Los rumores más hot de La Met Gala que si o si tienes que saber

La lista que dejó a varios fuera del evento, sin explicación

Entre editores, stylists y gente muy cercana a producción ya hay conversaciones que aseguran que esta edición viene más cerrada y exclusiva que nunca. Dicen que la lista no solo se está definiendo por moda o viralidad, sino por nivel de influencia real, y eso habría dejado a varios nombres fuera sin mucha explicación. También se escucha fuerte que algunas casas de lujo están en plena competencia por asegurar presencia en mesas especiales, porque ya no se trata solo de vestir a alguna celleb, sino de quién logra dominar el evento por completo. Y entre insiders de y asistentes que nunca faltan, el comentario es el mismo, el seating chart este año viene muy segmentado y escogido, con combinaciones que podrían generar tensión entre invitados que normalmente no se cruzan.

Todo esto mientras el famoso no phones rule sigue siendo casi un secreto a voces que aunque no todos lo respetan oficialmente, el mundo todos sabe que las selfies prohibidas son las que terminan rompiendo internet al día siguiente. La pregunta que ya circula bajo la mesa es simple pero tensa ¿cuántos se van a quedar fuera esta vez y por qué?, ¿ya no serán suficientemente relevantes a los ojos de la industria?