El otoño trae consigo una textura que lo tiene todo: sofisticación, calidez y ese aire clásico que nunca falla. Hablamos del ante o suede, el material aterciopelado que regresa con fuerza para transformar desde botas hasta mocasines, transmitiendo elegancia y ese toque cozy tan propio de la temporada.
Tendencia otoño 2025: el regreso del ante en zapatos y cómo llevarlo con estilo
¿Qué es el ante?
El ante es un tipo de cuero con acabado suave y aterciopelado, obtenido de la parte interna de la piel de animales. Aunque es delicado y poco amigo de la lluvia, su elegancia lo ha convertido en un favorito eterno de los diseñadores y casas de lujo. Este otoño vuelve en el calzado, en tonos neutros, marrones y beige que dan ese aire otoñal y chic.
¿Por qué amamos el ante en zapatos?
Es versátil y atemporal. Puede ser boho, elegante o sporty según el diseño. Su textura convierte hasta el par más sencillo en un statement. Además, combina con absolutamente todo, desde denim hasta trajes sastre o vestidos midi. Eso sí, requiere un poco de cuidado, pero a cambio promete elevar tus looks toda la temporada. Como tip usa un spray protector para repeler agua y polvo, y guárdalos en bolsa de tela.
Los estilos de zapatos con ante y cómo llevarlos con estilo
Mocasines
Los mocasines de ante son la definición de effortless chic. Cómodos y elegantes, funcionan con jeans rectos, pantalones sastre, vestidos o faldas midi. Tienen ese toque preppy que todas amamos.
Bailarinas
Un clásico parisino en su versión más otoñal. Perfectas para looks minimalistas y sofisticados. Se ven increíbles con faldas o jeans.
Botas altas
El regreso más boho chic. Forradas en ante camel o marrón, con punta afilada o redonda, son el match perfecto para vestidos largos o faldas midi. Todo un fashion statement.
Kitten heels
Un básico en el clóset que con ante se transforma en un statement elegante y versátil. Ideal para ir a la oficina o una cena elegante. Suma ese aire sofisticado.
Sneakers urbanos
El twist sporty a la tendencia. Los tenis de ante combinan comodidad y estilo, son perfectos para un look más relajado sin perder elegancia.