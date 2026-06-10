Las piezas estrella de Peyrelongue Chronos en el SIAR

El SIAR, más que ser una exhibición de relojes, es un evento que reúne las piezas más icónicas del mercado, reconocidas por su mecanismo, diseño y por la perfecta elección de materiales para su elaboración. Es un momento para apreciar la evolución de la relojería y para ver cómo los diseños se van adaptando al lujo contemporáneo sin perder su esencia.
Peyrelongue Chronos es reconocida por ser una de las casas más importantes de relojería, encargada de albergar las marcas más top de la industria y sin duda los mejores diseños. Este año destacó con una selección curada de piezas que ayudan a entender y amar este mundo desde una perspectiva diferente. Quédate aquí para saber cuáles fueron los diseños que captaron todas las miradas del SIAR.