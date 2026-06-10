Las piezas estrella de Peyrelongue Chronos en el SIAR

Los diseños más icónicos presentados en el SIAR

Bianchet es una de las marcas que tiene una visión moderna sobre la alta relojería suiza, la firma tiene un enfoque que nos encanta, piezas con diseños arquitectónicos y pensados para que cada detalle tenga el balance perfecto entre lo visual y funcional. Tuvieron tres modelos destacados en el SIAR y no podríamos amar más.

El UltraFino Rotondo se caracteriza por tener una caja redonda con un tourbillon volante automático y una construcción que mezcla resistencia y elegancia en un mismo diseño. Es la perfecta demostración de que un reloj técnico también puede ser moderno, cómodo y fácil de llevar.

La combinación perfecta entre elegancia, estilo y excelente mecánica. (Cortesía)

El UltraFino Monaco es una edición limitada de la marca y se crearon solo 98 piezas en homenaje al Principado de Mónaco y a su relación con Team Monaco en la E1 Series. Sus principales colores son el rojo y el blanco con caja de fibra de cuarzo; logra reflejar esa mezcla entre elegancia y lujo deportivo.

Un reloj que fusiona el lujo con el deporte. (Cortesía)

El UltraFino Maserati es también uno de los más amados gracias a su diseño que una a la relojería con la industria automotriz italiana. También es una edición limitada y cuenta solo con 100 piezas inspiradas en el Maserati MCPURA. Los materiales son siempre los mejores, fibra de carbono, tourbillon volante y un diseño súper deportivo que lo convierte en el reloj perfecto.