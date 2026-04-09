Esta es tu guía para el mejor shopping en Ánima Village en Los Cabos

Hace unos meses abrió sus puertas Ánima Village en Los Cabos, San Lucas, un destino comercial donde la naturaleza y la cultura conviven con una estética cuidada al detalle. Más que un centro comercial, es un punto de encuentro pensado para descubrir marcas en un entorno que invita a quedarse.
Visitamos el espacio para conocer algunas de sus aperturas más relevantes y recorrer de primera mano la esencia de cada tienda. Estas son las que tienes que tener en el radar.
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El día de shopping perfecto
First stop: Coach
Sí, todos hemos tenido una pieza atemporal de Coach, puede ser tu primera bolsa, la cartera que te regalaron de cumpleaños o un accesorio que hoy en día conservas. Esta marca destaca por su trabajo en piel y por diseños que logran ser clásicos y actuales al mismo tiempo. Bolsas, accesorios y piezas clave que elevan cualquier outfit sin esfuerzo. Sin duda, esta debe ser tu primera parada en Ánima Village.
Victoria’s Secret, el imperdible en Los Cabos
Más allá de la lencería, Victoria’s Secret es como un universo completo de self-care. Fragancias, body care, trajes de baño y piezas cómodas que equilibran sensualidad con confort, son algunas de las cosas que encontrarás aquí. El nuevo espacio de Victoria’s Secret es luminoso, femenino y fácil de recorrer.
Vamos por los clásicos más cool a Rag & Bone
Minimalismo neoyorquino con espíritu relajado, así se podría describir Rag & Bone. Esta marca apuesta por básicos elevados, cortes impecables y materiales que hablan por sí solos. Es ese tipo de lugar donde cada prenda que necesitas si lo que buscas es que dure y que combine con todo. Obvio tenía que estar en Ánima Village.
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Nuestra siguiente parada: Guess
El ADN sexy y californiano de Guess se siente desde el primer momento en el que entras a su nueva tienda en Ánima Village. Denim icónico, siluetas ajustadas y ese aire effortless que funciona perfecto para el mood de Los Cabos. La tienda está pensada para armar looks completos que van del día a la noche sin complicaciones.
Para consentirte un poco no hay duda, Bath and Body Works es LA opción
Entrar a Bath & Body Works es una experiencia sensorial. Aromas envolventes, velas, jabones y productos de cuidado personal que convierten cualquier rutina en un momento especial. Ideal para llevarte un pedazo del viaje a casa. Además, encontrarás artículos originales que no vas a poder dejar ir.
Let’s get physical con Nike
¿Hay algo mejor que hacer ejercicio en la playa? Sabemos que la respuesta es no, así que Nike es la mejor opción para armar tus looks deportivos y motivarte aún más para ejercitarte. La marca ofrece desde piezas técnicas para entrenar hasta básicos athleisure que funcionan dentro y fuera del gimnasio. Un must para quienes buscan comodidad sin perder estética.
Ánima Village se posiciona como uno de los nuevos spots clave en Los Cabos. Un lugar donde el shopping se vuelve parte de la experiencia del viaje, entre arquitectura, paisaje y marcas que definen el momento.