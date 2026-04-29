Los vestidos florales son una de las prendas más esenciales que no puede faltar en nuestro clóset, sobretodo para esta temporada de primavera, porque nunca pasan desapercibidos y son la opción perfecta si lo que buscas es llevar un look con un estilo que se vea y se sienta más romántico y femenino.
Para esta temporada, regresan y se reinventan con un estilo romántico y muy femenino, pero con toques que se sienten mucho más atrevidos y versátiles, con una idea simple y clara: hacernos destacar con siluetas fluidas, ligeras y llenas de movimiento que son perfectas para llevarlas con total naturalidad y hacer que cualquier look se vea sofisticado sin esfuerzo.
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Cómo llevar estampados florales en primavera para lograr looks increíbles
Si estás en busca de inspiración para tus próximas compras, te compartimos algunas opciones que demuestran que el estampado floral es capaz de adaptarse a cualquier estilo.
Vestidos con lazos
Los vestidos florales con lazos se convierten en la opción perfecta para esta temporada si lo que buscas es un look femenino con un toque diferente que te ayude a estilizar y definir tu silueta a través de diseños ligeros y con movimiento, como lo es este vestido de H&M, que es ideal para lograr un balance perfecto entre lo romántico y lo moderno que te hará destacar y lucir increíble sin esfuerzo.
Vestido floral en cuello halter
Los vestidos halter se han caracterizado por ser la opción más segura para crear looks con un estilo súper femenino y con un toque de sofisticación.
Su escote te permite alargar visualmente la silueta y es ideal para enmarcar los hombros con ese toque elegante, mientras que las telas ligeras y con movimiento que caracterizan a esta temporada son ideales para darle ese toque etéreo, que es capaz de transformar y equilibrar tu look para lograr un resultado que se sienta armonioso y luzca ligero y femenino.
Vestidos florales con efecto drapeado
Los vestidos con drapeados se han convertido en uno de los favoritos, y por el que siempre podremos apostar, gracias a la versatilidad que tienen para adaptarse a cualquier ocasión que tengamos en mente con total naturalidad. Su silueta suave y ligera que cae de forma sutil lo hace ideal para poder crear looks sofisticados sin esfuerzo.
Y esta opción con estampado floral de la marca Guess es ideal para lograr ese equilibrio perfecto entre lo delicado y lo moderno, por la cual podrás apostar en esta temporada y que sin duda amarás.
Las últimas tendencias nos han dejado claro que, más allá de mantenerse en lo clásico, el estampado floral sigue encontrando nuevas formas para destacar en esta temporada con total naturalidad y modernidad.
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Vestidos con corte evasé
Un estilo clásico que sin duda se ha reinventado para esta temporada son los vestidos en corte evasé. Con una silueta que se ajusta en la parte superior y que se abre en una falda amplia, para convertirse en la opción ideal para darle movimiento y estructura a tu look, con un aire muy fresco y femenino.
Además, su versatilidad te permite adaptarlo fácilmente a cualquier tipo de plan, ya sea desde uno casual hasta uno más formal, manteniendo esa esencia clásica pero con un toque moderno
Vestidos strapless
Los vestidos strapless se posicionan como la opción ideal para esta temporada, si estás en busca de un look elegante, pero con un toque que resulte más llamativo, y en este caso, al dejar los hombros al descubierto, te ayudará a crear una silueta limpia y sofisticada que sin duda estilizará tu figura de forma natural.
Y este diseño de H&M con estampados florales es ideal para lograr ese efecto visual que resultará llamativo y que sin duda podrás adaptar a la perfección en diferentes ocasiones donde tu intención sea destacar con un estilo muy femenino y lleno de seguridad y estilo.
Las flores nos demuestran una vez más que siempre encuentras la manera de volver y que son más que una tendencia, y para esta temporada se hacen presentes en nuestros vestidos favoritos para reinventarse con nuevas siluetas, cortes y detalles que sin duda se adaptarán a cualquier mood que tengamos en mente. Mostrándonos que lo romántico también puede ser moderno, versátil y lleno de personalidad.