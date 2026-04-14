Los 'jorts' son el regreso más controversial: ¿los amas o los odias?

Este 2026 tenemos muchas prendas Y2K y claro que los jorts no se podían quedar atrás. Llegaron sin pedir permiso y se posicionan como una tendencia que no busca gustar, sino que busca provocar.

Es un momento en el que la moda abraza lo imperfecto con prendas que no son para todos.

Los jorts son la mezcla entre jeans y shorts, pantalones de mezclilla cortados como shorts con un fit largo y baggy.

Es el momento de experimentar con nuestros looks y darles un giro desafiante e imperfecto. Quédate aquí para saber cómo stylearlos de la forma más cool.