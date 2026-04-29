Cómo dominar la tendencia boho chic con cosas que seguro tienes en tu clóset

La tendencia boho chic es un estilo que se basa en una estética que busca transmitir un espíritu libre. Jane Birkin, Stevie Nicks o Janis Joplin fueron exponentes de este estilo mezclando romanticismo, rebeldía y un toque de sensibilidad que rompía con las normas de vestimenta más comunes. Años después, figuras como Kate Moss y Sienna Miller lo reinterpretaron, llevándolo a una línea urbana y más contemporánea que terminó por posicionar su lugar en la moda dejando de ser bohemio a ser lo que conocemos ahora como boho chic.
En 2026, esta tendencia es reconocida por prendas ligeras como vestidos largos, blusas vaporosas, pantalones amplios, en materiales como el lino, algodón, crepé, o encaje y técnicas como el crochet, bordados o transparencias, que sin duda, aportan textura sin saturar. El boho chic ya no solo se ve en festivales, ahora es un statement para quienes lo adaptan a su estilo.