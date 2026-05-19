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Moda

Sheer skirt: la falda transparente que arrasa en 2026 y cómo llevarla

De las pasarelas de CHANEL al street style, la sheer skirt confirma que la transparencia también puede ser sinónimo de sofisticación.
mar 19 mayo 2026 12:52 PM
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CHANEL confirma que la sheer skirt es la protagonista indiscutible de la temporada.

La sheer skirt está en su main character moment. Ligera, transparente y con ese aire effortless que hizo que saltara del runway al street style sin pensarlo dos veces. Más que atrevida, es equilibrio entre lo que se ve y lo que se deja a la imaginación.

Aquí todo se trata del styling. Una fórmula que combina el layering, contrastes y actitud que hacen que funcione en cualquier mood, desde algo más chill con básicos, hasta un look más elevado. Básicamente la clave de esta tendencia está en adaptarla a tu estilo y llevarla con actitud y confianza.

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¿Qué es la sheer skirt y cómo llevarla?

La sheer skirt es, básicamente, una falda traslúcida que juega con capas y texturas para dejar ver sutilmente, la capa anterior. Puede ser de tul, encaje o telas ligeras, desde faldas de ligeras hasta diseños más armados. Cuando se trata de combinarla, el balance lo es todo.

Al ser transparente, lo ideal es contrastar con básicos más definidos como blazers, camisas oversized, t-shirts o incluso hoodies para un vibe más chill. Para la parte de abajo, que es la que queda a la vista, puedes ocupar biker shorts, bodys o incluso lencería dependiendo de qué tan atrevido quieras el look.

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Un look que demuestra que la sheer skirt también puede ser effortless y perfecta para el día a día. (vía Instagram (@mariane_audineau))

¿Dónde encontrarlas?

Ya están por todos lados. En tiendas como Zara o H&M encontrarás gran variedad a precios accesibles que son perfectas para recrear y experimentar looks desde casa. Por otro lado, las grandes firmas como Miu Miu, Jacquemus y por supuesto CHANEL también tienen la sheer skirt dentro de su catálogo con versiones elevadas y muy en runway mood.

(Obligatorio)
H&M contiene un catálogo variado y colorido cuándo hablamos de Sheer Skirts. ¡Muy trendy! (Falda corrugada $649 www.hm.com)

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CHANEL esta posicionando la sheer skirt y convirtiéndola en un statement

Las transparencias están marcando el rumbo de la temporada, y la sheer skirt es prueba de ello. Si alguien lo confirma es CHANEL, que lo dejó claro en su más reciente colección primavera-verano, donde las faldas translúcidas y las capas ligeras se convirtieron en protagonistas.

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La sheer skirt gana protagonismo en el runway primavera-verano 2026 de CHANEL (vía www.chanel.com)

¿Y por qué está en todos lados justo ahora?

Esta pieza es perfecta para esta temporada porque encaja perfecto con el mood de querer vestir cool y al mismo tiempo sentirte fresh, estamos hablando de prendas ligeras, frescas y con movimiento, pero con un twist más trendy. Y cuando firmas como CHANEL lo llevan a la pasarela, la tendencia no solo se confirma, se establece y se convierte en un statement que veremos tanto en street style como en retail. Es esa pieza que se siente veraniega sin ser obvia, que deja respirar la piel y al mismo tiempo eleva cualquier look. En un momento donde el styling lo es todo, la sheer skirt se convierte en la forma más fácil de verte cool sin esfuerzo.

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Una prenda que encontró su versatilidad en el 2026 (vía Instagram (@modeetchein))

Es una pieza con una versatilidad poco común, lo suficientemente sofisticada para dominar como los de CHANEL, pero igual de efectiva para construir un look de street style elevado. Se mueve con naturalidad entre lo formal y lo cotidiano, demostrando que la transparencia también puede ser sinónimo de elegancia y no solo de riesgo.

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Tags

falda Chanel

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