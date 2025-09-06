Más cerca del trono: el príncipe Hisahito de Japón celebra su mayoría de edad un año después

El príncipe Hisahito, sobrino del emperador Naruhito, segundo en la línea de sucesión tras su padre, el príncipe Fumihito, recibió una cofia tradicional de seda negra y laca, símbolo de madurez, durante una ceremonia oficial en el Palacio Imperial de Tokio, este sábado.

El príncipe Hisahito de Japón celebró su mayoría de edad con una ceremonia imperial (STR/AFP)

“Cumpliré con mis deberes, consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la Familia Imperial”, declaró el príncipe, quien en realidad cumplió 19 años de edad, pero esperó hasta ahora para celebrar este rito, con el fin de concluir sus estudios de bachillerato en marzo.

El joven llevaba primreo un traje amarillo tradicional reservado a los menores de edad, al presentarse ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako. Luego se puso un atuendo oscuro reservado a los miembros adultos de la Familia Real y se subió a un carruaje para asistir al resto de la ceremonia.