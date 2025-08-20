Que tu backpack se convierta en parte de tu look este regreso a clases

Las mochilas más cool para este back to school

Rock Chic

Si eres una persona creativa, amante de los detalles únicos y lo que llevas en tu día a día es tu laptop, iPad y, obvio, tu maquillaje, esta bolsa con ojillos es perfecta para ti. Combina con todo y el detalle metálico le da un toque original.

Desigual, Mochila tachuelas mediana, $2,490, Desigual (www.desigual.com)

Clásico

Si tienes una vibra más elegante y no necesitas cargar demasiado, esta opción ligera y versátil será tu favorita. Los colores neutros le dan un aire clásico y casual, ideal para cualquier ocasión.

Longchamp, $4,199, Mochila Original menta Mujer, El Palacio de Hierro (www.elpalaciodehierro.com)

Pop de color

Si eres la chica que necesita llevar mil cosas a la universidad, pero no renuncia a un estilo cute y colorido, esta mochila funcional con opciones en diferentes colores te va a encantar.