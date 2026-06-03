Wedding Alert: la era nupcial de Leonie Hanne que está conquistando la moda

Leonie Hanne es considerada como una de nuestras fashion girls más influyentes de la moda, y su compromiso con Alexander Galievsky era uno de los más esperados y que sin duda estuvo lleno de romance, con ese estilo sofisticado y elegante que terminó por flechar nuestro corazón para darle la bienvenida a una bride era donde la estética nupcial sería el protagonista absoluto en su historia de amor.
Y es que cabe mencionar que el amor está por los aires y la moda nupcial se ha convertido en el tema principal de las últimas semanas, con bridal looks donde las personalidades únicas y llenas de estilo , así como de sofisticación, de nuestras celebridades favoritas están definiendo una de las tendencias más románticas y llenas de simbolismo e historia, tal y como fue el caso de Dua Lipa, quien ha dado el "¡Sí,acepto!" a Callum Turner este fin de semana en Londres y que sin duda también nos ha conquistado con esta bride era tan fabulosa.