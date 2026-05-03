La Met Gala siempre ha sido caracterizado por reunir a las cellebs más icónicas del momento y a las firmas y diseñadores más creativos de todos los tiempos y eso definitivamente nos da de qué hablar. Este año no fue la excepción, seguro no has escuchado todo lo que hay detrás del evento de moda más importante del mundo.
Los rumores más hot de La Met Gala que si o si tienes que saber
¿Cuáles son todos los rumores que circulan al rededor de la Met Gala?
¿Jeff Bezos patrocina la Met y por eso están lloviendo las críticas?
La Met Gala 2026 ya viene con ruido antes de la alfombra, Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez no sólo están invitados, están poniendo grandes cantidades de cash. Bezos ha estado acusado por apoyar a ciertas empresas migratorias que han desatado un problema mundial y al parecer no todos están cómodos con eso. Entre insiders ya se comenta que la gala se siente menos couture y más con un enfoque en el poder corporativo y político, mientras que afuera la conversación ya gira en torno a lo que hay detrás de ese dinero. Aunque aún no hay ninguna relación oficial con organismos como U.S. Immigration and Customs Enforcement ya hay un debate sobre la mesa y es que en una noche donde todo comunica, hay quienes empiezan a preguntarse si asistir sigue siendo solo moda o también una postura.
Anna Wintour no soltará su protagonismo, pero ¿qué pasará con Chloé Schama?
Anna Wintour sigue al frente y será host de la Met Gala 2026 y, como cada año, no soltó el control de la lista, ni el lugar que ha construido durante décadas, nada nuevo ni poco característico de Anna pero, lo que sí empieza a llamar la atención es el silencio alrededor de la nueva editora Chloé Schama, cuya participación, al menos públicamente, sigue siendo un misterio. Porque si bien su nombramiento apunta a una nueva etapa dentro de la revista, la Met no parece ser el espacio donde el siguiente capítulo se haga evidente. Y eso abre la pregunta incómoda ¿por qué el cambio no se refleja en la noche más importante de la moda? La respuesta parece clara, la Met sigue siendo territorio Wintour.
La lista que dejó a varios fuera del evento, sin explicación
Entre editores, stylists y gente muy cercana a producción ya hay conversaciones que aseguran que esta edición viene más cerrada y exclusiva que nunca. Dicen que la lista no solo se está definiendo por moda o viralidad, sino por nivel de influencia real, y eso habría dejado a varios nombres fuera sin mucha explicación. También se escucha fuerte que algunas casas de lujo están en plena competencia por asegurar presencia en mesas especiales, porque ya no se trata solo de vestir a alguna celleb, sino de quién logra dominar el evento por completo. Y entre insiders de y asistentes que nunca faltan, el comentario es el mismo, el seating chart este año viene muy segmentado y escogido, con combinaciones que podrían generar tensión entre invitados que normalmente no se cruzan.
Todo esto mientras el famoso no phones rule sigue siendo casi un secreto a voces que aunque no todos lo respetan oficialmente, el mundo todos sabe que las selfies prohibidas son las que terminan rompiendo internet al día siguiente. La pregunta que ya circula bajo la mesa es simple pero tensa ¿cuántos se van a quedar fuera esta vez y por qué?, ¿ya no serán suficientemente relevantes a los ojos de la industria?
Los que sí están en la lista
Entre los que sí están en la lista, el verdadero morbo no está solo en quién entra… sino en cómo llegan. Tenemos la curiosidad de que Zendaya podría aparecer luciendo su anillo de matrimonio con Tom Holland como una silent statement. Y al mismo tiempo, los rumores alrededor de Kendall Jenner y Jacob Elordi siguen creciendo y tal vez este sea el momento perfecto para debutar como pareja oficial, aunque otros aseguran que Kendall prefiere mantenerlo en modo low key porque tal vez se le juntan los exes en la misma sala, algo bastante típico de esta noche. En fin, solo nos queda esperar a ver que sucede este próximo lunes 4 de mayo.