Fórmula 1 en México: así se vivió el fin de semana entre fiestas, música y mucha velocidad

Y uno de los primeros grandes encuentros fuera de la pista ocurrió el viernes por la noche en Soho House Mexico City, donde se llevó a cabo una edición especial de Afterwork by Heineken.

Invitados especiales de la marca y socios del club se reunieron para disfrutar de una fiesta que puso el ambiente desde el primer día del Gran Premio.

La música corrió a cargo de Parcels, la banda australiana que se ha ganado un lugar en la escena internacional gracias a su mezcla de funk, disco y sonidos electrónicos.



Fórmula 1: Gran Premio de la Ciudad de México (Cortesía)

Su propuesta, con ritmos muy bailables y una energía que invita a no quedarse sentado, fue el acompañamiento perfecto para una noche en la que no faltaron los buenos drinks, la música y las ganas de celebrar.

