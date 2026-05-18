Las prendas con botones son la tendencia inesperada que domina el street style en 2026

En la moda los pequeños detalles lo son todo, y en esta temporada tenemos uno en particular: los botones. Lo que antes era un elemento funcional, hoy se convierte en una pieza capaz de elevar cualquier prenda y de llamar toda la atención. Los vemos en prendas clásicas y atemporales, hasta en otras más experimentales.

Aunque este 2026 los botones se están llevando toda la atención, es importante recordar que han estado con nosotros desde años atrás. Quédate aquí para saber cómo un detalle tan pequeño domina la industria de la moda.