¿Sabes cómo comportarte en un escenario social y profesional? Aprende de etiqueta en Royal Etiquette & Protocol

Pues este pensamiento no es exclusivo de la hospitalidad ni de la mesa, se extiende al ámbito profesional donde cada detalle de tu imagen (el rol que tomas como anfitrión, modales en la mesa y tu comportamiento en general) importa para alcanzar tus objetivos. Es parte de generar coherencia con quien eres y lo que quieres.



Por eso, más que solo aprender a elegir la vajilla correcta y acomodar los cubiertos en el orden apropiado, en Royal Etiquette & Protocol aprenderás a cómo cuidar tu marca personal en cualquier entorno social y profesional para que puedas comunicar aquello que te interesa con seguridad y sofisticación.