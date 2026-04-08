Se acerca Coachella y esta es nuestra inspo para lograr el mejor beauty look

Cada año California es sede de uno de los festivales más exitosos del mundo. Coachella se convierte en el punto de encuentro perfecto para amantes tanto de la música como de la moda y belleza, lo que lo convierte en el spot ideal para llevar looks increíbles que juegan con las tendencias del momento y, sin duda, también imponen nuevas.
En este festival, muchos quieren verse increíbles bajo una misma estética, pero con un toque único y especial a cada outfit y que mejor que hacerlo de la mano de un beauty look perfecto . Quédate aquí para tener la mejor inspo y el look perfecto en Coachella.
Publicidad
Inspo para lograr el look perfecto para Coachella
El estilo más seguido
El boho chic es el estilo que predomina en el festival. Si quieres irte por algo cool y sin arriesgar mucho, esta es tu opción. Te recomendamos llevar una base ligera con acabado luminoso, sombras en tonos nude y un poco de highlight en el lagrimal para levantar la mirada. La gama de color es súper importante, asegúrate de llevar tonos tierra, beige y café.
Acompaña este look de ondas suaves y accesorios con el cabello que le den un toque único al resto del look. Lo que esta estética busca seguir, es una vibe relajada y effortless.
Juega con colores y texturas
Claro que nos gusta seguir tendencias, pero nos encanta más dejar nuestra esencia en cada look. Si a ti te gusta arriesgar un poco más y no seguir todas las tendencias, puedes hacer una mezcla de todos los trends que te gustan y crear tu propia estética para el festival.
Juega con colores y texturas, puedes hacerlo con tonos vibrantes, brillos y peinados más atrevidos que llamen la atención. Recuerda que todo está en los detalles, no te olvides de llevar buenos accesorios, en este caso pueden ser maximalistas para lograr un look único.
Publicidad
Desierto minimalista
La estética minimalista es la prueba de que no todo tiene que ser exceso para destacar, y en este caso la estética desértica es el mejor ejemplo. Si lo que buscas es un beauty look sencillo, con colores claros, tu mejor opción está inspirada en el desierto. Asegúrate de llevar tonos neutros, un poco de beige con tonos cafés.
Es una estética que va de la mano con el boho, pero se torna en algo más simple y elegante, estamos seguras que captará mil miradas. No dudes de acompañarlo de un clean look o una trenza un poco más arreglada.
Y2K por todos lados
Este 2026 tenemos súper de regreso la estética Y2K, no te preocupes porque también la estaremos viendo en Coachella. Después de tener tonos neutros, el Y2K nos llena de colores vibrantes y una vibe muy girly.
Si este año quieres llevar un look siguiendo este aesthetic, tienes que empezar por sombras coloridas, delineados gráficos y un lip combo con mucho gloss. Enfócate en crear un look divertido y arriesgado, sin perder la esencia chic que caracteriza a este festival.
Publicidad
La importancia del beauty look
El outfit sin duda es la pieza más importante para un buen look, pero no puede serlo si no va de la mano de un buen makeup. Este es el momento para usar todos los productos de belleza que te puedes imaginar, desde glitter hasta pedrería por todo el cuerpo, entre más divertido, mejor. Juega con la sombra de ojos, llevando tonos más atrevidos y que llamen la atención, esto acompañado de un peinado messy, ya sea con ondas, trenzas o chongos. Adapta todo a tu estilo, pero no tengas miedo de probar y arriesgar.
Todas queremos llevar los mejores looks y sentirnos las más guapas, por eso es súper importante que siempre le des esos toques únicos a tus estilos. Puedes tomar como inspo todos estos aesthetics y crear uno propio, reflejando tu esencia sin perder el glamour. Es tu momento de probar y divertirte, juega con los accesorios y el makeup para darle un giro inesperado a cada uno de tus looks.