Japón celebró este sábado la mayoría de edad del príncipe Hisahito, sobrino del emperador Naruhito, que por ser varón se ha convertido en heredero aparente al Trono del Crisantemo.
Más cerca del trono: el príncipe Hisahito de Japón celebra su mayoría de edad un año después
El príncipe Hisahito, sobrino del emperador Naruhito, segundo en la línea de sucesión tras su padre, el príncipe Fumihito, recibió una cofia tradicional de seda negra y laca, símbolo de madurez, durante una ceremonia oficial en el Palacio Imperial de Tokio, este sábado.
“Cumpliré con mis deberes, consciente de mis responsabilidades como miembro adulto de la Familia Imperial”, declaró el príncipe, quien en realidad cumplió 19 años de edad, pero esperó hasta ahora para celebrar este rito, con el fin de concluir sus estudios de bachillerato en marzo.
El joven llevaba primreo un traje amarillo tradicional reservado a los menores de edad, al presentarse ante el emperador Naruhito y la emperatriz Masako. Luego se puso un atuendo oscuro reservado a los miembros adultos de la Familia Real y se subió a un carruaje para asistir al resto de la ceremonia.
¿Quién es el príncipe Hisahito de Japón, sobrino del emperador y heredero del Trono del Crisantemo?
El príncipe Hisahito de Akishino nació el 6 de septiembre de 2006 en el Hospital Aiiku de Tokio. Es hijo del príncipe Fumihito (heredero al Trono del Crisantemo) y de la princesa Kiko.
Su llegada representó un acontecimiento histórico para Japón, ya que fue el primer varón nacido en la Familia Imperial en más de cuarenta años, lo que aseguró la continuidad de la línea sucesoria masculina marcada por la ley sálica.
Desde sus primeros años, Hisahito creció bajo una atención mediática discreta pero constante, pues se convirtió en el tercer en la línea al trono después de su padre y su tío, el emperador Naruhito.
Educado en instituciones japonesas, su infancia transcurrió con una estricta combinación de formación académica y disciplina imperial, siempre bajo el resguardo de una familia que lo ha mantenido alejado de la vida pública en exceso, consciente de la responsabilidad que carga desde su nacimiento.
La princesa Aiko de Japón: la hija del emperador Naruhito que, por ley, no puede heredar el Trono de su padre
La única hija del emperador Naruhito, la princesa Aiko, de 23 años, no puede suceder a su padre por la aplicación de la ley sálica que está vigente desde 1947, una norma que excluye a las mujeres de la sucesión imperial; una disposición criticada por un comité de la ONU.
Según la Ley de la Casa Imperial, sólo los varones que descienden por línea masculina pueden acceder al trono. Por ello, el heredero es el príncipe Akishino, hermano menor del emperador, y después de él está su hijo, el príncipe Hisahito, actualmente el único varón de su generación dentro de la Familia Imperial japonesa. Esta restricción mantiene fuera de la línea sucesoria a Aiko, a pesar de ser hija del soberano reinante.
La sucesión imperial ha sido un tema de debate en Japón durante décadas y nueve de cada diez japoneses apoyan que una mujer pueda acceder al trono, según una encuesta de la agencia de prensa Kyodo. Aunque la Familia Imperial no tiene poder político, conserva un gran valor simbólico en la sociedad japonesa.
Con información de AFP