La manera en la que hablas, te presentas, agradeces, te disculpas, y hasta cómo atiendes a los invitados en tu casa, sí importa. Además de ser un reflejo claro de tu personalidad, es la manera inmediata en la que los demás te perciben y recuerdan. ¿No nos crees? Piensa en esa persona que te recibió en un evento especial de manera excelente: en el acomodo de la mesa, la invitación y cómo cuidó de cada detalle. La recuerdas con un buen sabor de boca, ¿cierto?
¿Sabes cómo comportarte en un escenario social y profesional? Aprende de etiqueta en Royal Etiquette & Protocol
Pues este pensamiento no es exclusivo de la hospitalidad ni de la mesa, se extiende al ámbito profesional donde cada detalle de tu imagen (el rol que tomas como anfitrión, modales en la mesa y tu comportamiento en general) importa para alcanzar tus objetivos. Es parte de generar coherencia con quien eres y lo que quieres.
Por eso, más que solo aprender a elegir la vajilla correcta y acomodar los cubiertos en el orden apropiado, en Royal Etiquette & Protocol aprenderás a cómo cuidar tu marca personal en cualquier entorno social y profesional para que puedas comunicar aquello que te interesa con seguridad y sofisticación.
¿Qué es y qué aprenderás en Etiquette & Protocol?
Se trata de un curso intensivo de tres días donde adquirirás las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y aplicar los códigos de etiqueta, protocolo y hospitalidad.
La capacitación incluye: presencia social (presentaciones formales e informales, lenguaje verbal y no verbal); correspondencia y códigos sociales (agradecimientos, disculpas, etiqueta por correo y cortesías
); mesa (cenas, montaje, utensilios y postura); Royal High tea; el arte de recibir (rol del anfitrión y atención de los invitados) y diseño floral para crear el bouquet perfecto.
Todo esto, claro, bajo la guía de expertos como Montserrat Barros, fundadora de Hospitality & Butler, y Gary Williams, director global de The British Butler Institute , quienes no solo dominan los códigos de etiqueta, sino tienen experiencia con algunos de los clientes más top a nivel global como: Cartier, Chanel, Tiffany & Co., One&Only Mandarina, Four Seasons Costa Palmas, Las Ventanas al Paraíso, Rosewood Mayakoba, entre muchas otras.
¿Dónde y cuándo sucederá?
Etiquette & Protocol sucederá del 26 al 28 de octubre, con sede oficial en el hotel The St. Regis Ciudad de México. La modalidad será completamente presencial, en inglés y español, con traducción simultánea disponible.
Durante el curso, habrá coffee break con té, café y snacks incluidos. Y al finalizar, obtendrás una certificación que validará los conocimientos adquiridos durante el mismo para que puedas sumarlo a tu récord profesional.
Si te quedaste con más dudas, envía un DM a su Instagram o consulta en contacto@hospitalityandbutler.com