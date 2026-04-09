Esta es tu guía para el mejor shopping en Ánima Village en Los Cabos

El día de shopping perfecto

First stop: Coach

Sí, todos hemos tenido una pieza atemporal de Coach, puede ser tu primera bolsa, la cartera que te regalaron de cumpleaños o un accesorio que hoy en día conservas. Esta marca destaca por su trabajo en piel y por diseños que logran ser clásicos y actuales al mismo tiempo. Bolsas, accesorios y piezas clave que elevan cualquier outfit sin esfuerzo. Sin duda, esta debe ser tu primera parada en Ánima Village.

Amamos cuando puedes encontrar todos los esenciales y básicos en un mismo lugar. (Cortesía)

Victoria’s Secret, el imperdible en Los Cabos

Más allá de la lencería, Victoria’s Secret es como un universo completo de self-care. Fragancias, body care, trajes de baño y piezas cómodas que equilibran sensualidad con confort, son algunas de las cosas que encontrarás aquí. El nuevo espacio de Victoria’s Secret es luminoso, femenino y fácil de recorrer.

Vamos por los clásicos más cool a Rag & Bone

Minimalismo neoyorquino con espíritu relajado, así se podría describir Rag & Bone. Esta marca apuesta por básicos elevados, cortes impecables y materiales que hablan por sí solos. Es ese tipo de lugar donde cada prenda que necesitas si lo que buscas es que dure y que combine con todo. Obvio tenía que estar en Ánima Village.