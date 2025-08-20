Publicidad

Moda

Que tu backpack se convierta en parte de tu look este regreso a clases

La clave está en elegir una que vaya con tu vibe sin tener que arriesgar cada look.
mié 20 agosto 2025 12:53 PM
Las mochilas son la opción perfecta para llevar todo lo que necesitas de forma cómoda y práctica. Pero encontrar una que se ajuste a tu estilo y personalidad no siempre es fácil. Por eso, aquí te dejamos algunas opciones para que elijas la que mejor se adapte a ti.

Las mochilas más cool para este back to school

Rock Chic

Si eres una persona creativa, amante de los detalles únicos y lo que llevas en tu día a día es tu laptop, iPad y, obvio, tu maquillaje, esta bolsa con ojillos es perfecta para ti. Combina con todo y el detalle metálico le da un toque original.

Desigual, Mochila tachuelas mediana, $2,490, Desigual

Clásico

Si tienes una vibra más elegante y no necesitas cargar demasiado, esta opción ligera y versátil será tu favorita. Los colores neutros le dan un aire clásico y casual, ideal para cualquier ocasión.

Longchamp, $4,199, Mochila Original menta Mujer, El Palacio de Hierro

Pop de color

Si eres la chica que necesita llevar mil cosas a la universidad, pero no renuncia a un estilo cute y colorido, esta mochila funcional con opciones en diferentes colores te va a encantar.

FJÄLLRÄVEN KANKEN, $3,846, Mochila casual unisex, www.liverpool.com

Sport

Si tu vibra es más deportiva y buscas comodidad sin perder estilo, esta mochila de Nike es ideal. Tiene múltiples compartimentos internos y externos, y está fabricada con materiales reciclados.

Nike, $2,399, Nike One, www.nike.com

Ligera

Para quienes buscan practicidad sin cargar de más, este modelo compacto y ligero es perfecto. Ideal para un look relajado y para llevar tu laptop, iPad y otros esenciales sin peso extra.

Kipling, $3,499, Mochila lisa Mujer, El Palacio de Hierro

Este regreso a clases es la oportunidad perfecta para encontrar esa mochila que no solo cumpla su función, sino que complemente y eleve cada look.

Moda

Cinturones: conoce las tendencias del accesorio más popular y chic de 2025

