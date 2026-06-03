Wedding Alert: la era nupcial de Leonie Hanne que está conquistando la moda

Leonie Hanne ha convertido su bride era en una declaración super fashion de su estilo

Sin duda, la historia entre Leonie Hanne y Alexander Galievsky es un claro reflejo de la unión, la complicidad y el amor que puede existir en una pareja, y es que su historia comienza en su primer día de universidad en Hamburgo, Alemania, donde darían inicio a una relación que mantendrían durante su etapa universitaria, ya que posteriormente sus vidas tomarían caminos diferentes y no sería hasta años después que se reencontrarían y retomarían su noviazgo.

Siendo así que el 15 de junio del 2024 en Portofino, Italia, lo que parecería una cena organizada por Alexander terminaría por convertirse en una de las propuestas de matrimonio más románticas y sobre todo en uno de los momentos más especiales para Leonie.

A través de su cuenta de Instagram, Leonie compartió algunos de los detalles más especiales de este día, donde Alexander la sorprendería con un hermoso ramo de peonías para dar inicio a la velada llevándola en un paseo sobre yate frente a la costa de Portofino, donde, en compañía de una banda de violines, le pediría matrimonio con un anillo de compromiso clásico y muy atemporal de corte ovalado y montura de oro que sin duda es una extensión del estilo tan sofisticado por el cual admiramos tanto a Leonie Hanne.

Sin duda alguna, Leonie ha logrado reflejar a la perfección su estilo romántico y superfemenino que tanto amamos en su era bridal. (@leoniehanne)

Y para cerrar este día tan especial, Alexander apostaría por sorprenderla con una velada privada en una de las terrazas del A Belmond Hotel, donde una cena al estilo italiano con un repertorio en vivo de las melodías de la banda sonora de Bridgerton serían los protagonistas de esta historia de amor.