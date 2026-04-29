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Moda

Cómo dominar la tendencia boho chic con cosas que seguro tienes en tu clóset

Más que una tendencia, es una forma de expresión. Te decimos cómo se transforma el estilo de boho chic y cómo adaptarlo con lo que ya tienes en tu clóset.
mié 29 abril 2026 04:32 PM
Tendencia boho chic by zara.jpg
Un ejemplo que lo tiene todo, ligero, femenino y con ese aire boho chic perfecto (Vestido gasa olanes $999, Zara, www.zara.com)

La tendencia boho chic es un estilo que se basa en una estética que busca transmitir un espíritu libre. Jane Birkin, Stevie Nicks o Janis Joplin fueron exponentes de este estilo mezclando romanticismo, rebeldía y un toque de sensibilidad que rompía con las normas de vestimenta más comunes. Años después, figuras como Kate Moss y Sienna Miller lo reinterpretaron, llevándolo a una línea urbana y más contemporánea que terminó por posicionar su lugar en la moda dejando de ser bohemio a ser lo que conocemos ahora como boho chic.

En 2026, esta tendencia es reconocida por prendas ligeras como vestidos largos, blusas vaporosas, pantalones amplios, en materiales como el lino, algodón, crepé, o encaje y técnicas como el crochet, bordados o transparencias, que sin duda, aportan textura sin saturar. El boho chic ya no solo se ve en festivales, ahora es un statement para quienes lo adaptan a su estilo.

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La fórmula perfecta para un look boho chic con lo que tienes en tu closet

La fórmula empieza con contrastes bien pensados, entre texturas, cortes, layers y accesorios. Ubica una prenda con movimiento, puede ser un vestido suelto, una blusa amplia o incluso una falda ligera. El tip está en dejar que esa pieza sea la base del look y construir alrededor sin complicarlo demasiado. Si tu outfit se siente muy plano, agrega textura, algo con caída o un detalle sutil como encaje o bordado ya cambia por completo la intención.

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Aquí podemos ver que hay mucha armonía en el look, shirt básica, pantalones como prenda protagonista, detalles en accesorios como bolsa, pañuelo en la cabeza y lentes de sol (vía Instagram (@louisevgrxx))

Después, equilibra sin perder naturalidad. Si llevas algo muy fluido arriba, compénsalo con una parte de abajo más entallada, sin caer en lo skinny, como unos jeans rectos o pantalones que te marquen un poco la silueta. Si es al revés, deja que la parte inferior tenga movimiento y mantén lo de arriba más basic. Recuerda que se trata de que se vea relajado.

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Un look relajado y bien logrado, con mucha fluidez, colores bien combinados y texturas versátiles (vía Instagram (@natmosca)
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Por último, cierra con detalles que se sientan únicos, la verdad es que no necesitas mil accesorios con uno o dos bien elegidos funciona, como un collar con textura, un cinturón o un bolso que rompa con lo básico. Si al verte al espejo sientes que no estás “demasiado producida”, sino cómoda pero con estilo, ya estás en el punto exacto y trendy del boho chic en 2026.

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Los cinturones son uno de los accesorios más vistos en esta tendencia, no hay duda, un buen cinturón eleva cualquier look (vía Instagram (@lovelysalta))

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¿Necesitas más inspo para lograr ese dream look boho chic?

De las celebridades a tu clóset


Hoy, el boho chic vive en una nueva generación de referentes que lo reinterpretan desde su propio estilo como Vanessa Hudgens, Zoë Kravitz o Matilda Djerf demostrando que no hay una sola forma de usarlo y sobre todo que es una tendencia que puedes adaptar a tu propio gusto.

El secreto está en cómo te inspiras

En cuanto a marcas, hay varias que cuentan con piezas muy boho chic en su catálogo. Firmas como Free People, Brownie, Stradivarius, Studio F, Zara o Mango tienen piezas increíbles que puedes integrar fácilmente, mientras que opciones más artesanales o de segunda mano también son perfectas para jugar con varias opciones y darle autenticidad al look.

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la actriz que no pierde oportunidad para stylear la tendencia Boho Chic (Vía Instagram (@vanessahudgens))

El truco está en no copiar tal cual, sino en identificar patrones, qué tipo de prendas se repiten, cómo combinan texturas o qué accesorios elevan el look… Guardar referencias y adaptarlas a lo que ya tienes en tu clóset es lo que realmente hace que el estilo se sienta tuyo.

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