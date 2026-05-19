Sheer skirt: la falda transparente que arrasa en 2026 y cómo llevarla

CHANEL esta posicionando la sheer skirt y convirtiéndola en un statement

Las transparencias están marcando el rumbo de la temporada, y la sheer skirt es prueba de ello. Si alguien lo confirma es CHANEL, que lo dejó claro en su más reciente colección primavera-verano, donde las faldas translúcidas y las capas ligeras se convirtieron en protagonistas.

La sheer skirt gana protagonismo en el runway primavera-verano 2026 de CHANEL (vía www.chanel.com)

¿Y por qué está en todos lados justo ahora?

Esta pieza es perfecta para esta temporada porque encaja perfecto con el mood de querer vestir cool y al mismo tiempo sentirte fresh, estamos hablando de prendas ligeras, frescas y con movimiento, pero con un twist más trendy. Y cuando firmas como CHANEL lo llevan a la pasarela, la tendencia no solo se confirma, se establece y se convierte en un statement que veremos tanto en street style como en retail. Es esa pieza que se siente veraniega sin ser obvia, que deja respirar la piel y al mismo tiempo eleva cualquier look. En un momento donde el styling lo es todo, la sheer skirt se convierte en la forma más fácil de verte cool sin esfuerzo.

Una prenda que encontró su versatilidad en el 2026 (vía Instagram (@modeetchein))

Es una pieza con una versatilidad poco común, lo suficientemente sofisticada para dominar como los de CHANEL, pero igual de efectiva para construir un look de street style elevado. Se mueve con naturalidad entre lo formal y lo cotidiano, demostrando que la transparencia también puede ser sinónimo de elegancia y no solo de riesgo.