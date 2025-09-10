Tendencia otoño 2025: el regreso del ante en zapatos y cómo llevarlo con estilo

¿Qué es el ante?

El ante es un tipo de cuero con acabado suave y aterciopelado, obtenido de la parte interna de la piel de animales. Aunque es delicado y poco amigo de la lluvia, su elegancia lo ha convertido en un favorito eterno de los diseñadores y casas de lujo. Este otoño vuelve en el calzado, en tonos neutros, marrones y beige que dan ese aire otoñal y chic.

Calzado cozy que cambia el mood del look. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

¿Por qué amamos el ante en zapatos?

Es versátil y atemporal. Puede ser boho, elegante o sporty según el diseño. Su textura convierte hasta el par más sencillo en un statement. Además, combina con absolutamente todo, desde denim hasta trajes sastre o vestidos midi. Eso sí, requiere un poco de cuidado, pero a cambio promete elevar tus looks toda la temporada. Como tip usa un spray protector para repeler agua y polvo, y guárdalos en bolsa de tela.

Sofisticación en un calzado. (Getty Images)

Los estilos de zapatos con ante y cómo llevarlos con estilo

Mocasines

Los mocasines de ante son la definición de effortless chic. Cómodos y elegantes, funcionan con jeans rectos, pantalones sastre, vestidos o faldas midi. Tienen ese toque preppy que todas amamos.

Los mocasines de ante son el nuevo effortless chic. (Mocasines Icône, Hermès, $34,000, hermes.com)

Bailarinas

Un clásico parisino en su versión más otoñal. Perfectas para looks minimalistas y sofisticados. Se ven increíbles con faldas o jeans.