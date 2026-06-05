Cómo usar el reloj de Audemars Piguet x Swatch que está causando sensación

Audemars Piguet x Swatch: como llevar estos relojes

El Royal Oak se fusiona con lo Pop

La colección Royal Pop es el resultado de la mezcla de dos mundos únicos, pero con una misma idea. Está formada por ocho relojes en distintos colores que amamos, vienen en forma octagonal y son la perfecta combinación de lo clásico con un toque divertido. El resultado de esta colaboración es un reloj que marca el regreso de los pocket watches pero con mucho más estilo y siguiendo una estética diferente.

La colaboración del momento, amamos la nueva colección de Audemars Piguet x Swatch. ((@swatchmexico))

Swatch y sus grandes colaboraciones

Esta no es la primera vez que Swatch colabora con una marca de alta gama y esto lo hace para poder acercar el mundo de la relojería suiza a un público más joven y a un precio más accesible, con piezas que sin duda se volverán icónicas y coleccionables. En su momento Swatch ha colaborado con marcas como Omega, con la finalidad de que las piezas más amadas no solo sean para admirarse, sino para usarse todos los días.