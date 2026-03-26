Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Vestidos de primavera: las siluetas y colores que dominarán la temporada

Los vestidos regresan para ser protagonistas de la primavera. Con siluetas ligeras y colores llamativos, así como luminosos, estos vestidos no podrán faltar en tu clóset.
jue 26 marzo 2026 02:34 PM
vestido
Los vestidos son el must para primavera, estos son algunos de nuestros favoritos. (Spotlight)

Con la llegada de la primavera y los días cálidos, nuestro clóset comienza a cambiar y las prendas ligeras se convierten en las protagonistas. Y una de ellas que no pueden faltar para esta temporada son los vestidos.

Con estilos minimalistas, románticos, diferentes estampados y con siluetas fluidas, los vestidos son una prenda versátil que te permitirá crear looks femeninos y frescos que se podrán adaptar a diferentes planes, desde lo más relajado hasta lo sofisticado y de noche con una vibra chic y en tendencia que no dejará el estilo de lado .

Publicidad

Vestidos de primavera: las siluetas y colores que dominarán la temporada

Vestidos románticos

Los vestidos románticos son un básico que siempre regresa para la temporada de primavera. Se caracterizan por su diseño femenino que ayuda a realzar la silueta a través de tejidos como el encaje, tul, seda y algodón, además de detalles como estampados florales, lazos, moños y volantes. Son la opción ideal si buscas un estilo fresco, delicado y femenino.

Vestido romantico.jpg
Los vestidos románticos se caracterizan por su vibra femenina y elegante, con diseños de encaje, estampados florales y volantes. (SIENNA RUFFLE,$10,000 MAXI DRESS. www.allsaints.com)

Mini vestidos

Los mini vestidos son uno de los cortes favoritos para la primavera gracias a su estética juvenil y a la vibra fresca y relajada que transmiten con sus diseños. Son ideales para el clima cálido y si lo que buscas es un look cómodo pero con estilo, ya que su versatilidad permite combinarlos fácilmente con sandalias, flats o tenis.

Vestido mini.jpg
Los minivestidos se caracterizan por su estilo fresco y juvenil; son ideales si lo que buscas es un look relajado para la temporada de primavera. (Minivestido recto,$3,890, con adornos. www.abercrombie.com.mx)

Publicidad

Vestidos asimétricos

Las siluetas asimétricas en los vestidos son la opción perfecta para darle un toque moderno y diferente a los clásicos diseños de primavera. Sus cortes diagonales e irregulares ayudan a estilizar y resaltar la silueta, lo cual aporta movimiento y le da una vibra sofisticada, y su versatilidad le permite adaptarse a planes casuales así como más formales.

Vestido asimetrico.jpg
Si lo que buscas es un look moderno, los vestidos asimétricos son ideales; sus cortes irregulares te ayudarán a crear ese toque de movimiento. (Vestido asimétrico de tirantes, $2,199, olanes de encaje. www.zara.com)

Vestidos en tono verde

El verde se posiciona como uno de los tonos más populares de la primavera, y se caracteriza por transmitir frescura y calma, y su versatilidad le permite adaptarse tanto para eventos formales como casuales, y el tono le permite combinarlo con joyería sutil y tonos nude para crear un look diferente pero sin perder la elegancia.

Vestido tono verde.jpg
Para la temporada de primavera, los vestidos en tono verde son ideales para dar un toque sofisticado y fresco a tu look. (Vestido escote,$699,pico crepé-pistacho. www.zara.com)

Publicidad

Vestido con flecos

Los flecos se mantienen en tendencia y en esta temporada son ideales para dar textura y movimiento a los vestidos, y si lo que buscas es un estilo más bohemio y con versatilidad, este tipo de vestidos es perfecto para crear un look más creativo y con estilo.

Vestido flecos.jpg
Los flecos en los vestidos son el detalle ideal para añadir textura y movimiento, siendo la prenda ideal para crear una estética boho y chic. (Vestido satinado,$6,800, asimétrico con flecos. www.shop.mango.com)

Con estilos románticos, midi, asimétricos o con movimiento, los vestidos nos demuestran por qué son el must de la primavera y que no pueden faltar en tu clóset. Siendo la prenda ideal para crear un look moderno, femenino y que transmita frescura, capaz de adaptarse a cualquier estilo con total naturalidad.

PORTADA (4).jpg
Moda

John Galliano x ZARA: todo lo que debes saber sobre esta colaboración

Tags

moda Vestidos Temporada Primavera-Verano

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad