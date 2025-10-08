Publicidad

Moda

Zara celebra 50 años en la moda y en nuestros clósets

La icónica marca española Zara celebra sus 50 años con un homenaje a su legado y estilo a través de una campaña con 50 supermodelos y una colección especial.
mié 08 octubre 2025 02:07 PM
Zara 50
Steven Meisel da vida a una serie de imágenes con 50 de las mejores modelos del mundo (Vía Zara)

Zara rinde tributo a cinco décadas desde la apertura de su primera tienda en A Coruña, España, el 9 de mayo de 1975. Este proyecto local se ha transformado en la marca que r evolucionó la moda con su enfoque innovador y accesible, marcando un compromiso con la democratización de las tendencias.

Para conmemorar, Zara lanzó una campaña inédita con el fotógrafo Steven Meisel, que reunió a 50 supermodelos icónicas para rendir homenaje a cinco décadas de estilo. La celebración también incluye una colección cápsula especial y la renovación de su primera tienda para revivir su historia.

Campaña y colección aniversario de Zara

La campaña "50 Years 50 Icons" captura la energía y elegancia de las 50 modelos vestidas con looks en blanco y negro. De fondo se escucha I Feel Love de Donna Summer como la canción principal y creando un ambiente nostálgico que conecta con varias generaciones.

La colección cápsula tiene prendas minimalistas y versátiles como: vestidos slip, trajes sastre, abrigos y pantalones de cuero para un clóset contemporáneo. También destaca una camiseta con la foto de las 50 modelos, cuya venta apoya a Women’s Earth Alliance.

playera Zara
Playera conmemorativa (Playera fotográfica Steven Meisel 50TH Anniversary, MXN$ 699.00, ZARA)

Eventos y experiencias especiales por el aniversario 50 de Zara

La tienda original de A Coruña se transformó en un espacio de homenaje con cafetería y boutique. Los visitantes pueden explorar piezas exclusivas y revistas de moda desde 1975 para revivir la historia de Zara.

zara tienda
La nueva tienda es una experiencia que nos transporta a 1975 pero con una innovación en todos los sentidos. (Vía Zara)

Paralelamente, la Cúpula Atlántica en A Coruña presenta la instalación inmersiva "50 Songs of the Sea" de Es Devlin, que ofrece una experiencia artística única. Estas iniciativas integran moda, cultura y arquitectura con el público para conectar de manera innovadora con su público.

la cúpula
La obra "50 Songs of the Sea" celebra a Zara usando poesía, danza, música y luz. En la Cúpula Atlántica, los visitantes disfrutan de vistas panorámicas y de un bar con selección de comida y bebida. (Vía Zara)

Legado e impacto global de Zara

Zara revolucionó el sector con el modelo de fast fashion, renovando colecciones cada dos semanas y adaptándose al consumidor. Este sistema, creado por Amancio Ortega, solidificó su liderazgo, siendo imitado, pero no igualado.

zara
Colección "50 Years 50 Icons" (Vía Zara)

Su expansión global, con más de 600 tiendas en Latinoamérica, transformó los hábitos de consumo. La celebración de sus 50 años reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la cultura en constante evolución.

modelos
"Una celebración única de la creatividad, la longevidad y el amor por la moda" (Vía Zara)
PORTADA.jpg
Moda

Los looks más cool de los invitados al desfile de CHANEL

Portada Quien Octubre 25

