Se acerca Coachella y esta es nuestra inspo para lograr el mejor beauty look

Inspo para lograr el look perfecto para Coachella

El estilo más seguido

El boho chic es el estilo que predomina en el festival. Si quieres irte por algo cool y sin arriesgar mucho, esta es tu opción. Te recomendamos llevar una base ligera con acabado luminoso, sombras en tonos nude y un poco de highlight en el lagrimal para levantar la mirada. La gama de color es súper importante, asegúrate de llevar tonos tierra, beige y café.

El beauty look perfecto sin duda puede ser con la estética boho (via Instagram (@leoniehanne))

Acompaña este look de ondas suaves y accesorios con el cabello que le den un toque único al resto del look. Lo que esta estética busca seguir, es una vibe relajada y effortless.

Juega con colores y texturas

Claro que nos gusta seguir tendencias, pero nos encanta más dejar nuestra esencia en cada look. Si a ti te gusta arriesgar un poco más y no seguir todas las tendencias, puedes hacer una mezcla de todos los trends que te gustan y crear tu propia estética para el festival.

Es el momento perfecto para experimentar con colores y texturas. (via Instagram (@kelseyhopmanmakeup))

Juega con colores y texturas, puedes hacerlo con tonos vibrantes, brillos y peinados más atrevidos que llamen la atención. Recuerda que todo está en los detalles, no te olvides de llevar buenos accesorios, en este caso pueden ser maximalistas para lograr un look único.