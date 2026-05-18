Las prendas con botones son la tendencia inesperada que domina el street style en 2026

En la moda los pequeños detalles lo son todo, y en esta temporada tenemos uno en particular: los botones. Lo que antes era un elemento funcional, hoy se convierte en una pieza capaz de elevar cualquier prenda y de llamar toda la atención. Los vemos en prendas clásicas y atemporales, hasta en otras más experimentales.
Aunque este 2026 los botones se están llevando toda la atención, es importante recordar que han estado con nosotros desde años atrás. Quédate aquí para saber cómo un detalle tan pequeño domina la industria de la moda.
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¿Por qué los botones están siendo el detalle más cool?
De lo funcional a lo decorativo
Los botones dejan de ser solamente un elemento práctico y se convierten en el detalle más importante de cualquier prenda, siendo protagonista de los diseños más cool. Hoy podemos ver botones en los lugares más inesperados, adorando espaldas, recorriendo mangas y dándole toques únicos a las camisas. Es un cambio que nos encanta y que busca jugar con los detalles para transformar lo cotidiano en algo interesante.
El comeback de los detalles vintage
Los botones decorativos vienen desde décadas pasadas, aunque hoy los tenemos de regreso, son una tendencia que nació en los años 60 y 70, donde los botones eran parte esencial del diseño. Los veíamos en faldas, cardigans, chalecos y trajes, se encargaban de darle un toque clásico y elegante a cualquier prenda. Hoy en día las marcas juegan con esta estética y le dan un toque moderno y contemporáneo.
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Maximalismo: la filosofía del más es más
Aparte de ser un gran detalle, también se convierten en statement pieces de las prendas más cool. Los botones en su versión más arriesgada siguen el estilo maximalista, grandes, en tonos metálicos, con texturas y formas inusuales, dejan de ser discretos para llamar la atención.
Cómo llevarlos en tu día a día
Lo más importante para adaptar tendencias es saber equilibrarlas, no necesitas una prenda con un diseño súper exagerado para lucir botones bonitos, puedes buscar algo que se adapte a tus gustos y estilo. Puedes llevar una camisa sencilla con un blazer con botones llamativos, o unos jeans básicos con un suéter que tenga botones maxi en la espalda para tener un buen balance. Los pequeños detalles son los que ayudan a elevar un outfit, aunque sea el más simple.
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Botones como identidad
Los botones también tienen una identidad de marca, y muchos de sus diseños son asociados con alguna firma en especial. Una de ellas es CHANEL, reconocida por sus icónicos botones dorados con logotipos y relieves característicos de la firma, los cuales funcionan como joyería dentro de la prenda. Por otro lado, esta Moschino, quien utiliza los botones como un detalle divertido, demostrando que hasta lo más simple puede llegar a comunicar la esencia de una marca. Incluso Schiaparelli con sus botones en distintas formas que elevan todo.
En una era en la que la moda busca ser el reflejo de cada persona, formando diferentes tendencias, estilos y siendo parte de muchas personalidades, los detalles se convierten en el diferenciador más grande. En este caso los botones reflejan pequeños detalles y se convierten en un símbolo de sofisticación, con diseños únicos que se adaptan a cualquier estética.