Cómo llevar estampados florales en primavera para lograr looks increíbles

Si estás en busca de inspiración para tus próximas compras, te compartimos algunas opciones que demuestran que el estampado floral es capaz de adaptarse a cualquier estilo.

Vestidos con lazos

Los vestidos florales con lazos se convierten en la opción perfecta para esta temporada si lo que buscas es un look femenino con un toque diferente que te ayude a estilizar y definir tu silueta a través de diseños ligeros y con movimiento, como lo es este vestido de H&M, que es ideal para lograr un balance perfecto entre lo romántico y lo moderno que te hará destacar y lucir increíble sin esfuerzo.

Los vestidos florales con acentos de lazos son tu opción perfecta, si lo que buscas es un equilibrio perfecto entre lo romántico y moderno. (Vestido de tirantes,$849, con lazos. www2.hm.com)

Vestido floral en cuello halter

Los vestidos halter se han caracterizado por ser la opción más segura para crear looks con un estilo súper femenino y con un toque de sofisticación.

Su escote te permite alargar visualmente la silueta y es ideal para enmarcar los hombros con ese toque elegante, mientras que las telas ligeras y con movimiento que caracterizan a esta temporada son ideales para darle ese toque etéreo, que es capaz de transformar y equilibrar tu look para lograr un resultado que se sienta armonioso y luzca ligero y femenino.

Los vestidos con cuello halter tienen esa vibe ligera, romántica y con un toque etéreo que lo hace inolvidable (Vestido Halter,$1,799, con detalles de lazos. www2.hm.com)

Vestidos florales con efecto drapeado

Los vestidos con drapeados se han convertido en uno de los favoritos, y por el que siempre podremos apostar, gracias a la versatilidad que tienen para adaptarse a cualquier ocasión que tengamos en mente con total naturalidad. Su silueta suave y ligera que cae de forma sutil lo hace ideal para poder crear looks sofisticados sin esfuerzo.

Y esta opción con estampado floral de la marca Guess es ideal para lograr ese equilibrio perfecto entre lo delicado y lo moderno, por la cual podrás apostar en esta temporada y que sin duda amarás.

Los vestidos con drapeado son esa pieza que se mantiene en tendencia y que nunca falla. (Vestido Guess,$2,290,Linda. www.guess.mx)

Las últimas tendencias nos han dejado claro que, más allá de mantenerse en lo clásico, el estampado floral sigue encontrando nuevas formas para destacar en esta temporada con total naturalidad y modernidad.