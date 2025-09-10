Publicidad

Moda

Tendencia otoño 2025: el regreso del ante en zapatos y cómo llevarlo con estilo

Botas, mocasines y más: el ante se convierte en el material estrella de este otoño y se adueña del calzado con texturas suaves, tonos tierra y ese aire sofisticado que nunca pasa de moda.
mié 10 septiembre 2025 04:54 PM
SUEDE ZAPATOS.jpg
El ante regresa como la textura más chic del otoño.

El otoño trae consigo una textura que lo tiene todo: sofisticación, calidez y ese aire clásico que nunca falla. Hablamos del ante o suede, el material aterciopelado que regresa con fuerza para transformar desde botas hasta mocasines, transmitiendo elegancia y ese toque cozy tan propio de la temporada.

¿Qué es el ante?

El ante es un tipo de cuero con acabado suave y aterciopelado, obtenido de la parte interna de la piel de animales. Aunque es delicado y poco amigo de la lluvia, su elegancia lo ha convertido en un favorito eterno de los diseñadores y casas de lujo. Este otoño vuelve en el calzado, en tonos neutros, marrones y beige que dan ese aire otoñal y chic.

Zimmermann: Outside Arrivals- Paris Fashion Week - Womenswear Spring-Summer 2025
Calzado cozy que cambia el mood del look.

¿Por qué amamos el ante en zapatos?

Es versátil y atemporal. Puede ser boho, elegante o sporty según el diseño. Su textura convierte hasta el par más sencillo en un statement. Además, combina con absolutamente todo, desde denim hasta trajes sastre o vestidos midi. Eso sí, requiere un poco de cuidado, pero a cambio promete elevar tus looks toda la temporada. Como tip usa un spray protector para repeler agua y polvo, y guárdalos en bolsa de tela.

Dior m clp S26 123.jpg
Sofisticación en un calzado.

Los estilos de zapatos con ante y cómo llevarlos con estilo

Mocasines

Los mocasines de ante son la definición de effortless chic. Cómodos y elegantes, funcionan con jeans rectos, pantalones sastre, vestidos o faldas midi. Tienen ese toque preppy que todas amamos.

mocasines-icone
Los mocasines de ante son el nuevo effortless chic.

Bailarinas

Un clásico parisino en su versión más otoñal. Perfectas para looks minimalistas y sofisticados. Se ven increíbles con faldas o jeans.

Bailarinas ante.jpg
Minimalismo parisino con twist sofisticado.

Botas altas

El regreso más boho chic. Forradas en ante camel o marrón, con punta afilada o redonda, son el match perfecto para vestidos largos o faldas midi. Todo un fashion statement.

botas altas ante.jpeg
Todo un statement.

Kitten heels

Un básico en el clóset que con ante se transforma en un statement elegante y versátil. Ideal para ir a la oficina o una cena elegante. Suma ese aire sofisticado.

Zapato tacón ante
Los clásicos tacones reinventados.

Sneakers urbanos

El twist sporty a la tendencia. Los tenis de ante combinan comodidad y estilo, son perfectos para un look más relajado sin perder elegancia.

sneakers ante.jpg
El sporty touch que combina comodidad y estilo.
portadaseptiembre (1).jpg

