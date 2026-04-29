Cómo dominar la tendencia boho chic con cosas que seguro tienes en tu clóset

La fórmula perfecta para un look boho chic con lo que tienes en tu closet

La fórmula empieza con contrastes bien pensados, entre texturas, cortes, layers y accesorios. Ubica una prenda con movimiento, puede ser un vestido suelto, una blusa amplia o incluso una falda ligera. El tip está en dejar que esa pieza sea la base del look y construir alrededor sin complicarlo demasiado. Si tu outfit se siente muy plano, agrega textura, algo con caída o un detalle sutil como encaje o bordado ya cambia por completo la intención.

Aquí podemos ver que hay mucha armonía en el look, shirt básica, pantalones como prenda protagonista, detalles en accesorios como bolsa, pañuelo en la cabeza y lentes de sol (vía Instagram (@louisevgrxx))

Después, equilibra sin perder naturalidad. Si llevas algo muy fluido arriba, compénsalo con una parte de abajo más entallada, sin caer en lo skinny, como unos jeans rectos o pantalones que te marquen un poco la silueta. Si es al revés, deja que la parte inferior tenga movimiento y mantén lo de arriba más basic. Recuerda que se trata de que se vea relajado.

Un look relajado y bien logrado, con mucha fluidez, colores bien combinados y texturas versátiles (vía Instagram (@natmosca)

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Por último, cierra con detalles que se sientan únicos, la verdad es que no necesitas mil accesorios con uno o dos bien elegidos funciona, como un collar con textura, un cinturón o un bolso que rompa con lo básico. Si al verte al espejo sientes que no estás “demasiado producida”, sino cómoda pero con estilo, ya estás en el punto exacto y trendy del boho chic en 2026.