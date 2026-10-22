Diseños, canciones y más: así es como ECOBICI conmemora el Día de Muertos

El Día de Muertos es una celebración que honra el recuerdo de aquellos que ya no están, pero que siguen presentes a través de canciones, sabores y lugares que seguimos recorriendo. Con cada año que pasa, la festividad toma más fuerza y reconocimiento, lo que hace que estas fechas cuenten con un sinfín de planes y actividades a realizar.

ECOBICI tiene su propia interpretación para conmemorar estos días. La propuesta parte de actividades que conectan la nostalgia con la tradición y de poder mantener vivos esos recuerdos de lugares y trayectos que hemos compartido.

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Una cacería por los nueve niveles del inframundo.

¿Dónde comienza esta experiencia? Para esta dinámica, ECOBICI ha diseñado 9 stickers inspirados en la leyenda mexica de los nueve niveles del inframundo y que son alusivos a referencias del mundo ciclista como: viento en la cara, la libertad de rodar y más.

Dichos stickers estarán distribuidos en casi 100 bicicletas y lo que normalmente es un viaje cotidiano se transforma en una cacería por la ciudad, como parte de un llamado a descubrir, coleccionar, recorrer y compartir en redes sociales esta experiencia.

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Un trabajo artesanal.

ECOBICI impulsa y reconoce el trabajo de artistas sumamente talentosos; es así que el diseño de las bicicletas también se transforma para esta temporada y se presenta ahora como un homenaje para recordar a los que ya no están.

De la mano de la artista Alina Torres (IG: @where.the.paper.things.are ), las bicicletas lucirán un vinil elaborado a mano con estilo papercraft, para que así cada pedaleo demuestre la importancia de una fecha tan especial como lo es el Día de Muertos y el talento que hay en nuestros artistas.

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Ponle ritmo a tu paseo.

El festejo no termina ahí; el próximo 24 de octubre, el Paseo Nocturno será un evento único donde ECOBICI se suma a esta celebración del Día de Muertos con una rocola itinerante que llevará música por los rincones de la ciudad.

La iniciativa invita a las y los usuarios a añadir canciones a una lista colaborativa que incluyan temas que les recuerden a sus seres queridos o que deseen dedicar como parte de una ofrenda para mantener viva su esencia. Durante el recorrido, la rocola de ECOBICI irá reproduciendo estas melodías mientras interactúa con el público y entrega obsequios conmemorativos.

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Desde una reinterpretación de los nueve niveles del inframundo, pasando por bicis que lucen diseños de la artista Alina Torres y hasta un recorrido nocturno con una rocola, es como ECOBICI se suma este año a la celebración que recuerda a quienes han partido antes.