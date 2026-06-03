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Moda

Wedding Alert: la era nupcial de Leonie Hanne que está conquistando la moda

Si hablamos de una bride era super girlie e icónica, Leonie Hanne y Alexander Galievsky se convierten en nuestra pareja fav que nos ha recordado que la estética nupcial y el romance son el dúo que nunca pasará de moda
mié 03 junio 2026 03:43 PM
LH Bride era.jpg
(@leoniehanne )

Leonie Hanne es considerada como una de nuestras fashion girls más influyentes de la moda, y su compromiso con Alexander Galievsky era uno de los más esperados y que sin duda estuvo lleno de romance, con ese estilo sofisticado y elegante que terminó por flechar nuestro corazón para darle la bienvenida a una bride era donde la estética nupcial sería el protagonista absoluto en su historia de amor.

Y es que cabe mencionar que el amor está por los aires y la moda nupcial se ha convertido en el tema principal de las últimas semanas, con bridal looks donde las personalidades únicas y llenas de estilo , así como de sofisticación, de nuestras celebridades favoritas están definiendo una de las tendencias más románticas y llenas de simbolismo e historia, tal y como fue el caso de Dua Lipa, quien ha dado el "¡Sí,acepto!" a Callum Turner este fin de semana en Londres y que sin duda también nos ha conquistado con esta bride era tan fabulosa.

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Leonie Hanne ha convertido su bride era en una declaración super fashion de su estilo

Sin duda, la historia entre Leonie Hanne y Alexander Galievsky es un claro reflejo de la unión, la complicidad y el amor que puede existir en una pareja, y es que su historia comienza en su primer día de universidad en Hamburgo, Alemania, donde darían inicio a una relación que mantendrían durante su etapa universitaria, ya que posteriormente sus vidas tomarían caminos diferentes y no sería hasta años después que se reencontrarían y retomarían su noviazgo.

Siendo así que el 15 de junio del 2024 en Portofino, Italia, lo que parecería una cena organizada por Alexander terminaría por convertirse en una de las propuestas de matrimonio más románticas y sobre todo en uno de los momentos más especiales para Leonie.

A través de su cuenta de Instagram, Leonie compartió algunos de los detalles más especiales de este día, donde Alexander la sorprendería con un hermoso ramo de peonías para dar inicio a la velada llevándola en un paseo sobre yate frente a la costa de Portofino, donde, en compañía de una banda de violines, le pediría matrimonio con un anillo de compromiso clásico y muy atemporal de corte ovalado y montura de oro que sin duda es una extensión del estilo tan sofisticado por el cual admiramos tanto a Leonie Hanne.

Leonie Hanne
Sin duda alguna, Leonie ha logrado reflejar a la perfección su estilo romántico y superfemenino que tanto amamos en su era bridal. (@leoniehanne)

Y para cerrar este día tan especial, Alexander apostaría por sorprenderla con una velada privada en una de las terrazas del A Belmond Hotel, donde una cena al estilo italiano con un repertorio en vivo de las melodías de la banda sonora de Bridgerton serían los protagonistas de esta historia de amor.

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Novias vestido de novia Boda moda

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