Zara celebra 50 años en la moda y en nuestros clósets

Zara rinde tributo a cinco décadas desde la apertura de su primera tienda en A Coruña, España, el 9 de mayo de 1975. Este proyecto local se ha transformado en la marca que r evolucionó la moda con su enfoque innovador y accesible, marcando un compromiso con la democratización de las tendencias.

Para conmemorar, Zara lanzó una campaña inédita con el fotógrafo Steven Meisel, que reunió a 50 supermodelos icónicas para rendir homenaje a cinco décadas de estilo. La celebración también incluye una colección cápsula especial y la renovación de su primera tienda para revivir su historia.