ARCHITECT, en sus versiones Architect of Golden y Architect of Golden Oasis, que fueron creadas en colaboración con Arturo Tedeschi, reconocido arquitecto italiano. Le relojería se convierte en una escultura y obra de arte: una esfera de meteorito de 4.5 millones de años. El Golden Oasis se inspira en el agua, la luz y la tierra. Las dos piezas fueron hechas de oro de 18 quilates y se fabricaron solamente 37 relojes.

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Un reloj que nos tiene obsesionadas, un diseño inolvidable. (Cortesía)

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Angelus: Relojería con un toque contemporáneo

Angelus tiene una historia que nos encanta y está ligada a los relojes especializados, piezas pensadas no solo en la hora y el tiempo, sino en cumplir una función correcta. Dos propuestas que se encargan de darle un nuevo enfoque al pasado de la marca desde una mirada contemporánea y sin perder su estilo técnico y coleccionable.

El Chronographe Médical x Massena LAB es la pieza que inaugura la colección La Fabrique de Angelus. Se caracteriza por ser una pieza que revive los cronógrafos médicos de los años 60, los cuales fueron diseñados para medir signos vitales. Incluye una escala de pulsómetro y otra de asmómetro, ambas pensadas para calcular pulso y frecuencia respiratoria. Esto lo convierte en un reloj práctico, sin perder el lado estético y lujoso, el cual cuenta con tan solo 99 piezas.

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Una pieza única que no solo se enfoca en el tiempo, también en la salud. (Cortesía)

Otra de las piezas destacadas fue el Tinkler 1958, que está disponible en oro amarillo de 18 quilates y en acero. Este diseño rinde homenaje a uno de los relojes más raros de la marca y recupera la tradición de los repetidores de cuartos, permitiendo escuchar las horas y los cuartos a través de un mecanismo sonoro. Su estética está inspirada en los años 50 y es una edición limitada de 15 piezas en oro y 25 en acero.

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Un diseño inspirado en uno de los relojes más icónicos de la marca. (Cortesía)

Krayon transforma el tiempo en arte

Krayon es una marca de relojería suiza independiente fundada por Rémi Maillat y Fei Hou en Neuchâtel. La firma comenzó desarrollando piezas para otras casas y después comenzaron a crear sus propios relojes. Su filosofía de basa en expresar el tiempo de una forma intuitiva, clara y poética, sin que la complejidad mecánica se sienta complicada para la persona que lleva el reloj, lo sencillo dentro de lo complejo.

La pieza protagonista fue el Krayon Anyday, el primer reloj mecánico tipo agenda, capaz de mostrar todo un mes en una sola mirada. La diferencia entre el Anyday y un calendario tradicional es que este reloj te deja ver los días, las fechas y el mes completo en la esfera. En su versión de oro rosa de 18 quilates combina una caja de 39 mm con una esfera antracita y una correa de piel de lagarto. Más que ser un reloj calendario, se convierte en una pieza que muestra la planeación como una experiencia visual y elegante.

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Un mecanismo único que solo Krayon tiene. (Cortesía)

Peyrelongue Chronos mostró en el SIAR una mirada amplia de la alta relojería, con piezas que no solo hablan de lujo, sino de ingeniería, mecánica, historia y diseños que solo se ven una vez en la vida.

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Relojes Moda y lujo

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