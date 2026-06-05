Cómo usar el reloj de Audemars Piguet x Swatch que está causando sensación

La colección Royal Pop está inspirada en Royal Oak de Audemars Piguet, pero con ese toque único y colorido de Swatch. Lo que más amamos de estos relojes es que marcan el comeback de los pocket watches y una nueva estética de como stylearlos. Quédate aquí para saber cómo llevar este reloj en con tus outfits.
Publicidad
Audemars Piguet x Swatch: como llevar estos relojes
El Royal Oak se fusiona con lo Pop
La colección Royal Pop es el resultado de la mezcla de dos mundos únicos, pero con una misma idea. Está formada por ocho relojes en distintos colores que amamos, vienen en forma octagonal y son la perfecta combinación de lo clásico con un toque divertido. El resultado de esta colaboración es un reloj que marca el regreso de los pocket watches pero con mucho más estilo y siguiendo una estética diferente.
Swatch y sus grandes colaboraciones
Esta no es la primera vez que Swatch colabora con una marca de alta gama y esto lo hace para poder acercar el mundo de la relojería suiza a un público más joven y a un precio más accesible, con piezas que sin duda se volverán icónicas y coleccionables. En su momento Swatch ha colaborado con marcas como Omega, con la finalidad de que las piezas más amadas no solo sean para admirarse, sino para usarse todos los días.
Publicidad
El accesorio protagonista de una Bolsa
Claro que esta colaboración nos dejos sorprendidos y esto gracias al formato en el que se basan los ocho diseños de la colección, pocket watches que reviven la nostalgia, pero le abren paso a una nueva forma de stylear nuestros looks. Los Royal Pop funcionan como el perfecto accesorio para tu bolsa, colgado como charm que le da un toque espectacular y diferente a cualquier outfit.
El reloj colgante como statement piece
No podemos olvidar que un reloj siempre es un statement piece, aunque siempre los vemos en la muñeca y como un accesorio común, la colección de Audemars Piguet x Swatch vine a revivir una de las formas más icónicas de llevar los relojes. Puedes llevar tu Royal Pop colgado del pantalón para darle un toque vintage a tu look, sin perder el lado moderno de esta colección. El detalle perfecto para tus jeans y que se adapta a las nuevas tendencias sin olvidar el origen de los relojes.
Publicidad
Lujo en los detalles
Como siempre lo decimos y muchos lo saben, el lujo está en los detalles, no lo tienes que llevar siempre como parte de tu outfit, le puedes dar un giro inesperado y que te va a encantar. Usarlo como llavero es la forma perfecta de transformar tu Royal Pop en un accesorio que estará contigo todos los días. Esta tendencia nos demuestra que hoy en día los pequeños detalles lo son todo y que podemos adaptar cada pieza a nuestro gusto sin seguir reglas.
Un twist especial
Esta colección no solo se queda en los ochos diseños con colores extravagantes, ya hay personas que les están dando su propio toque, y vaya que lo hacen con mucho estilo y elevando el valor de estos relojes. Por un lado, hay persona que le están haciendo incrustaciones de diamantes a su Royal Pop, convirtiéndolo en un accesorio único e irrepetible. Y por otro lado ya hay marcas que sacaron las correas para que este pocket watch se pueda adaptar a la muñeca.