Sheer skirt: la falda transparente que arrasa en 2026 y cómo llevarla

La sheer skirt está en su main character moment. Ligera, transparente y con ese aire effortless que hizo que saltara del runway al street style sin pensarlo dos veces. Más que atrevida, es equilibrio entre lo que se ve y lo que se deja a la imaginación.
Aquí todo se trata del styling. Una fórmula que combina el layering, contrastes y actitud que hacen que funcione en cualquier mood, desde algo más chill con básicos, hasta un look más elevado. Básicamente la clave de esta tendencia está en adaptarla a tu estilo y llevarla con actitud y confianza.
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¿Qué es la sheer skirt y cómo llevarla?
La sheer skirt es, básicamente, una falda traslúcida que juega con capas y texturas para dejar ver sutilmente, la capa anterior. Puede ser de tul, encaje o telas ligeras, desde faldas de ligeras hasta diseños más armados. Cuando se trata de combinarla, el balance lo es todo.
Al ser transparente, lo ideal es contrastar con básicos más definidos como blazers, camisas oversized, t-shirts o incluso hoodies para un vibe más chill. Para la parte de abajo, que es la que queda a la vista, puedes ocupar bikershorts, bodys o incluso lencería dependiendo de qué tan atrevido quieras el look.
¿Dónde encontrarlas?
Ya están por todos lados. En tiendas como Zara o H&M encontrarás gran variedad a precios accesibles que son perfectas para recrear y experimentar looks desde casa. Por otro lado, las grandes firmas como Miu Miu, Jacquemus y por supuesto CHANEL también tienen la sheer skirt dentro de su catálogo con versiones elevadas y muy en runway mood.
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CHANEL esta posicionando la sheer skirt y convirtiéndola en un statement
Las transparencias están marcando el rumbo de la temporada, y la sheer skirt es prueba de ello. Si alguien lo confirma es CHANEL, que lo dejó claro en su más reciente colección primavera-verano, donde las faldas translúcidas y las capas ligeras se convirtieron en protagonistas.
¿Y por qué está en todos lados justo ahora?
Esta pieza es perfecta para esta temporada porque encaja perfecto con el mood de querer vestir cool y al mismo tiempo sentirte fresh, estamos hablando de prendas ligeras, frescas y con movimiento, pero con un twist más trendy. Y cuando firmas como CHANEL lo llevan a la pasarela, la tendencia no solo se confirma, se establece y se convierte en un statement que veremos tanto en street style como en retail. Es esa pieza que se siente veraniega sin ser obvia, que deja respirar la piel y al mismo tiempo eleva cualquier look. En un momento donde el styling lo es todo, la sheerskirt se convierte en la forma más fácil de verte cool sin esfuerzo.
Es una pieza con una versatilidad poco común, lo suficientemente sofisticada para dominar como los de CHANEL, pero igual de efectiva para construir un look de streetstyle elevado. Se mueve con naturalidad entre lo formal y lo cotidiano, demostrando que la transparencia también puede ser sinónimo de elegancia y no solo de riesgo.