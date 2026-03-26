Con la llegada de la primavera y los días cálidos, nuestroclósetcomienza a cambiar y las prendas ligeras se convierten en las protagonistas. Y una de ellas que no pueden faltar para esta temporada son los vestidos.
Con estilos minimalistas, románticos, diferentes estampados y con siluetas fluidas, los vestidos son una prenda versátil que te permitirá crear looks femeninos y frescos que se podrán adaptar a diferentes planes, desde lo más relajado hasta lo sofisticado y de noche con una vibra chic y en tendencia que no dejará el estilo de lado .
Publicidad
Vestidos de primavera: las siluetas y colores que dominarán la temporada
Vestidos románticos
Los vestidos románticos son un básico que siempre regresa para la temporada de primavera. Se caracterizan por su diseño femenino que ayuda a realzar la silueta a través de tejidos como el encaje, tul, seda y algodón, además de detalles como estampados florales, lazos, moños y volantes. Son la opción ideal si buscas un estilo fresco, delicado y femenino.
Mini vestidos
Los mini vestidos son uno de los cortes favoritos para la primavera gracias a su estética juvenil y a la vibra fresca y relajada que transmiten con sus diseños. Son ideales para el clima cálido y si lo que buscas es un look cómodo pero con estilo, ya que su versatilidad permite combinarlos fácilmente con sandalias, flats o tenis.
Publicidad
Vestidos asimétricos
Las siluetas asimétricas en los vestidos son la opción perfecta para darle un toque moderno y diferente a los clásicos diseños de primavera. Sus cortes diagonales e irregulares ayudan a estilizar y resaltar la silueta, lo cual aporta movimiento y le da una vibra sofisticada, y su versatilidad le permite adaptarse a planes casuales así como más formales.
Vestidos en tono verde
El verde se posiciona como uno de los tonos más populares de la primavera, y se caracteriza por transmitir frescura y calma, y su versatilidad le permite adaptarse tanto para eventos formales como casuales, y el tono le permite combinarlo con joyería sutil y tonos nude para crear un look diferente pero sin perder la elegancia.
Publicidad
Vestido con flecos
Los flecos se mantienen en tendencia y en esta temporada son ideales para dar textura y movimiento a los vestidos, y si lo que buscas es un estilo más bohemio y con versatilidad, este tipo de vestidos es perfecto para crear un look más creativo y con estilo.
Con estilos románticos, midi, asimétricos o con movimiento, los vestidos nos demuestran por qué son el must de la primavera y que no pueden faltar en tu clóset. Siendo la prenda ideal para crear un look moderno, femenino y que transmita frescura, capaz de adaptarse a cualquier estilo con total naturalidad.