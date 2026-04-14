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Moda

Los 'jorts' son el regreso más controversial: ¿los amas o los odias?

Seguimos con la estética Y2K y los 'jorts' ("jeans shorts") están de vuelta reflejando una estética anti-perfecta; ¿te atreves a usarlos?
mar 14 abril 2026 07:57 PM
Regresan los jorts
Los jorts son la nueva tendencia que todas tenemos que probar (via Instagram (@maaikelothmann))

Este 2026 tenemos muchas prendas Y2K y claro que los jorts no se podían quedar atrás. Llegaron sin pedir permiso y se posicionan como una tendencia que no busca gustar, sino que busca provocar.

Es un momento en el que la moda abraza lo imperfecto con prendas que no son para todos.

Los jorts son la mezcla entre jeans y shorts, pantalones de mezclilla cortados como shorts con un fit largo y baggy.

Es el momento de experimentar con nuestros looks y darles un giro desafiante e imperfecto. Quédate aquí para saber cómo stylearlos de la forma más cool.

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¿Quieres saber si los 'jorts' son para ti? Aquí te van algunos tips de cómo llevarlos

Contraste sofisticado

Si lo tuyo es el estilo elegante, esta es tu mejor opción para llevar los jorts de la forma más cool.

Puedes acompañarlos con un blazer estructurado, una camisa en tono neutro y zapatos estilo mary jane para mantener la línea sofisticada.

Si no quieres arriesgar mucho, te recomendamos llevar jorts blancos o mezclilla clara, pero no dudes en adaptarlos a tu estilo.

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Lleva tus jorts con un blazer para elevar el look (via Instagram (@missjamiefirth))

Equilibrando proporciones

Los jorts son conocidos por tener un fit baggy que va por debajo de la rodilla. Una gran opción es equilibrar proporciones con un top ajustado, puede ser una tank top blanca si quieres mantener el look minimalista, o un corsé si quieres salir un poco más de tu zona de confort.

Acompaña este look de tacones o botas largas para dale un toque único.

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Crea el balance perfecto con un top ajustado (via Instagram (@eliannaarvizu))

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Estilizando tu silueta

No todos los jorts tienen que ser denim, también puedes optar por jorts de piel, lana o poliéster. Si lo que buscas es estilizar tu silueta sin quedarte atrás en este trend, esta es tu mejor opción.

Puedes llevar un look monocromático, acompañando los jorts de una blusa cuello de tortuga y stylearlos con un cinturón que acentúe tu figura. Acompáñalo de botas largas o tacones stiletto para elevar el look.

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El look monocromático más cool es con un par de jorts (via Instagram (@thecoolhour))

Look effortless

Los jorts son una prenda que nos da ese look effortless que a muchas nos gusta.

Armando un outfit increíble sin pasar tanto tiempo styleandolo, tu mejor opción será una blusa en el color que más te guste.

Para mantener la misma estética, acompaña este look de unos tenis casuales y si quieres arriesgar un poco, puedes llevar calcetas largas para dar un pop de color.

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A todas nos encantan los looks effortless y los jorts son el complemento perfecto (via Instagram (@leejeansaustralia))

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Básico minimalista

Lo básico nos encanta y siempre es una gran opción cuando no queremos arriesgar o salir de nuestra zona de confort.

Los jorts también pueden ser parte de un look minimalista, el secreto está en acompañarlos de una blusa, camisa o tank top en tonos neutros.

Asegúrate de mantener el estilo simple y complementa este look de tenis o flats que sigan la misma gama de colores.

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Los jorts también pueden ser parte de un look básico minimalista (via Instagram (@marthawr))

Total baggy

Si los jorts siguen una estética, es la baggy y tú también puedes seguir la misma línea.

Puedes optar por un total look baggy, acompañando tus jorts de una t-shirt oversized y una sobrecamisa larga.

Para complementar el outfit, puedes llevar tenis o loafers chunky, sin perder la estética.

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Total look baggy para no perder el mismo estilo (via Instagram (@maureenmoores_))
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Outfits para Coachella inspirados en Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, headliners del momento Coachella se ha convertido en un festival donde la música y la moda se mezclan para crear la vibe perfecta, y los headliners de esta edición se convierten en nuestra inspiración perfecta para definir nuestros looks.

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Ropa y outfits Moda

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abril 2026

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